Manque d’équilibre émotionnel ? Jupiter en Cancer peut tout changer dès juin 2025

À partir du 9 juin 2025, Jupiter change de vibes et s’installe bien confortablement dans le signe du Cancer. Et il ne compte pas bouger de là avant le tout début juillet 2026. Un long séjour astro qui promet d’agiter pas mal notre univers émotionnel et familial. Prépare-toi à plonger en plein feel good (et parfois feel too much) !

Jupiter + Cancer = Tsunami d’émotions (mais version câlins)

Jupiter, c’est un peu le coach de vie cosmique. En astrologie, on le connaît pour porter chance, grossir les opportunités, élargir les horizons. Quand il passe dans un signe, il zoome sur les thématiques liées à ce dernier, façon loupe géante.

Avec son entrée en Cancer, c’est le cœur et la maison qui deviennent le terrain de jeu principal de l’univers. En gros, tout ce qui touche aux relations proches, aux émotions et au cocon intérieur va prendre de l’ampleur : soit ça réchauffe, soit ça déborde. Spoiler : souvent les deux.

Le Cancer étant un signe d’eau ultra lié à la Lune, les vibes lunaires se font bien ressentir. Et comme dans Love Island, si tes feelings sont en désordre, c’est peut-être le moment de regarder tes vraies émotions bien en face (spoiler bis : ça peut piquer).

Famille, maison, blessures de cœur : attention les feels

Ce transit met les projecteurs sur tout ce qui touche à la maison et la famille. Genre les « ça va ? » de maman qui te rendent émotif un dimanche à 18h ou ces souvenirs d’enfance qui ressurgissent à la moindre photo. C’est aussi un moment propice pour explorer ce qu’on ressent par rapport à la maternité, à notre besoin d’être rassuré·e, entouré·e, dorloté·e.

Et si t’as un syndrome du petit garçon ou de la petite fille pas encore apaisé, prépare-toi à ce que tout ça remonte pour être (enfin) cicatrisé. C’est méga intense, mais aussi hyper libérateur. Comme dans la Star Ac, quand on ressort une vieille blessure à la prod et qu’on en fait une force pendant le prime.

Si tu as des tensions non réglées avec ta famille ou des schémas chouchoutage à remettre à plat, Jupiter va te mettre ça sous les yeux plus fort que n’importe quel replay de Koh-Lanta.

Tu sens que t’es en sécurité ? Alors tu shine en grand

Ce que ce transit peut surtout changer en toi, c’est la façon dont tu construis ta sécurité intérieure. T’as remarqué ? Quand tu te sens aimé·e, entouré·e, avec un vrai « chez toi » (physique ou symbolique), tu oses plus, t’es plus ouvert·e et plus aligné·e.

Avec Jupiter dans ce mood-là, t’as l’opportunité de construire une base émotionnelle en mode béton armé : un socle qui te permettra ensuite de t’ouvrir à l’abondance, que ce soit côté love, pro ou projets de vie pépites. Bref, nourrir ton cocon pour mieux briller dehors, comme dirait Greg des Marseillais : « ça passe crème ».

Ce que l’astro te souffle (et que tu peux vraiment explorer)

Voici les thématiques qui risquent d’être boostées à mort pendant cette période :

Ta relation au foyer et à la famille (au sens large)

et à la (au sens large) Ton besoin de te sentir en sécurité

de te sentir en Des émotions enfouies liées à ta mère (ou au rôle maternel en général)

liées à ta (ou au rôle maternel en général) Le thème de la maternité , que tu sois concerné·e ou juste en plein questionnement

, que tu sois concerné·e ou juste en plein questionnement Ta gestion des émotions et ton intelligence émotionnelle

et ton Le rapport que tu entretiens à ton cœur et à tes envies profondes

et à tes Tes fragilités , hypersensibilités et les zones d’insécurité émotionnelle

, et les Ce que tu veux nourrir , faire grandir , entretenir en terme de projets ou de liens

, , en terme de projets ou de liens Le pouvoir guérisseur de l’eau : bain , mer , spa … y’a pas de petite douce vibe

de l’eau : , , … y’a pas de petite L’énergie lunaire, qui devient plus présente et influente dans ton mood quotidien

Envie d’aller encore plus loin ? Tu peux te poser quelques questions magiques et guérisseuses :

Quand est-ce que je me sens vraiment en sécurité ?

? Qu’aurais-je eu besoin d’ entendre ou de vivre de ma mère ?

ou de de ma mère ? Si mon cœur pouvait parler là maintenant, qu’est-ce qu’il dirait ( sans filtre ) ?

là maintenant, qu’est-ce qu’il dirait ( ) ? Quelle est ma plus belle vision possible pour ma famille ?

possible pour ma ? À quoi ressemblerait mon petit nid idéal , celui dont je rêve ?

, celui dont je rêve ? Qu’est-ce que j’ai besoin de nourrir dans ma vie pour le voir éclore ?

dans ma vie pour le voir ? Mes émotions me mènent vers… ?

Les dates à vite noter dans ton agenda astro

9 juin 2025 : Jupiter fait son entrée officielle en Cancer. Let’s go.

: Jupiter fait son en Cancer. Let’s go. 11 novembre 2025 : Jupiter rétrograde . Back to the feels.

: Jupiter . Back to the feels. 11 mars 2026 : Jupiter redevient direct . On y voit plus clair.

: Jupiter . On y voit plus clair. 30 juin / 1er juillet 2026 : Jupiter quitte le Cancer pour aller en Lion. Prêt·e pour le drama version royal ?

Ce transit, c’est un grand « retour maison ». Ça n’a rien à voir avec la déco ou le confort matériel, même si ça compte aussi. C’est surtout un moment en or pour retisser les liens avec toi-même, reconstruire tes racines intérieures et te donner ce que tu attendais peut-être de l’extérieur jusqu’ici. Comme quand Inès