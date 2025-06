Vous vous sentez perdu ? Ce rituel de Pleine Lune en juin aligne vos objectifs et libère le passé

La Pleine Lune en Sagittaire nous illumine pile le 11 juin 2025, avec une vibe ultra puissante pour lâcher prise et faire le tri dans nos envies, nos pensées et nos énergies. C’est le moment parfait pour clarifier nos rêves, dire bye à ce qui ne résonne plus et recharger nos batteries cosmiques. Prêts pour un grand nettoyage astro ?

Une Pleine Lune placée sous le signe du lâcher-prise (et ça passe crème)

Depuis quelques mois, les énergies lunaires ont clairement appuyé sur pause. Introspection, prises de conscience, petites remises en question… autant dire que l’univers s’est transformé en coach de développement perso. Arrive enfin cette Pleine Lune en Sagittaire, archi motivée à nous faire passer à l’action. Elle nous invite à faire un point sérieux sur ce qu’on trimballe depuis trop longtemps dans nos valises émotionnelles pour, enfin, s’en libérer.

Le timing est précieux : du 2 au 18 juin, on peut faire ce rituel magique pour réaligner notre boussole intérieure. On laisse derrière nous ce qui alourdit, on recharge notre feu sacré, et on fait place nette pour accueillir nos désirs de demain. C’est un reset énergétique, version lunaire et stylée.

Un petit rituel easy pour se libérer et se réaligner

Alors pas besoin de pierre lunaire 24 carats ni de chamane Amazon Prime. Ce rituel, il est simple, beau et symbolique. Pour le réaliser, il te suffit de réunir quelques objets :

À voir Carrière floue ? Découvrez le rôle de Saturne dans chaque maison pour choisir votre voie

Un outil de purification (bâton de sauge, encens palo santo ou même une chanson qui te booste)

Un bol d’eau

Une tasse de riz cru (ou tout autre grain non cuit genre quinoa ou lentilles, pas de snobisme ici)

Un verre d’eau potable

Une méditation guidée et une lecture intuitive spéciale Pleine Lune (que tu trouves en ligne ou que tu inventes selon ton mood astro)

Ce petit setup, c’est ton autel de transformation perso. Le but, c’est pas d’avoir un décor Pinterest, c’est que ton intention soit claire et lumineuse. Tu ne fais pas de la déco, tu brilles de l’intérieur !

Étape 1 : nettoyage d’aura et de vibes moisis

Tu commences par purifier ton espace. Tu allumes ton outil de purification, tu laisses la fumée envelopper ton corps, ton bol, ton riz et ton verre d’eau. Pendant ce moment, tu dis à haute voix une phrase qui te connecte à ta meilleure énergie. Un exemple qui marche bien : “Je me libère de ce qui ne me sert plus et je m’ouvre à une nouvelle clarté”.

Tu fais ça à ta sauce, avec ton flow. Le but ? On nettoie énergétiquement et on active le self-love mode on.

Étape 2 : méditation pleine de good vibes

Ensuite, tu lances une méditation guidée dédiée à la Pleine Lune en Sagittaire. Tu te poses, tu inspires, tu souffles un bon coup, et tu laisses ton corps se détendre. Même si tu ne médites jamais, accorde-toi ce moment pépite juste pour toi.

C’est comme dans Love Island quand les candidats ont enfin un date en tête-à-tête : ce moment-là, il est sacré, faut pas le rater. Tu reconnectes avec toi-même, version no filtre.

À voir Horoscope du 2 au 8 juin 2025 : ce que votre signe doit éviter et changer pour avancer

Étape 3 : libération en version riz-thérapie

Prends une poignée de riz dans ta main, centre-toi sur une chose que tu veux laisser partir. Ça peut être une peur, une douleur, ou une situation qui t’épuise. Tu dis à voix haute ce que tu libères, puis tu lances le riz dans le bol d’eau. Splash. Et tu recommences, poignée après poignée, jusqu’à ce que toute ta tasse de grains y passe.

Ce geste est ultra symbolique. Tu prends ce qui te pèse, tu l’identifies, tu l’exprimes, et tu le laisses partir. Un vrai face-à-face avec toi-même (sans masque ni retouche), et c’est ultra puissant.

Étape 4 : on touille, on purifie, on transforme

Quand tout le riz est dans l’eau, mets ton doigt dans le bol et fais tourner doucement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Pendant ce mouvement, récite une prière ou une phrase de purification. Exemple : “Je transmute ces énergies en force et en lumière. Ce qui était m’a construite. Ce qui arrive me fait grandir.”

Tu peux répéter jusqu’à ce que tu sentes que c’est juste. À ce moment-là, ton eau est infusée de libération. C’est la spa-lune intérieure, version maison.

Étape 5 : s’arrêter, ressentir

Fais une pause. Respire. Pose-toi. Sens ce qui monte, les émotions, les frissons, les prises de conscience. Tu peux écouter une lecture intuitive associée à cette Pleine Lune, voire tirer une petite carte si tu utilises un oracle ou un tarot. Laisse l’intuition te parler sans rien forcer.

Ce moment d’intégration est super important. Il te permet de faire de la place pour le nouveau, le beau, le vibrant.

Étape 6 : ancrer l’intention (et l’hydrater)

Prends maintenant ton verre d’eau potable. Tiens-le entre tes mains et imprègne-le de ton énergie. Dis une phrase de rechargement, du style : “Je me remplis de clarté, de courage et d’amour pour avancer en confiance”. Puis bois lentement.

C’est comme si tu scellais tout le rituel dans ton corps. Tu actives ta lumière en toi. Voilà, t’es shootée au glow lunaire.

Dernière étape : retour à la Terre

Enfin, l’eau du bol (avec le riz transformé et tout ce que tu as lâché), tu dois la rendre à la Terre. Si tu peux, verse-la dans la nature. Sinon, vide-la dans ton évier avec respect. Tu remercies cette eau pour t’avoir aidé à te libérer.

Cette offrande, ça boucle l’histoire. Tu passes à autre chose, avec sérénité et magiénergie.

Ce rituel pépite est avant tout une invitation à te reconnecter à ta lumière perso. C’est aussi un vrai câlin céleste offert par l’univers pour te rappeler que t’es en chemin, et que tout ce que tu lâches aujourd’hui fait de la place pour des merveilles à venir.

Alors, prêt(e) à danser sous la Pleine Lune ?