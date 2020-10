Arthur : l’animateur révolté à propos de la décapitation du professeur Samuel Paty, il réagit violemment !

Dans les Yvelines, il a suffi que Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie à Conflans-Saint-Honorine, montre des caricatures de Mahomet, pour qu’un jeune islamiste de 18 ans le décapite devant son collège ! Face à la monstruosité de l’acte, de nombreuses personnes se sont révoltées, dont l’animateur Arthur. Il a laissé un message sur son compte Instagram partageant la vive émotion qu’il a ressentie.

Réaction d’Arthur concernant l’assassinat de Samuel Paty

Comment est-ce possible qu’enseigner la liberté d’expression en France conduise au meurtre de sang-froid d’un professeur ? C’est ce qui est arrivé ce vendredi 16 octobre, lorsque le professeur d’histoire-géographie Samuel Paty a été décapité près de l’école où il enseignait à Conflans-Saint-Honorine, dans les Yvelines.

En cours, l’enseignant avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, leur expliquant la liberté d’expression. Son assassin, un jeune d’origine tchétchène de 18 ans, l’a attendu devant l’école pour le décapiter, avant de publier un cliché de la tête décapitée du professeur sur les réseaux sociaux.

Peu après, le jeune homme a été abattu par balles par la police. C’était dans la ville d’Eragny au Val-d’Oise. Dans la soirée, le Président Français Emmanuel Macron s’est rendu dans la ville où le meurtre s’est produit. D’après lui, il s’agit d’un “attentat islamiste radicalisé” : « Ils ne passeront pas. L’obscurantisme et la violence qui l’accompagne ne gagneront pas. Ils ne nous diviseront pas ».

Depuis le vendredi soir, nombreux sont les internautes qui partagent leur émotion avec des hashtags “SamuelPaty”, “MonsieurPaty” ou encore “Jesuisprof”.

Parmi eux, il y a l’animateur Arthur qui a traité l’acte de barbarie : « “Ce soir on a franchi un cap dans l’horreur avec la décapitation organisée d’un prof d’histoire. Rien que de l’écrire je trouve cela surréaliste”, “Je pense à tous les enseignants en état de choc. Et bien entendu mes condoléances à la famille et aux proches de ce professeur lâchement assassiné parce qu’il enseignait la liberté́ d’expression. Take care. Stay safe” »

Un bon professeur aimé de tous, et qui était pour la liberté d’expression

La sidération est à son comble dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), depuis la mort de Samuel Paty. Notons que le professeur était un homme marié et père de famille de 47 ans, et que ce n’était pas la 1ère fois, qu’il enseignant sur le sujet de la liberté d’expression.

D’après les témoignages, en montrant les caricatures de Mahomet, Samuel Paty avait même demandé à ceux qui le voulaient, de sortir de la classe. Par la suite, il aurait été menacé par des parents d’élèves, au point qu’il a dû déposer une plainte au commissariat.

Les hommages n’en finissent pas depuis le samedi devant l’école Bois d’Aulne, où des fleurs sont déposées devant l’entrée. Un parent d’élève s’est exprimé : « On est venu pour rendre hommage au professeur de mes enfants, qui était un excellent professeur, très bienveillant. Il était soucieux de tous ses élèves et tout le groupe. Il a toujours été à l’écoute. »

Parce que les barbares sont parmi nous.

Pour que ces terroristes islamistes qui veulent nous empêcher d'être nous-mêmes et de penser ne gagnent pas.

En mémoire de #SamuelPatty et de toutes les victimes de l'obscurantisme dans le monde. pic.twitter.com/BTsOtsiWKC — Daniel Van Geel ^ (@DanielVanGeel) October 18, 2020

D’après une élève qui a eu ce professeur 2 années de suite, en 4e et maintenant en 3e : « C’était vraiment un bon prof…L’an dernier, il nous a montré deux caricatures de Charlie. Il a demandé aux personnes qui le souhaitaient de sortir de la salle. Personne n’a rien dit. Il nous donnait le choix d’être Charlie ou de ne pas être Charlie ».

D’après le parent d’élève : « Il a été un des professeurs avec lesquels on a été le plus en contact pendant le confinement. Il se souciait tout le temps des croyances de ses élèves et il avait le souci d’être tout le temps respectueux avec eux …L’année dernière quand les enfants ont eu ce cours, ils ne l’ont pas du tout vécu comme quelque chose d’agressant leurs croyances mais au contraire comme un débat et un échange qui pouvait avoir lieu en classe ».

Des élèves, des parents d’élèves, des collègues et autres connaissances de Samuel Paty, s’accordent à témoigner du fait que le professeur était un homme très bienveillant et apprécié de tous. Il savait s’y prendre avec ses élèves et les encourageait.

Des hommages lui sont rendus sur les réseaux sociaux, et pas seulement de ceux qui le connaissaient. Des célébrités et des anonymes, ce qui est arrivé à Samuel Paty ne laisse personne indifférent !