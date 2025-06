Manque de chance en ce moment ? Découvrez comment Jupiter booste votre signe du zodiaque

Envie d’attirer la chance dans ta vie ? Dans l’astro védique, c’est Jupiter qui tient les clés du destin chanceux. Ce gros bébé du système solaire, aussi appelé Guru, diffuse des ondes de prospérité, de sagesse et d’abondance… mais pas n’importe comment ! Ses effets changent selon ton signe – décryptage avec la team astro étoilée.

Jupiter dans les signes de feu : l’audace récompensée

Quand Jupiter traverse les signes de feu, ça pulse niveau énergie et ambition. En mode Bélier, le maître de la chance pousse à prendre des risques, foncer sans trop réfléchir mais avec confiance. C’est typiquement le profil de la candidate de Love Island qui débarque sans complexe et finit par tout rafler sans drama.

Chez le Lion, Jupiter adore les éclats de générosité et de grandeur. La réussite s’invite souvent loin de chez soi, comme si l’univers disait “Pars explorer ton destin”. Si tu sens le besoin de voyage et d’aventure, c’est peut-être que Guru te souffle à l’oreille…

Avec Sagittaire – son signe maison – Jupiter brille de mille feux. On parle ici de pur karma chanceux : sagesse, grandeur d’âme, vision du monde… Un bon Sagittaire sous Jupiter, c’est le pote qui gagne toujours aux jeux mais qui partage l’intégralité de ses gains en shot au bar. Pépite.

À voir Vous vous sentez perdu ? Ce rituel de Pleine Lune en juin aligne vos objectifs et libère le passé

Jupiter dans les signes de terre : travail + patience = jackpot

Pour les Capricornes, Vierges et Taureaux, c’est moins feu d’artifice mais bien plus solide. En Taureau, Jupiter respecte les bosseurs : chance et abondance surviennent quand tu construis lentement mais sûrement. Oui, c’est moins sexy qu’un coup de foudre mais ça dure plus longtemps (et ça passe crème sur le compte en banque).

En Vierge, place à l’analyse. Jupiter kiffe les petits génies organisés et serviables. La chance arrive à coup de solutions bien ficelées. Ce placement, c’est genre le candidat discret de Secret Story qui, en scred, se fait aimer de tout le monde et va en finale fingers in the nose.

Par contre en Capricorne, Jupiter est en PLS. On dit qu’il est « débilité », donc pas au top. Mais pas de panique : avec de l’éthique, du taf et une routine solide, même ce placement peut faire pleuvoir les bonnes vibes. L’ambition devient le levier de la chance, rien que ça.

Jupiter dans les signes d’air : la win version cerveau

Sous Jupiter en Gémeaux, la curiosité est reine. Les natifs connectent avec la chance dès qu’ils pensent – ou parlent – vite et bien. Ici, c’est la comm’ qui ouvre les portes. Genre l’influenceuse qui vend sa vie en story et finit ambassadrice d’un spa à Bali. Carrément inspirant.

À voir Carrière floue ? Découvrez le rôle de Saturne dans chaque maison pour choisir votre voie

Balance reçoit aussi les faveurs du grand Guru. Beauté, harmonie, justice : les Balances attirent la chance quand elles misent sur l’équilibre. Jupiter ici favorise les belles rencontres et les projets en duo. Alliances qui matchent et love story qui dure ? Pourquoi pas toi (coucou les fans de Star Academy qui shippedent les candidats).

En Verseau, Jupiter fait pousser les idées folles. Innovateurs, rebelles cool, penseurs à contre-courant : l’univers les soutient quand ils bossent en équipe avec ouverture d’esprit. La vibe est futuriste : ta prochaine opportunité, elle est peut-être dans un collectif artistique ou un projet green.

Jupiter dans les signes d’eau : intuition gagnante

Petit coup de cœur astro chez les signes d’eau. Jupiter en Cancer, c’est LA position rêvée. Il est carrément « exalté », autant dire en mode deluxe. Résultat : une grosse dose d’intuition, de compassion et d’alignement perso. Les relations familiales, l’empathie et la bienveillance sont source de chance. Oprah vibes à fond.

Chez le Scorpion, Jupiter joue la carte du mystère mais aussi de la transformation. Ici, on attire la win en creusant profond : spiritualité, psyché, secrets bien gardés… c’est intense mais hyper porteur. Genre l’ex de télé-réalité qui sort un livre de développement perso et devient best-seller surprise.

Et bien sûr, chez les Poissons – deuxième maison de Jupiter – c’est poésie et magie. Guru y souffle l’imagination et l’inspiration. La chance vient à ceux qui rêvent fort, aiment sans compter et croient aux hasards bien placés. C’est fou comme on dirait le genre de profil qui crée un son sur TikTok et finit dans les charts nationaux…

Petit résumé pour attirer la chance cosmic-style

Signe de feu ? Fonce et affirme ton style, Jupiter adore les audacieux .

? Fonce et affirme ton style, Jupiter adore les . Signe de terre ? Pose tes fondations et joue-la long terme .

? Pose tes fondations et joue-la . Signe d’air ? Utilise ta tête et ton réseau, tout passe par la comm’ et l’ inspiration .

? Utilise ta tête et ton réseau, tout passe par la et l’ . Signe d’eau ? Fais confiance à ton cœur et à ton intuition, t’as le mojo naturel.

Peu importe ton signe, garde en tête que Jupiter récompense toujours ceux qui avancent avec sagesse, joie et bienveillance… et parfois un bon plan brunch entre amis.