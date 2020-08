Arthur revient sur son accrochage avec Cyril Hanouna : « Avec le recul, je trouve cela pathétique» !

Le silence demeure le meilleur allié face au mépris

Ce n’est plus étonnant de voir Cyril Hanouna et Arthur dans leurs accrochages. En effet, les deux animateurs télévisés ne sont pas sur la même longueur d’onde. L’événement qui s’était passé ce samedi 15 août en témoigne de cette haine réciproque qu’ils ressentent. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été une remarque de Cyril Hanouna sur Twitter. Une critique sur la baisse du nombre d’audiences d’une émission présentée par Arthur. En colère, ce dernier a répliqué durement. Toutefois, avec recul le présentateur de TF1 a regretté de donner un mauvais exemple à son public.

On va mettre les choses au clair : qui est le meilleur animateur ?

Rt 🔁 pour Cyril Hanouna

Fav ❤ pour Arthur pic.twitter.com/NItf768E41 — Monsieur comparaison (@Twittinho_) August 15, 2020

Ainsi, ce dimanche 16 août, Arthur a voulu revenir sur cette passe d’armes. Sur son compte Instagram, il a fait part de ses ressentis ainsi que d’une éventuelle excuse à ses fans. En s’adressant à ces derniers, il a dès lors commencé par justifier sa réaction. En effet, suite à la provocation de Cyril Hanouna, Arthur révèle qu’il a été profondément touché. Étant ainsi hors de lui, ce dernier n’a pas pu s’empêcher de réagir.

Pourtant lorsqu’il était revenu en arrière, il s’était rendu compte qu’il n’aurait pas dû y répondre. « Avec le recul, je trouve cela pathétique. » avait-il affirmé. Arthur a ajouté qu’actuellement d’autres situations sont beaucoup plus alarmantes. À n’en parler que de la paralysie du monde suite à la pandémie du coronavirus, les innombrables morts au Liban, ou encore la crise que traverse chaque pays. Des situations qui, pour lui, méritent largement d’être relevées. Ainsi, Arthur regrettait profondément d’avoir donné plus d’attention quant aux grossièretés de Cyril Hanouna.

Dans sa déclaration, il a également ajouté que son provocateur a complètement dépassé les bornes. Bien que ce dernier l’ait insulté quant à son physique, son poids ainsi que ses cheveux, ceci lui restait indifférent. Toutefois, il est désolé pour les enfants qui souffrent chaque jour de cette forme d’intimidation. « Quel triste exemple nous donnons ce matin. J’ai dévié de ma devise. Le silence est le meilleur du mépris. » avait-il fini par conclure.

Le commentaire qui a mis la poudre au feu

Le dernier clash entre les deux présentateurs a commencé par le biais d’un tweet de l’animateur de C8. Le vendredi 14 août, toutes les chaînes télévisées françaises n’ont nul dépassé les deux millions de téléspectateurs. Même TF1, la première chaîne d’Europe, n’a compté que de 1 851 000 d’audiences.

Cyril Hanouna (5.9M followers) vs Arthur (1.7M followers) pic.twitter.com/wJJUFzl0Cj — David Chapelle (@ChapelleDavid) August 15, 2020

Dans la matinée du samedi 15 août, à travers un commentaire, Cyril Hanouna a affirmé que les scores de TF1 pour la rentrée étaient flippants. De plus, il s’était tenu de rassurer ses téléspectateurs que ses équipes vont faire de leur mieux. Ceci pour satisfaire les attentes de ces derniers qui, selon lui, deviennent de plus en plus exigeantes. Une affirmation qui a mis Arthur hors de lui.

Dès lors, trois heures plus tard, ce dernier a décidé de s’attaquer en frontal à son homologue de C8. Il a ainsi révélé qu’en aucun cas Cyril Hanouna n’a guère atteint les 1 900 000 téléspectateurs et 22% des ménages dans sa carrière. Une réplique qui a provoqué une réaction en cascade de la part du premier provocateur. Le présentateur de Touche pas à mon poste a dès lors lancé des piques à Arthur. À commencer par la critique de ses cheveux, puis de son physique, enfin de son poids.

frérot il t’arrive quoi? J étais cool avec toi! Va faire du pédalo ça va te détendre ! C ke de la télé! Je suis dans la darka moi! je m inquiètes pour toi! Allez va refaire des implants de cheveux et va faire un peu de sport pour raffermir tout ça et on se parle à la rentrée❤️ https://t.co/5yNUIsLNx8 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 15, 2020

Quoi qu’il en soit, bien qu’Arthur ait mis fin sur leur dispute à travers sa récente publication, une chose est sûre. Les deux présentateurs télévisés sont loin d’être en bon terme.