Pourquoi les passionnés d’astrologie et de mystère ont été émus ? L’incroyable message des Arcturiens

Du 16 au 18 octobre, un phénomène céleste rare, l’alignement du Soleil avec Arcturus, ouvre ce qu’on appelle le « Arcturus Gateway », une porte énergétique qui centralise des fréquences élevées sur Terre. Ce moment astrologique suscite chez certains un profond sentiment d’éveil spirituel et de reconnexion à une sagesse universelle.

Un alignement cosmique puissant

Chaque année, entre le 17 et le 20 octobre, le Soleil s’aligne avec Arcturus, l’une des étoiles les plus lumineuses du ciel nocturne. Visible depuis les deux hémisphères et 25 fois plus grande que notre Soleil, Arcturus est facilement reconnaissable à sa teinte orange-rouge caractéristique.

Cet alignement donne lieu à une intensification de vibrations énergétiques, ressenties particulièrement pendant la période du 16 au 18 octobre, connue sous le nom d’« Arcturus Gateway ».

Depuis l’Antiquité, cette étoile a servi de guide aux navigateurs et a été considérée comme un symbole de chance et de savoir. En astrologie occidentale, elle est synonyme de prospérité et de force de caractère, tandis que dans l’astrologie védique, on la nomme Swati, signifiant « très bénéfique ».

De nombreuses personnes affirment ressentir un lien spirituel profond avec Arcturus. Des figures comme Edgar Cayce ont évoqué l’existence d’une race extraterrestre avancée vivant sur Arcturus, décrite comme sage, empathique et évoluée. Ceux qui croient à cette théorie se considèrent parfois comme des « starseeds arcturiens », des âmes incarnées sur Terre mais originaires de cette étoile lointaine.

L’auteure ayant partagé ces enseignements affirme ne pas être elle-même une starseed, mais ressent néanmoins une forte affinité vibratoire avec les Arcturiens, qu’elle décrit comme des êtres orientés vers la joie, l’harmonie et la conscience élargie.

Des messages canalisés de lumière et d’amour

Lors de cet alignement, certains médiums reçoivent des messages canalisés provenant d’Arcturus sous forme de codes lumineux. Ils apparaîtraient comme une colonne bleue d’énergie céleste descendante, à la fois apaisante et stimulante. Ces codes favoriseraient l’éveil émotionnel, la joie de vivre et l’ouverture des chakras.

Les Arcturiens nous invitent à ne pas trop nous attacher à la dureté du monde physique. Plutôt que de se perdre dans des combats humains faits de haine et de division, ils nous rappellent que la véritable force réside dans l’amour inconditionnel, perçu non comme une réponse à la douleur mais comme un outil de guérison, de compassion et d’évolution.

La réalité humaine, un jeu d’âmes évolutif

Selon ces enseignements canalisés, la vie que nous menons sur Terre n’est qu’une fraction d’un vaste jeu cosmique. Nos âmes auraient choisi de s’incarner sur la planète pour apprendre, expérimenter et contribuer à une transformation planétaire en cours. L’univers suit un ordre précis, même s’il paraît chaotique à vue humaine.

Les Arcturiens nous encouragent à ne pas fuir cette réalité mais à y plonger pleinement, à travers l’introspection, la connaissance de soi et l’acceptation des épreuves. Ce sont elles qui, selon eux, permettent une réelle évolution spirituelle. Nous ne sommes pas de simples victimes des circonstances, mais bien les concepteurs de notre expérience terrestre.

Ce passage énergétique de mi-octobre est aussi vu comme une invitation à la transformation collective.

Les Arcturiens insistent sur l’importance de prendre soin les uns des autres, surtout pour ceux qui se sentent stables émotionnellement et spirituellement. Ils auraient pour mission d’élever les autres, d’être des guides dans un monde en mutation.

Plutôt que de suivre des modèles sociaux obsolètes basés sur la sécurité ou l’accumulation matérielle, le « jeu de la vie » selon Arcturus demande d’écouter sa propre vérité intérieure, de suivre les élans du cœur et de servir l’humanité avec compassion. Dans ce grand plan cosmique, l’amour reste la clé de toute transformation, personnelle comme universelle.