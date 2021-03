Arthur fait une révélation incroyable sur ses enfants, découvrez le cliché exclusif que l’on a pu voir…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’animateur Arthur déborde d’idées en ce moment, comme on a pu le voir il y a de cela quelques mois déjà avec le concept de son émission inédite District Z qui était présentée alors par Denis Brogniart.

Les téléspectateurs avaient alors été assez nombreux à parler de l’émission sur les réseaux sociaux, même si pour certains d’entre eux, le concept se rapproche beaucoup trop de Fort Boyard, l’émission mythique de France 2.

Toutefois, on ne peut que saluer la démarche de l’animateur et du producteur Arthur qui réussit tout de même un beau coup de maître alors que la crise sanitaire du coronavirus bat son plein : peu d’émissions conceptuelles voient le jour en ce moment, et pour cause, certaines ont même été arrêtées et certains producteurs ont préféré ne pas investir plus de temps pendant ces moments qui sont assez difficiles à vivre pour certains.

Arthur propose de nouveaux concepts d’émissions qui font de vrais cartons d’audience à l’antenne

On ne pensait pas que le producteur Arthur allait pouvoir de nouveau surprendre les téléspectateurs de TF1, mais pourtant c’est bel et bien le cas et il a encore pu le prouver ces dernières semaines en proposant un nouveau concept d’émission assez novateur avec “Les touristes”.

L’animateur est en effet présent à l’antenne et permet à des millions de français de se changer les idées dans ce quotidien qui est assez morose, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais heureusement, il en faut plus pour pouvoir impressionner Arthur et tous ses collaborateurs, comme on a pu le voir dans sa dernière émission diffusée sur TF1.

Et comme si cela ne suffisait pas, Arthur en profite également pour vivre une vie à cent à l’heure, comme on peut le voir assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Toutefois, la dernière image qu’il a eu l’occasion de partager sur les réseaux sociaux a de quoi faire plaisir aux français qui ne pensaient pas pouvoir regarder une telle image.

En effet, l’animateur ne partage que très rarement des clichés de sa famille, mais cette fois-ci, l’occasion était trop belle et il n’a pas voulu la manquer…

Découvrez le cliché que l’animateur Arthur a partagé à toute sa communauté, ses enfants ont bien grandi…

C’est donc sur le réseau social Instagram que l’on a pu revoir les enfants d’Arthur, pour un cliché qui est rempli d’émotion, c’est le moins que l’on puisse dire. Alors que ce dernier a un quotidien bien rempli, c’est un vrai plaisir de voir qu’il arrive à prendre du temps avec ses enfants qui ont besoin de lui !

ll est vrai que l’on pourrait penser qu’ayant un quotidien assez rempli, il préfèrerait se laisser travailler à fond, mais dans la réalité il n’en est rien et on peut voir qu’Arthur est un vrai “papa poule”. De quoi faire plaisir à ses enfants qui doivent quant à eux être assez ravis de pouvoir passer un peu de bon temps avec leur papa : c’est une occasion en or de profiter de ces moments, car le temps ne se rattrape pas !