Horoscope du 9 au 15 juin : comment tirer profit des transits pour réussir et s’épanouir

Cette semaine du 9 au 15 juin 2025 a tout pour plaire : le Soleil en Taureau nous ramène à l’essentiel, Mercure en Gémeaux booste notre tchatche, Vénus en mode Bélier pimente nos histoires de cœur et Mars en Lion nous donne la niaque. Chaque signe va y trouver son petit bonheur — ou son petit défi — c’est cadeau.

Bélier : En mode feu follet (et c’est flatteur)

Ambiance : tu rayonnes. C’est simple, ta présence en soirée ou au taf ne passe pas inaperçue. Mars t’envoie une bonne dose de passion et de créativité, du coup tu t’imposes (parfois un peu fort, mais avec style). Attention juste aux égarements d’ego, surtout si quelqu’un ose ne pas liker ton idée de génie.

Projets : c’est le moment de tenter des trucs fous, surtout dans les métiers où tu peux t’exprimer genre com’ ou graphisme. En mode « startup nation », tu peux même te faire remarquer pour un projet perso. Et niveau finances, ça peut faire un petit kiff surprise.

Taureau : Le chill productif, ça passe crème

Famille d’abord : entre deux tisanes et un brunch maison, tu sens que ton chez-toi mérite un petit refresh. Et pour ceux qui ont des tensions familiales, c’est la semaine du compromis. Tu n’aimes pas le drama et ça tombe bien, on te respecte pour ta sagesse.

Côté job : stabilité au programme. Tu sens que tu peux bâtir des choses solides. Tu planifies, tu organises, t’es un peu le chef de chantier de ton propre succès.

Gémeaux : Tête en ébullition, bouche en feu

Ton cerveau est sûrement sous caféine cette semaine. Mercure te booste carrément, t’as toujours cinq idées à la minute et tu lâches des punchlines sans t’en rendre compte. On te drague aussi un peu plus que d’habitude, c’est pas toi qui vas t’en plaindre.

Côté pro : tu brilles dans la vente, le marketing ou tout ce qui demande du bagout. Si t’as un projet pro ou une campagne à lancer, c’est là que ça se joue. Tente aussi le coup d’audace — le genre à tout changer et à rendre jaloux les autres signes.

Cancer : Money first, mais pas que

Cette semaine t’invite à jeter un œil à ton compte en banque (et à tes talents). Tu reprends un peu ta value en main — et si ton boss trouve ton projet pas ouf, tu ne te laisses pas faire. Pro-tip : reste classe, même quand t’as envie d’envoyer balader un supérieur.

Freelance ou boss de toi-même ? Tu pourrais renégocier un deal ou recadrer un client. Oui, même ton ex-collègue relou qui veut tout gratuit. Sorry, mais t’as pigé que ton travail mérite une vraie paye.

Lion : Brille, rugis, recommence

C’est ta semaine star, genre prime de la Star Academy. Ton charisme est à son max et Mars te donne l’énergie d’un lion sous Redbull. Tu t’imposes clairement au taf : dans une réunion, dès que tu ouvres la bouche, tout le monde t’écoute (et prend des notes).

Petit hic : dans un duo pro, ça peut clasher. Mais vu ton niveau confiance + créativité, tu sortiras gagnant. Profite de cette vibe pour lancer un projet, séduire ou, soyons honnêtes, faire la une de ton propre feed Insta.

Vierge : Fatigue, dépenses et randonnées émotionnelles

T’es pas au top et ça se voit un peu. Entre dépenses non prévues, nuits trop courtes et concurrence au taf, on te sent sur la défensive. Spoiler : t’as pas forcément tort d’être méfiant. Quelqu’un pourrait essayer de te mettre des bâtons dans les roues.

L’actu côté cœur est aussi un peu montagne russe. Si tu sens que t’as besoin de souffler, go pour une pause digitale ou un week-end solo. Ce n’est pas la semaine pour prendre des décisions importantes. On attendra que la Vierge retrouve sa zen attitude.

Balance : Des vibes ultra sociables

Toi, t’as le glow du réseautage pro. Tu multiplies les contacts, les likes et les échanges bien sentis. En mode Love Island, mais version business. Ton entourage est là pour toi — et ça fait clairement du bien.

Dans ton taf, surtout si tu bosses en équipe, c’est hyper fluide. Vous vous comprenez sans parler. Et si t’as un projet de boîte ou d’event, n’hésite pas à demander un coup de main à un pote : ça peut tout déclencher.

Scorpion : Leader (mais pas trop speed)

T’as envie qu’on sache ce que tu vaux, et là-dessus, pas de souci. Mais calme-toi un peu sur les initiatives à l’arrache. Oui, t’es doué pour mener une team ou pitcher une idée, mais ce n’est pas une course.

Focalise-toi sur ta réputation pro, car cette semaine elle joue un rôle clé. Sois réglo, prêt à montrer tes compétences sans écraser les autres — un peu à la Koh Lanta : faut briller, mais pas froisser.

Sagittaire : Faim de nouveauté

Ras-le-bol de la routine métro-boulot-apéro ? Normal. Tu crèves d’envie de voir autre chose, de tester un nouveau terrain de jeu (pro ou perso). Cette semaine t’apporte du neuf, notamment dans le taf.

Si tu rêvais d’une mutation, d’une reconversion ou d’un changement de cap, pose les jalons. T’as le vent dans le dos pour sortir de ta zone confort. Allez, à ton arc, Sagittaire aventurier !

Capricorne : Intenses, vos relations

L’ambiance est électrique dans tes relations intimes ou pro. Tu sens les tensions, en particulier quand il s’agit de partager argent, projet ou pouvoir. Tu détestes le drame, mais là, t’y échappes pas.

Tu bosses en mode ninja : discret, autonome, efficace. Les collabs ? Pas trop envie cette semaine. Tu préfères gérer tes trucs <b