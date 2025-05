Horoscope semaine du 26 mai : comment tirer profit des énergies astrales pour réussir

Cette semaine du 26 mai au 1er juin 2025, ciel bleu pour les cœurs et les projets au long cours. L’ambiance cosmique se stabilise et pousse chacun à la réflexion, à l’échange profond et à la concrétisation. Pas besoin de courir : avancer doucement mais sûrement suffira largement.

Soleil et Mercure en Taureau : le calme après la tempête

Avec le Soleil et Mercure en Taureau, prépare-toi à ralentir pour mieux construire. Cette combo planétaire invite à la concentration, à des réflexions stratégiques et à une communication sans chichis. Autrement dit, on pose carte sur table, mais avec douceur. Pas de place pour les embrouilles façon Les Cinquante cette semaine : on joue franc-jeu, et ça fait du bien.

Résultat ? Tes échanges seront peut-être moins nombreux, mais bien plus profonds. Profites-en pour lancer des conversations sincères, demander un feedback (au bureau ou ailleurs) ou apaiser un petit drama persistant.

Amours en deux temps, grâce à Vénus entre deux mondes

Jusqu’au 31 mai, Vénus en Poissons te pousse à t’ouvrir avec générosité et à créer des liens tout doux. C’est la team émotions qui mène la danse. Tu pourrais être plus à l’écoute, plus câlin(e), voire un poil nostalgique. Profite de ces vibes pour reconnecter avec quelqu’un que tu avais mis sur pause… ou remettre un peu de tendresse dans tes DM.

À voir Zodiaque et animal totem : découvrez votre force cachée selon votre signe

Mais dès le 1er juin, changement de mood : Vénus passe en mode Bélier, et là, c’est le feu. Fini les hésitations, tu sauras ce que tu veux. Tu pourrais aussi bien tomber amoureux·se d’un regard que clasher ton crush en mode Love Island : du passionnel, du direct, et zéro filtre. Petit conseil : reste fidèle à toi-même, même quand l’adrénaline monte.

Mars en Cancer : émotions motivantes (et montagnes russes à l’intérieur)

Mars, toujours en Cancer, met tes émotions au volant. En clair, tu fais ce que tu ressens. Certaines décisions seront boostées par ton intuition, d’autres ralentiront à cause de tes états d’âme. Pas d’inquiétude : l’important, c’est de savoir surfer sur cette vague en alternant entre repos et action. L’astuce ? Écouter ton corps, mais pas trop ton côté drama queen.

L’horoscope par signe, du 26 mai au 1er juin 2025

Bélier

Pas la semaine des grandes actions, mais plutôt celle où tu fais le point. Au travail, tu gères les dossiers restés en suspens, sans pression. Côté love, tu pourrais avoir des vibes tranquilles et câlines, où l’émotion domine sans que ça clashe sévère. Fais attention à ton portefeuille : une dépense imprévue peut débarquer sans invitation.

Taureau

Tu es dans ton élément, et ça passe crème. Cette semaine t’offre des occasions de briller en collectif : collaborations pros, échanges enrichissants ou idées lancées sur LinkedIn, tout peut te rapporter. Petit bonus pour les entrepreneurs : nouvelle formation ou mentor inattendu à l’horizon. Ne zappe aucune opportunité, même la plus discrète.

À voir Mahashivratri 2025 : le rendez-vous spirituel incontournable pour les jeunes en quête de sagesse

Gémeaux

Tu gagnes en charme et en autorité, façon prof-star de la Star Academy. Tes interventions font mouche, surtout en contexte familial ou professionnel. Ambiance apaisée à la maison, où tout le monde semble plus cool et aimant. Si tu pousses une idée ou attends une validation, cette semaine te rend magnétique.

Cancer

Les lunettes de l’ouverture d’esprit sont à enfiler illico. Tu revois certaines croyances et t’ouvres à l’inattendu : parfaite semaine pour te lancer dans une nouvelle lecture inspirante ou un projet mystique. Les pros de l’éducation ou les globe-trotteurs auront clairement le vent en poupe. Et les entrepreneurs trouveront facilement le bon mot pour impressionner.

Lion

Tu vis une semaine un poil introspective. Prends le temps de t’écouter, surtout sur le plan émotionnel. Côté pro, reste sur tes gardes : quelques rivalités peuvent surgir. Les indépendant·e·s devront revoir leur stratégie d’investissement avant de foncer tête baissée. Tu es brillant mais cette semaine, on garde un œil sur les coulisses.

Vierge

Ton super pouvoir ? La communication couplée à la gentillesse. Les gens te font confiance, et à raison. Tu récoltes les fruits d’un travail bien fait, notamment si tu évolues en duo ou dans une ambiance d’équipe. Pour les entrepreneurs, pense partenariats : ils pourraient devenir pépites.

Balance

Attention à la flemme qui guette. Entre canapé et snacks, ta santé pourrait tirer la sonnette d’alarme. Au taf, quelques tensions persistent, surtout si des collègues veulent te piquer la vedette. Il va falloir sortir les griffes doucement mais sûrement. Dis-toi que c’est passager, et que tu peux compter sur ta rigueur.

Scorpion

Tu retrouves une énergie que tu croyais oubliée. Ton enthousiasme repart en flèche, et tu n’as plus peur de tester de nouvelles idées, même les plus audacieuses. Pro ou perso, tu es au taquet. Les entrepreneurs auront un carnet d’adresses très chaud : redonne des nouvelles aux bons contacts, il y a du deal dans l’air.

Sagittaire

Le calme après l’agitation. Tu retrouves de la stabilité affective, surtout au sein du foyer. Profite de ces good vibes en famille pour lâcher un peu le mental. Côté pro, tu reçois enfin les retours mérités. Et si tu passes un concours ou un entretien, spoiler alert : ça sent très (très) bon.

Capricorne

Tu causes, et on t’écoute. Ton discours est fluide, connecté et bienvenu, notamment dans