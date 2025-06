Horoscope du 2 au 8 juin 2025 : ce que votre signe doit éviter et changer pour avancer

Envie de commencer juin en beauté ? Cette semaine du 2 au 8 juin 2025 s’annonce riche en bonnes vibes, avec de belles avancées pro, un zeste d’introspection et peut-être même quelques crushs qui pointent le bout de leur nez. Autant te dire que les astres ont de quoi faire tourner les têtes… et les cœurs.

Bélier : énergie et détermination au top

Cette semaine, tu peux dire merci à ton radar financier qui s’affine sérieusement. Tu pourrais bien avoir des idées claires sur comment (et où) faire fructifier ton argent, et ça passe crème. Niveau pro, tu gagnes des points grâce à ta franchise et ton sens du timing impeccable avec tes sup’.

En clair, ton charisme est aussi fort que les punchlines de Greg dans Les Marseillais.

Taureau : charme discret mais efficace

Le taf ? Tu gères. Les relations pro ? On t’écoute avec respect. Cette semaine, tu brilles sans forcer.

À voir Envie d’un plat mystique ? Ce Sushi Cake rend hommage à Neptune et bluffe vos invités

Mercure dans ton signe jusqu’au 6 te pousse à choisir tes mots avec précision, et ça te réussit. Bonus : tu pourrais débloquer un partenariat ou concrétiser un deal qu’on te promettait depuis un moment. Le glow-up continue.

Gémeaux : ambiance introspective et petits imprévus

Un vent de réflexion souffle sur toi. Tu pourrais avoir envie de t’isoler pour te recentrer, genre silence radio sur les réseaux. Côté pro, attention aux petites tensions : un mot de travers, et tu risques de te retrouver dans un remake de clash façon Les Cinquante.

Côté finances, méfiance également avec des dépenses surprises. Garde un œil sur ton porte-monnaie.

Cancer : entre potes et ambitions retrouvées

Cette semaine, c’est le bon moment pour ressortir le groupe WhatsApp des amis d’enfance. Des retrouvailles inattendues ou une vieille connaissance qui resurgit quand tu t’y attends le moins.

Côté taf, tu retrouves une vraie motivation et tes mentors pourraient te filer un joli coup de pouce. Une semaine parfaite pour rafraîchir ton LinkedIn ou pitcher une idée qui dort depuis trop longtemps.

À voir Manque d’équilibre émotionnel ? Jupiter en Cancer peut tout changer dès juin 2025

Lion : en mode show-time et networking

Le social game est fort, très fort. Tu rayonnes en soirée, au boulot et même en famille. Mars arrive dans ton signe le 7 et booste ta confiance à fond. C’est le moment de relancer tous tes projets pro, surtout ceux qui touchent à ton image ou à ton réseau.

Genre gros rebranding ou nouvelle collab, à la Star Academy 2023 quand tout le monde se battait pour être dans l’équipe de Jenifer. Fonce.

Vierge : voyages mentaux et brainstorming

Cette semaine, ta tête fourmille d’idées. Tu te poses beaucoup (trop) de questions existentielles, mais c’est pour mieux trouver LA bonne réponse. Côté taf, les projets intellectuels et les discussions profondes sont ultra productifs.

Tu pourrais même partir en déplacement pour décrocher un nouveau contrat. Bref, ton cerveau est en feu, et ça te va bien.

Balance : confidences et mises au point

Ambiance secrets bien gardés et émotions à fleur de peau. Tu ne partages pas tout et tu choisis soigneusement à qui tu ouvres ton cœur. Mais côté pro, tu pourrais avoir LA surprise de la semaine : un collègue influent qui veut t’aider ou une opportunité inattendue.

Oui, oui, un peu comme quand une candidate de Secret Story revient dans la maison après un prime : on ne l’avait pas vue venir.

Scorpion : charisme en mission séduction

Franchement, cette semaine, personne ne résiste à ton regard qui tue. Tu sais convaincre, négocier, séduire… et tu le fais sans même transpirer.

Côté pro, tu marques plein de points sur un projet d’équipe ou une grosse négo. C’est le moment d’oser mettre en avant tes idées : ton impact sera maximal.

Sagittaire : respiration et recentrage à prévoir

Pas la semaine la plus chill, clairement. Tu pourrais sentir la fatigue mentale s’installer, alors attention à ne pas remettre tout au lendemain. Au taf, garde un œil sur les gens qui veulent te damer le pion, surtout si tu bosses à ton compte. Pas de panique, respire, hydrate-toi et fixe-toi des mini-objectifs.

Comme dans Koh Lanta : avancer un pas à la fois, mais toujours viser l’immunité.

Capricorne : un joli vent de fraîcheur dans ta routine

Tu te sens bien, épanoui(e) et même un peu plus sociable que d’habitude. Les petites sorties, les nouveaux hobbies, les rencontres… tout ça te recharge les batteries à fond. Côté boulot, une promotion ou une nouvelle responsabilité pourrait pointer le bout de son nez.

Garde l’œil ouvert et les baskets prêtes : c’est le moment de sprinter vers la réussite.

Verseau : cocooning et discussions cash

Envie de refaire la déco ou réorganiser ton espace ? Tu ne rêves pas, c’est bien une pulsion astrale. Tu veux du calme, de la sérénité et un intérieur qui respire la paix. Des discussions familiales importantes pourraient avoir lieu, efficaces et sans détour.

Et côté pro, les idées que tu balances en réunion pourraient faire mouche. Genre coup de maître façon Thomas dans Secret Story qui clash tout le monde… mais termine favori du public.

Poissons : messages doux et virée improvisée

Ambiance papillons dans le ventre et discussions qui font fondre. Tu te connectes facilement avec les autres, surtout avec ta fratrie ou des amitiés proches. Un petit séjour de dernière minute pourrait tomber, ou juste une envie d’aller voir ailleurs si tu y es.

Côté boulot, tout roule, mais évite de mal interpréter un message ou une phrase : les quiproquos peuvent foutre le bazar. Sois clair(e), comme dans un plan bien monté de Love Island.