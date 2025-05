Timothée Chalamet éblouit Hollywood à 29 ans : Je veux faire partie des plus grands

Timothée Chalamet fait clairement partie du club très fermé des jeunes acteurs qui brillent autant par leur talent que par leur aura mystérieuse. Né à New York mais attaché à ses racines françaises, il cartonne au cinéma et en astro aussi, avec un thème natal qui en dit long sur son ambition, sa sensibilité et sa quête de grandeur. Spoiler : son ciel est aussi complexe et fascinant que ses rôles.

Un Capricorne qui vise très haut

Ce n’est pas un hasard si Timothée a déclaré vouloir “faire partie des plus grands” en recevant son SAG Award du Meilleur Acteur en 2024. Avec cinq planètes, dont le Soleil, Mars et Mercure, en Capricorne, il incarne à fond ce signe ultra-ambitieux qui ne plaisante pas avec le travail. Ajoute à ça une Lune en Poissons et un Ascendant Vierge, et t’obtiens un savant mix de rigueur, de créativité profonde et de perfectionnisme. Aucun doute : le garçon sait où il va.

Petit clin d’œil astro : en juin 2019, Timothée a connu une « nouvelle lune progressée » pile dans son secteur de l’expression personnelle (la maison 5), et devine quoi ? C’est pile à cette période que sa carrière a commencé à s’étoffer sérieusement. Coïncidence ? On ne croit pas trop.

Mercure, Neptune, et l’art de se transformer

Le vrai superpouvoir de Timothée, c’est probablement son talent à se fondre dans ses personnages. D’un roi torturé dans The King à un jeune Dylan dans A Complete Unknown (sortie prévue en 2025), il explose tout. Et ça, c’est très “Mercure conjoint Neptune” dans son thème natal : une configuration parfaite pour l’imagination, la dissolution de l’ego et l’amour du cinéma.

Mais attention, c’est pas que doux et vaporeux. Cette conjonction est encadrée par Mars et Uranus, deux planètes qui donnent du caractère, de l’énergie et une touche de génie imprévisible. Résultat : un mec qui n’a pas peur de casser les codes tout en bossant comme jamais. Dans le genre combo gagnant, c’est pépite.

Les femmes de sa vie dans les étoiles

Côté relations, le ciel de Timmy est aussi riche que les rebondissements de Secret Story. Sa Lune en Poissons et son Saturne en maison 7 indiquent une forte sensibilité dans ses liens affectifs, avec un besoin de profondeur émotionnelle. Sa mère, Nicole Flender — ancienne actrice et danseuse — est très présente dans son thème, surtout avec cette maison 10 (carrière, figure maternelle) sous influence Mercure-Neptune. Une relation proche, peut-être idéalisée, mais avec beaucoup de respect et d’indépendance à la clé.

Et pour ce qui est de son père, représenté par Jupiter en Sagittaire dans sa maison 4, l’astro confirme une figure paternelle étrangère (coucou la nationalité française) et encourageante. C’est le petit plus optimiste dans un thème majoritairement “terre et eau”, donc un vrai soutien dans son parcours.

L’amour, version aérienne

La planète de l’amour, Vénus, est un peu en mode électron libre dans son thème, planquée en Verseau, dans une maison 6 pas hyper sexy mais hyper utile. Elle n’est pas très connectée aux autres planètes, ce qui donne à Tim une vibe romantique détachée, un peu en retrait émotionnel. Pas froid, mais réfléchi. Donc, si t’attends le grand drama façon Les Cinquante, c’est pas trop son délire perso.

Là où beaucoup seraient écrasés par la pression (coucou retour de Saturne à 29 ans), Timothée semble se transformer en supernova artistique. Il sort grandi de cette épreuve cosmique, rafle un prix d’interprétation majeur en 2025, et prouve qu’il est bien “à la hauteur de ses ambitions capricorniennes”.

Bref, entre sa Lune en Poissons hyper intuitive, son Soleil Capricorne qui envoie du bois et son Ascendant Vierge toujours calé au millimètre, Timmy coche toutes les cases du chouchou intergénérationnel. Et bonus : son ciel annonce que c’est loin d’être fini.

Petite fiche astro pour les fans :

Soleil : Capricorne, ambitieux, sérieux, fiable, déter

: Capricorne, ambitieux, sérieux, fiable, déter Lune : Poissons, sensible, intuitive, rêveuse, ultra-empathique

: Poissons, sensible, intuitive, rêveuse, ultra-empathique Ascendant : Vierge, laser-focus, organisé, un poil perfectionniste

La morale de cette carte du ciel ? Quand t’as autant d’alignements célestes que Timothée, ça passe crème pour briller à Hollywood… et ailleurs.