Taurus saison 2025 : une transformation incroyable attend les fans de téléréalité selon les astres

La saison du Taureau, qui s’étend d’avril à mai 2025, annonce une période de transformation intérieure importante. Celle-ci marque la fin d’un cycle débuté en octobre 2024 et pourrait bien ressembler au vrai commencement de l’année. Émotions en mutation, nouvelles révélations et renouveau des relations seront au cœur de cette phase marquée par l’influence de Pluton et d’autres transits planétaires déterminants.

Une saison sous le signe de la transformation

Alors que Pluton occupe une place de choix durant cette période, ses effets transforment en profondeur notre rapport aux choses. Autour des dates clés du 23 avril, 26 avril, 4 mai (début de sa rétrograde) et 12 mai, attendez-vous à des révélations sur vos désirs profonds et vos aspirations collectives. Cette saison du Taureau agit comme une mue, où ce qui doit disparaître s’efface pour laisser place à une véritable renaissance personnelle.

Le 27 avril, la Nouvelle Lune en Taureau marque un tournant majeur. Cette lunaison vous invite à réconcilier pensée rationnelle et intuition émotionnelle. Elle vous pousse à explorer une nouvelle définition de la puissance personnelle, capable de fusionner douceur et conviction intime.

Les relations amoureuses prennent un virage

Le 2 mai, un événement astrologique rare survient : la rencontre de Vénus et Neptune en Bélier, une première depuis 14 ans. Ce passage cosmique signale un changement majeur dans notre manière d’aimer. Les valeurs individuelles au sein des relations seront testées : comment préserver son indépendance tout en s’ouvrant à l’autre ? Pour certains, cela pourrait représenter une fin de cycle, pour d’autres, une réinvention romantique.

Entre le 11 et le 17 mai, l’alignement du Soleil avec Uranus en Taureau favorise les intuitions soudaines. C’est une période lors de laquelle écouter votre corps devient source de vérité. Le 12 mai, la Pleine Lune en Scorpion amplifie cette recherche intérieure en révélant vos émotions refoulées. Attendez-vous à une libération sensorielle et un éveil de l’énergie créatrice.

Nouveaux chemins de vie en perspective

À partir du 28 avril jusqu’au 4 juin, Jupiter forme un carré avec les Nœuds lunaires. Ce passage important pourrait ouvrir la porte à de nouvelles opportunités liées au voyage, à l’enseignement ou au cheminement spirituel. Des décisions imprévues – mais marquantes – pourraient redéfinir votre but de vie ou votre vision du monde. Ce transit agit comme un carrefour karmique, où chaque choix engage un avenir différent.

Enfin, cette saison vous engage à renouer avec les plaisirs simples : les cinq sens, la nature, et l’instant présent. Le Taureau sollicite l’enracinement, apportant assise et stabilité à tout le zodiaque pour encourager la croissance intérieure.

Bélier : une montée en puissance

Avec Mars qui entre en Lion, l’action reprend de plus belle pour vous. Les relations – amoureuses et professionnelles – se trouvent dynamisées. Attendez-vous à des opportunités financières intéressantes autour de la Nouvelle Lune du 27 avril, mais évitez les dépenses impulsives à la mi-mai. L’amour retrouve sa flamme dès le 30 avril, avec le retour de Vénus dans votre signe.

Taureau : un anniversaire sous le signe du renouveau

Votre saison est marquée par l’envie de changement, en particulier dans votre domaine professionnel. Le 27 avril, la Nouvelle Lune vous pousse vers de nouveaux projets nécessitant coopération et adaptation. La Pleine Lune du 12 mai pourrait intensifier les émotions dans vos relations. Gardez une souplesse d’esprit face aux rebondissements causés par Uranus.

Gémeaux : pause nécessaire et introspection

Ce mois marque une baisse d’énergie. Il est temps de vous recentrer. L’arrivée de Mercure en Taureau, le 10 mai, vous invite à un isolement salutaire pour mieux réfléchir. Jupiter dans votre signe vous confronte à l’art de vivre selon la foi plutôt que selon la raison. De puissantes prises de conscience arrivent entre le 6 et le 11 mai.

Cancer : retour de la légèreté et des envies

Avec Mars qui quitte votre signe, la pression retombe. Vous pouvez maintenant vous concentrer sur l’équilibre entre finances et indépendance. Sous l’effet de la conjonction Vénus/Neptune, des opportunités créatives surgissent. Vos relations sociales et amoureuses seront favorisées autour de la fin avril et de la mi-mai.

Lion : carburant cosmique en abondance

Mars dans votre signe insuffle un vent d’énergie. Votre implication professionnelle est accrue, en particulier autour du 27 avril et du 12 mai, où changements inattendus et ambitions s’entremêlent. Les dernières secousses liées aux années perturbantes touchent à leur fin, annonçant une nouvelle ère de stabilité.

Vierge : cap sur des horizons nouveaux

La saison du Taureau vous incite à ralentir. Mars en maison XII vous pousse à explorer votre monde intérieur. Un projet de voyage ou une formation pourrait raviver votre motivation. Des décisions importantes concernant votre carrière sont à prévoir ; suivez votre instinct plutôt que votre logique.

Balance : amour, amitié et transformation

Vos relations reprennent de la douceur avec l’entrée de Vénus dans votre maison des unions. Mars dynamise les amitiés, créant des liens puissants et éclairants. La Nouvelle Lune du 27 avril peut favoriser de nouvelles connexions. Autour du 2 mai, il vous faudra définir des limites claires dans vos amours.

Scorpion : projet de vie et envol émotionnel

Votre ambition professionnelle est accrue grâce à Mars. De nouvelles collaborations peuvent naître autour du 27 avril. Le 12 mai, la Pleine Lune dans votre signe vous apporte une clarté émotionnelle bouleversante. Uranus continue de bousculer vos relations : adaptez-vous, tout en restant fidèle à vous-même.

Sagittaire : un vent d’air frais et de découverte

Mars sort de votre zone de transformation intense : vous pouvez respirer. Les envies de voyager ou d’explorer un nouveau domaine intellectuel se réveillent. Profitez de la Nouvelle Lune du 27 avril pour planifier l’avenir avec clarté. Grâce à Jupiter, des créations de liens insolites et marquants sont possibles.

Capricorne : carrière active et relations en tractation

Votre énergie reste tournée vers le travail, avec des récompenses possibles avant le 20 mai. Mais avril et mai offrent aussi une énergie sociale inédite. La Nouvelle Lune et les transits de mai pourraient faire naître de nouvelles amitiés et peut-être plus. Attention à ne pas négliger votre vie personnelle.

Verseau : naissance d’une nouvelle version de vous-même

Certains thèmes abordés en janvier refont surface : identités, émotions, remise en question. La Nouvelle Lune du 27 avril appelle à une introspection honnête et profonde. Uranus pourrait provoquer des nouvelles inattendues dans votre environnement personnel. Ce mois marque un moment d’éveil spirituel marquant.

Poissons : lenteur, richesse et recentrage

Après un début d’année chargé, il est temps de ralentir. Vénus dans votre maison des finances pourrait vous ramener des ressources matérielles inattendues. Pluton rétrograde vous pousse à chercher un sens plus profond à ce que vous faites. Le 18 mai, Jupiter et les Nœuds vous incitent à penser à vous en priorité.