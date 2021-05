Arthur ne supporte plus le gouvernement en place d’Emmanuel Macron et ne se gène pas pour le dire !

On ne compte plus le nombre de personnalités françaises et internationales qui prennent la parole aujourd’hui sur la crise sanitaire du coronavirus, et notamment le confinement. Depuis maintenant plus d’une année, nous sommes en train de vivre une période assez terrible de notre vie, et certains ne semblent plus du tout supporter les décisions du gouvernement.

Par le passé, ces derniers mois, on a pu voir des artistes et des humoristes prendre la parole à ce sujet, pour pousser de très gros coups de gueule sur les réseaux sociaux, quand ce n’est pas directement dans les médias quand ils sont invités. On se souvient notamment des prises de paroles particulièrement violentes de la part de Jean-Marie Bigard, qui n’a pas cessé de prendre la parole depuis un an pour dénoncer les dernières décisions du gouvernement d’Emmanuel Macron. Celui-ci ne semble plus du tout apprécier le président de la république, et il le fait savoir haut et fort dès qu’il prend la parole dans une interview.

Mais concernant Arthur, ce dernier s’était fait plutôt discret jusque là, et avait même choisi de ne pas s’exprimer tous les jours sur la crise sanitaire. En effet, d’autres amis à lui n’hésitent pas à s’exprimer plus souvent sur les réseaux sociaux, pour raconter leur triste expérience avec le coronavirus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arthur (@arthur_officiel)

La crise sanitaire a bouleversé le monde médiatique pour Arthur et les autres personnalités

Cela fait donc maintenant plus d’une année que la France est en train de vivre une situation complètement inédite. En effet, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer il y a de cela quelques années que nous serions confinés, et que de nombreux lieux seraient fermés pendant plusieurs mois. Aujourd’hui, certains français craignent même le fameux passeport vaccinal qui a été annoncé à demi-mot par le gouvernement français récemment.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arthur (@arthur_officiel)

Avec une campagne de vaccination qui peine à prendre de plus en plus d’ampleur, on peut dire que rien ne s’est passé comme prévu pour Arthur et les autres personnalités françaises et internationales. Entre les émissions qui se décalent, les tournages qui n’auront finalement pas lieu, et les séries qui sont reportées après plus d’un an de crise sanitaire, c’est avec la plus grande difficulté que certains acteurs et comédiens peuvent se projeter.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arthur (@arthur_officiel)

En ce qui concerne Arthur, c’est récemment son ami Elie Semoun qui a pu prendre la parole et faire une déclaration qui n’a pas du tout appréciée, c’est le moins que l’on puisse dire. Depuis le début de la campagne de vaccination, certains se plaignent en effet du vaccin AstraZeneca et n’hésitent pas à dire haut et fort qu’ils refusent de se faire vacciner, car ils ont peur de mourir.

Arthur critique le gouvernement sur le déconfinement

Mais l’humoriste Elie Semoun n’a pas hésité à prendre la parole à ce sujet pour dire qu’il s’était fait vacciner et qu’il n’était toujours « pas mort ». Les internautes n’ont pas du tout apprécié et ont même accusé l’humoriste de faire de la propagande !

De son côté, Arthur ne s’est pas privé pour critiquer violemment la décision du gouvernement d’ouvrir à nouveau les parcs d’attractions… sans l’ouverture des attractions ! En se fendant d’un « super » qui est très ironique sur les réseaux sociaux, on se doute bien que la nouvelle ne fait clairement pas plaisir à Arthur qui a pu le faire savoir !