Solstice de juin 2025 : comment profiter du portail énergétique du Cancer pour se recentrer

On entre dans un petit cocon astro bien douillet : le 20 juin 2025, c’est le démarrage de la saison du Cancer ET le jour du solstice. Que vous soyez team introspection ou grande lumière qui éclaire tout, ces énergies aussi puissantes que bienveillantes vont vous faire vibrer fort. Vous êtes prêt·e pour la magie ?

L’énergie du solstice : cap sur les rêves et retour à soi

Le 20 juin marque le solstice, autrement dit le jour le plus long ou le plus court de l’année, selon votre coin du globe (petit coucou au Sud). Et spoiler : ce n’est pas juste une info météo. Ce moment cosmique ultra symbolique agit comme un portail énergétique qui rend la frontière entre visible et invisible beaucoup plus fine que d’habitude.

Si vous kiffez les balades en pleine nature, la méditation sous les arbres ou simplement vous poser au calme pour ressentir, c’est le timing parfait. L’énergie du solstice nous pousse à ralentir un peu la cadence pour faire le point, remettre les compteurs à zéro et réajuster le cap. Il est super puissant pour poser des intentions claires : plus d’amour, plus de paix, ou ce petit déclic que vous attendez depuis le printemps…

Le conseil d’astrogirl : demandez à l’Univers ce qui vous fait vraiment vibrer, sans vous censurer. Même si vous rêvez d’une love story à la Elsa Dasc et Tressia dans Les Cinquante (mais sans les clashs, on espère), vous avez le droit de tout visualiser.

Un trio de planètes au taquet : Neptune, Saturne, Jupiter

Pas un, pas deux, mais trois costauds du ciel s’activent pile au moment du solstice. Neptune, Saturne et Jupiter forment ensemble un portail céleste XXL, pile pour manifester vos projets les plus stylés. Neptune booste l’imagination et les rêves (genre la maison au bord de la mer ?), Jupiter les amplifie façon XXL, et Saturne les cadre pour les rendre carrément réalisables. Oui, c’est la team cosmique parfaite.

Profitez de ce trio pour vous poser ces petites questions magiques : Qu’est-ce que je veux voir naître dans les six prochains mois ? Qu’est-ce qui me bloque ? Et surtout… où est-ce que je peux envoyer mes énergies d’amour et de confiance au lieu de douter ?

Petit rituel simple : notez sur papier vos intentions, grosses ou petites, et relisez-les en vous reconnectant à votre cœur. Avec ces planètes comme mentor, ça peut clairement changer la vibe de votre année.

Saison du Cancer : hypersensibles, c’est votre tour de briller

Du 20 juin au 22 juillet 2025, on entre dans la célèbre saison du Cancer. Connue pour son mood cocon, ses vibes doudous et sa tendresse assumée, c’est la saison idéale pour ralentir, se reconnecter à ceux qu’on aime, et réaménager son petit monde intérieur.

Mais attention aux stéréotypes ! Le Cancer n’est pas juste ultra sensible et un peu replié : c’est aussi une force tranquille, loyale, ultra protectrice. Vous vous souvenez du crabe dans la mythologie ? Celui qui s’est sacrifié pour protéger ses potes aquatiques ? Eh bien c’est LUI qu’on célèbre à travers la constellation du Cancer.

Le symbole est fort : il nous rappelle que même si vous vous sentez parfois petit·e ou sans force, votre cœur peut déplacer des montagnes. Et si on arrêtait de fuir nos émotions pour les écouter ? C’est ça, la vraie force Cancer : la capacité à aimer, défendre, ressentir, et foncer avec le cœur.

Des mini actions qui font toute la différence pendant la saison du Cancer

Besoin d’idées concrètes pour vivre cette saison à fond et aligner toutes vos planètes intérieures ? Voici quelques tips à piocher selon vos humeurs ou vos besoins :

Dites merci (même en silence) à tout ce que vous aimez dans votre vie

(même en silence) à tout ce que vous aimez dans votre vie Protégez ce qui compte pour vous, votre espace, votre temps, vos émotions

pour vous, votre espace, votre temps, vos émotions Aimez aussi vos “imperfections” , elles font votre charme

, elles font votre charme Soyez doux·ce et compatissant·e (même envers vous-même)

(même envers vous-même) Offrez votre aide quand vous le pouvez, sans attendre de retour

quand vous le pouvez, sans attendre de retour Passez time avec votre famille ou votre crew de cœur

avec votre famille ou votre crew de cœur Faites de votre maison un petit nid tellement cosy que même les Marseillais en seraient jaloux

un petit nid tellement cosy que même les Marseillais en seraient jaloux Apprenez à être chez vous en vous, où que vous soyez

en vous, où que vous soyez Accueillez vos émotions comme des guides (même quand elles font un peu mal)

comme des guides (même quand elles font un peu mal) Parlez au cœur , écoutez votre cœur, suivez votre… vous avez compris

, écoutez votre cœur, suivez votre… vous avez compris Ralentissez, franchement, ça passe crème quand on savoure chaque instant

Bref, cette période est une belle invitation à mettre du love et de la douceur dans votre quotidien. Un peu comme une grande étreinte cosmique, version estivale et intérieure à la fois. On valide !