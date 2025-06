Semaine chargée ? Voici ce que les astres réservent à ton signe du 16 au 22 juin 2025

Cette semaine du 16 au 22 juin s’annonce pleine d’énergie, entre envie de papoter, découvertes et audace côté love. Avec le Soleil et Mercure en Gémeaux, tout le monde veut bouger, apprendre et faire 1000 choses à la fois.

Mais attention à ne pas vous éparpiller ! Vénus en mode cash en Bélier booste les histoires de cœur et Mars en Lion ajoute sa dose de drama façon télé-réalité. Let’s go pour l’horoscope fun et piquant de la semaine !

Bélier : des idées à la pelle et une tchatch de feu

Cette semaine, ton cerveau fuse dans tous les sens. Tu dégaines les punchlines plus vite que Maeva Ghennam sur un tournage des Marseillais. Les échanges sont fluides et inspirants, parfait pour nouer de nouvelles amitiés ou lancer un projet. Au taf, tu brilles en réunion, surtout sur des sujets créatifs. Par contre, garde en tête que tout dire, ce n’est pas toujours malin, donc go mettre un filtre avant de trop en dévoiler. Spoiler alert : un petit texto inattendu pourrait bien réveiller une vieille flamme…

Taureau : qui a dit que les finances, c’était boring ?

Côté argent, c’est le moment d’être aussi stratégique qu’Amélie Neten dans une épreuve des Cinquante. Tu peux envisager une nouvelle source de revenus ou revoir ton budget, mais sans t’accrocher coûte que coûte à tes certitudes. La famille pourrait avoir son mot à dire sur les sous, donc esprit zen activé. Niveau pro, un conseil inattendu de ton boss tombe à pic : tu sais ce que tu vaux, et les autres vont le savoir aussi.

Gémeaux : star du moment (et tu le sais)

Avec le soleil dans ton signe, c’est un gros oui pour ta confiance en toi. Tu dégages une aura de fou, un peu comme si tu débarquais dans Secret Story avec un secret de dingue. Ton apparence fait de l’effet, et tes idées captent l’attention. En prime, si tu as bossé dur ces derniers temps, les résultats arrivent enfin. Côté business, ça décolle. À ce rythme-là, tu vas bientôt lancer ta propre marque !

Cancer : introspection et cocooning (oui, même en juin)

Tu te sens en mode silencieux, genre tu veux te recentrer et envoyer valser les doutes. Et franchement, c’est pas plus mal ! Tu vas ressentir le besoin de prendre de la distance avec le bruit ambiant. Côté pro, les résultats se font attendre et ça t’agace un peu, mais ne lâche pas. Tu vas aussi être plus prudent avec l’argent et c’est malin. En amour, tu hésites à faire confiance. Préfère les regards sincères aux grandes déclarations.

Lion : collaborations au sommet (et un ego bien placé)

T’as envie de partager tes idées et de fédérer autour de toi, un peu comme un coach dans The Voice. Et honnêtement, avec Mars dans ton signe, tu peux rassembler facilement.

Networking

projets à plusieurs

nouveaux contacts

T’es au bon endroit au bon moment. Si tu bosses pour toi, les bonnes personnes peuvent clairement croiser ta route. Sors, parle, connecte-toi : c’est le moment ou jamais de briller à plusieurs.

Vierge : t’as la niaque au boulot (mais pas que)

Tu veux montrer que t’assures, et ton ambition est aussi bien rangée que ton Google Agenda. Tu prends (encore) plus de responsabilités, et ça passe crème. D’ailleurs, tes efforts sont repérés, attention à ce que ça ne te monte pas à la tête ! Si tu bosses à ton compte, garde les pieds sur terre, surtout avec les promesses des clients un peu trop enthousiastes. Les paillettes, oui, mais avec des contrats signés.

Balance : cap sur l’aventure (non, pas seulement amoureuse)

T’as envie de sortir de ta routine et d’agrandir tes horizons, genre partir étudier en Espagne ou lancer ta marque de bijoux. Tu cherches du neuf, du challenge. Les formations te font de l’œil, et tu pourrais même envisager un petit projet à l’étranger.

Pour les entrepreneurs, c’est le moment de viser plus haut, mais pas sans plan béton. Et en amour ? Un crush branché voyages pourrait pointer le bout de son nez.

Scorpion : tu changes, mais en silence…

Pas trop envie de parler cette semaine ? Normal. Mars vient secouer ton monde intérieur et t’as besoin de faire le tri. Tu ressens une mini crise existentielle (tout tranquillement), et tu préfères avancer sans trop de bruit. En couple, mise sur l’écoute plutôt que sur la jalousie.

Au boulot, évite de te lancer dans des débats houleux façon plateau de TPMP, ce n’est pas le moment. Laisse passer l’orage.

Sagittaire : je t’aime, moi non plus

Tu veux de vraies connexions, pas des relations en pointillés. Cette semaine, c’est le dialogue ou rien. Tu risques de naviguer entre compromis et explications de texte. Au boulot, quelques malentendus peuvent freiner tes projets, donc clarifie bien tout. Si tu bosses en équipe ou avec des clients, prévois une mini mise au point. En love, la franchise, ça marche si elle ne pique pas trop.

Capricorne : multitâche mais pas surhumain

Tu vas avoir l’impression d’être partout à la fois. Ambiance : tu prépares une présentation, tu gères un imprévu familial et tu essaies de dormir au passage… Adapte ton planning, sinon tu vas tourner en boucle. Heureusement, tu tiens bon physiquement, et ça aide.

Côté pro, reste calme, même si certains veulent te titiller. Les conflits mineurs seront relous, mais pas ingérables. Biz à ta patience légendaire.

Verseau : cœur qui pétille et idées qui fusent

T’as un véritable feu d’artifice dans la tête et dans le cœur. L’amour pourrait bien pointer son joli visage, surtout si tu fréquentes des milieux créatifs ou artistiques. En mode Love Island, tu vibres à plein régime, mais attention à ne pas trop papillonner.

Professionnellement, les idées claquent, surtout si t’es dans la pub ou les médias. Des petites dépenses peuvent rapporter gros si tu vises juste.

Poissons : besoin d’un câlin ou d’un plaid

Tu ressens un besoin de cocon intense. Ta famille et ton chez-toi te réconfortent, mais il faut que tu réussisses à exprimer clairement ce que tu ressens. Pas facile de faire comprendre ton mood de poisson rêveur quand le monde court à 100 à l’heure…

Au travail, t’es un peu distrait et c’est ta vie perso qui monopolise ton cerveau. Refocalise-toi dès que possible, car les émotions ça nourrit, mais ça ne remplit pas ton agenda.