Manque de confiance ou d’émotions stables ? Voici comment corriger vos planètes faibles dans le thème natal

Tu te sens pas toujours au top côté confiance en toi ? Peut-être que tes planètes y sont pour quelque chose ! En astrologie indienne, notre Janam Kundli (le thème de naissance) révèle notre karma passé, et parfois, certaines planètes peuvent être un peu… faiblardes. Mais pas de panique, des astuces toutes simples existent pour équilibrer ça.

Quand le Soleil fait grise mine

Le Soleil est LA planète de la confiance, de l’égo (dans le bon sens hein) et du leadership. Quand il est affaibli, tu peux te sentir carrément à côté de tes pompes : arrogance chelou, comportement toxique, estime de soi en PLS, voire tendance à manipuler (gloups).

Porte plus souvent du rouge ou du safran , c’est solaire à souhait

ou du , c’est solaire à souhait Offre des médocs aux personnes dans le besoin (geste simple mais karmique au max)

aux personnes dans le besoin (geste simple mais karmique au max) Donne du blé aux fourmis , oui oui, c’est pas si bizarre

, oui oui, c’est pas si bizarre File un coup de main à tes aînés , avec respect et love

, avec respect et love Le dimanche, fais un petit don de blé et de jaggery (sucre non raffiné) : ça booste ton aura

La Lune et ton mood en yoyo

La Lune parle de tes émotions, ton intuition, et ton lien avec les autres. Quand elle est faible, c’est la fête aux doutes, aux montagnes russes émotionnelles et aux relations compliquées, un peu comme dans Love Island quand tout le monde switch de crush tous les deux jours.

Coupe court aux pensées négatives , ça n’aide personne

, ça n’aide personne Rends hommage à ta maman , dis-lui merci ou offre-lui un café

, dis-lui merci ou offre-lui un café Évite de laisser couler l’eau pour rien, petit geste écolo et karmique

pour rien, petit geste écolo et karmique Tente le jeûne léger le lundi (hello détox !)

le lundi (hello détox !) Médite, même 5 minutes par jour, c’est déjà ça de pris

À voir Horoscope du 9 au 15 juin : comment tirer profit des transits pour réussir et s’épanouir

Mars ou l’art de péter un câble pour rien

Mars mal placé, et paf, c’est le drame : tu fonces tête baissée, t’abandonnes vite, t’es impulsif comme dans un clash chez Les Marseillais, et t’as zéro envie de bouger de ton lit.

Donne de l’amour (ou au moins un coup de main) à ton frère

(ou au moins un coup de main) à ton frère Apprends à respirer avant de crier, genre vraiment

avant de crier, genre vraiment Bouge ton corps , tous les jours, même si c’est juste une marche dans un parc

, tous les jours, même si c’est juste une marche dans un parc Dis bonjour à la nature, elle t’enverra des bonnes ondes

Mercure ou la cafetière qui ne démarre pas

Mercure, c’est la planète du mental et de la communication. Un Mercure mou du genou, et bonjour les bugs de mémoire, les “je sais plus ce que je voulais dire”, et les messages pas clairs du tout. On a tous eu ce type dans Secret Story qui racontait un truc chelou dans le confessionnal ? Bah voilà.

Fais de petits dons sincères , pas pour le show

, pas pour le show Plante un arbre ou commence un mini potager chez toi

ou commence un chez toi Donne un croquette break aux animaux errants

aux animaux errants Mets un max de légumes verts dans ton assiette

dans ton assiette Montre de l’amour à ta sœur, ta fille ou les enfants qui t’entourent

Jupiter ou la chance qui joue à cache-cache

Quand Jupiter, la planète de la sagesse et de l’abondance, est down, tu peux te retrouver avec des galères d’argent, de love, d’études et un karma un peu plombé, comme si ta vie faisait pause toutes les cinq minutes.

Prends exemple sur les anciens , ils ont souvent tout pigé

, ils ont souvent tout pigé Applique un tilak avec mélange de bois de santal et safran sur ton front : effet swami chic assuré

avec mélange de bois de santal et safran sur ton front : effet swami chic assuré Plante un bananier dans le coin nord-est de ton jardin ou balcon

dans le coin nord-est de ton jardin ou balcon Porte un bracelet en or à droite si tu veux briller sans forcer

à droite si tu veux briller sans forcer Lors d’un futur déménagement ou réaménagement, prévois un coin détente pour la mamie ou les anciens de la maison dans la zone nord-est

Vénus ou l’overdose de paillettes

Vénus, c’est la planète du love, du glamour et du plaisir en mode Cannes x Coachella. Mais trop de Vénus ou une Vénus épuisée, et voilà : tu dépenses en boucle, t’es jamais satisfait, et ta relation sentimentale part en vrille pour un paquet de bonbons.

Respecte ton/ta partenaire comme un VIP

comme un VIP Choisis des fringues blanc cassé : soft mais stylé

: soft mais stylé Reste impeccable niveau hygiène , Vénus adore quand ça brille

, Vénus adore quand ça brille Médite pour redescendre sans perdre ton flow

pour redescendre sans perdre ton flow Porte un petit parfum ou de l’attar, tout en subtilité

Saturne, le daron strict

Quand Saturne est à plat, ça donne la flemme XXL, des retards sur tout, un sentiment de solitude pas cool et un clash permanent avec l’autorité (vite fait le SAS de Secret Story si tu nous entends).

À voir Manque de chance en ce moment ? Découvrez comment Jupiter booste votre signe du zodiaque

Mets-toi un vrai planning et respecte-le, genre vraiment

et respecte-le, genre vraiment Essaie le jeûne light du samedi pour recharger ton karma

pour recharger ton karma Donne à manger à des corbeaux (si si), surtout du blé ou de l’orge

(si si), surtout du blé ou de l’orge File un coup de main aux ouvriers autour de toi ou aux travailleurs dans la galère

autour de toi ou aux travailleurs dans la galère Sois patient, même dans la file d’attente d’un open bar

Rahu, le king des illusions

Rahu, c’est la planète qui te fait rêver ou divaguer. Quand elle est naze, tu deviens méga stressé, distrait, paumé spirituellement, avec des envies de cheat meal non-stop. C’est un peu comme quand les candidats de Star Academy se mettent à douter grave en milieu de saison.