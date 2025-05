Timothée Chalamet sacré Meilleur Acteur : qui est ce Capricorne de 29 ans ?

Timothée Chalamet ne vise pas les étoiles, il les atteint carrément. Le jeune acteur franco-américain, né sous le signe discipliné du Capricorne, vient de décrocher le très convoité prix du Meilleur Acteur aux Screen Actors Guild Awards 2024. À seulement 29 ans, il s’impose comme une figure incontournable du ciné grâce à un combo détonant de rigueur, d’ambition et d’imagination.

Une ambition cosmique boostée par les astres

Quand Timothée dit « I’m really in pursuit of greatness », il ne bluffe pas. Le gars a cinq planètes en Capricorne dans son thème natal, dont le Soleil, Mars et Mercure. Autant dire que la motivation, l’endurance et la sueur pour briller à Hollywood, ça lui passe crème. Et ça a bien payé : sa transformation impressionnante dans le biopic sur Bob Dylan, A Complete Unknown, en 2019, a marqué un vrai tournant.

Ce changement tombe pile au moment de sa Nouvelle Lune progressée : une phase astrologique clé en juin 2019 qui a tout déclenché. Cette lunaison, boostée par Uranus – la planète qui amène de l’originalité et de l’indépendance – en bon aspect avec son Milieu du Ciel en Taureau, lui a donné le feu vert cosmique pour se révéler à travers un travail aussi pointu que stylé.

L’ascendant Vierge, ou l’art de tout préparer à la perfection

Le secret de Timmy pour faire fondre les critiques et le public ? Son approche ultra méthodique. Son ascendant en Vierge le pousse à décortiquer ses rôles dans les moindres détails. Un trait renforcé par un Soleil Capricorne en trigone avec cet ascendant, qui lui donne carrément une aura de perfectionniste chic, pas relou pour un sou.

À voir Timothée Chalamet éblouit Hollywood à 29 ans : Je veux faire partie des plus grands

Mercure, la planète du mental et des mots, est la boss de son thème. Et big surprise, elle est collée à Neptune – la star du rêve, de l’imagination et du cinéma. Bingo. Cette fusion magique lui donne un petit truc en plus pour jouer des personnages complexes et ultra incarnés. D’ailleurs, ce duo Mercure/Neptune forme un carré en T avec les nœuds lunaires : un signal karmique que son chemin de vie tourne autour de la créativité, du flou artistique et de la transformation.

Un héritage d’étoile montante

Dans son thème, le Nœud Nord atterrit pile sur Spica, une étoile fixe réputée pour porter chance et talents à gogo. Et ça tombe bien, il est logé en maison II, celle des ressources. Traduction : Timmy a un capital de dons qu’il arrive à transformer en or. Ce carré en T reçoit en plus une dose d’énergie pure grâce à Mars (la planète de l’action) et Uranus (la rebelle du ciel), ce qui lui donne un mental d’acier saupoudré d’originalité.

Et parlons peu, parlons vibes : sa Lune en fin de Poissons, accompagnée de Saturne dans la 7e maison, le rend ultra réceptif aux émotions et aux humeurs de ceux qui l’entourent.

Un vrai caméléon émotionnel. Saturne, maître du Capricorne, lui donne une maturité émotionnelle parfois teintée de doutes, mais solidement canalisée par un bon aspect avec Mars. Bref, il ressent fort, il vit fort, mais il reste ancré.

À voir Horoscope du 12 au 18 mai : une semaine décisive dans votre année

Une sensibilité qui fait mouche à l’écran

Quand on voit ses performances hyper nuancées, c’est pas un hasard. La position de la Lune en Poissons, à la fin du signe, lui permet de capter toute la palette des émotions humaines. Genre, dans Dune c’était intense, dans Call Me by Your Name c’était tendre, et dans A Complete Unknown, c’est carrément métamorphosé. Cette qualité olé-olé est soutenue par son Milieu du Ciel en Gémeaux, le signe des mots et de la communication, dominé lui aussi par l’alliance Mercure-Neptune. Jeu d’acteur + flair artistique = pépite assurée.

Parlons un peu de ses racines. Sa mère, Nicole Flender, actrice et danseuse, est représentée dans son thème par le duo Mercure/Neptune en Capricorne, qui pointe vers un héritage artistique mais aussi une attente de succès concret. Bref, il a baigné dans l’art et la rigueur depuis petit. Son lien à elle ? Émotionnel, intense, mais libre. Son père, Marc Chalamet, prend la forme de Jupiter en Sagittaire dans le secteur familial : l’optimisme, les voyages, l’ouverture d’esprit… et c’est sa seule planète en feu du thème, ce qui en fait une source d’inspiration classieuse.

Un cœur libre et stylé

Fun fact : Vénus, planète des sentiments, est isolée en Verseau dans sa 6e maison (celle du travail, entre autres).

Résultat ?

Timothée a une vibe affective très indépendante, voire un peu lunaire. Il fonctionne à l’amitié, aux valeurs un peu utopistes, et ça lui permet de ne pas s’accrocher trop à ses rôles – histoire de garder la tête froide même après avoir incarné le grand Bob Dylan.

Finalement, avec son Saturne de retour pile à temps pour sa victoire aux SAG Awards 2024, Timothée entre dans une nouvelle ère : confirmation suprême de sa grande trajectoire d’artiste. Il ne fait que commencer, mais le ciel est déjà à ses pieds.