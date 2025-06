Problèmes spirituels persistants ? Découvrez le pouvoir d’Ashadha Gupt Navratri 2025

Avis à tous les fans de spiritualité et de good vibes, un événement sacré et encore un peu méconnu arrive à grands pas : l’Ashadha Gupt Navratri 2025. Ce festival ultra puissant place la déesse Durga à l’honneur pendant neuf jours, du 26 juin au 4 juillet. Si tu veux faire le plein d’énergie positive, c’est le moment de te connecter à ton côté mystique !

Ashadha Gupt Navratri : késako ?

Contrairement à la version « grand public » du Navratri qu’on connaît en octobre, la version Gupt – qui veut dire « secrète » – est surtout célébrée discrètement par les experts en spiritualité. Le but ? Se connecter aux énergies de la déesse Durga pour se libérer des drames, éliminer les mauvaises vibes et attirer la réussite. Rien que ça.

Chaque journée de ce festival sacré honore une forme différente de Durga, avec des rituels bien précis pour choper plein de good karma.

Le programme jour par jour (à noter dans votre bullet journal mystique)

Et là, comme dans une bonne saison de Secret Story, chaque jour a son personnage principal.

26 juin (jeudi) – Shailputri : installation du Ghatsthapna entre 5h25 et 6h58 ou bien pendant le créneau doré d’Abhijit Muhurat (11h56 à 12h52)

27 juin (vendredi) – Brahmacharini : l’austérité en mode déesse

en mode 28 juin (samedi) – Chandraghanta : protection contre le négatif , ça clashe sévère

contre le , ça clashe sévère 29 juin (dimanche) – Kushmanda : elle t’aide à briller , même sans filtre Insta

, même sans 30 juin (lundi) – Skandamata : ambiance ultra maternelle et protectrice

et 1er juillet (mardi) – Katyayini : l’ énergie girlboss par excellence

girlboss par 2 juillet (mercredi) – Kalaratri : dark vibes maîtrisées, c’est pépite

maîtrisées, c’est 3 juillet (jeudi) – Mahagauri + Sandhi Puja (1h42 à 2h30 PM) : purification niveau expert

niveau 4 juillet (vendredi) – Siddhidatri + Parana après 16h31 : clap de fin en mode esprit apaisé

Pourquoi c’est important (et pas juste une vibe de hippie)

Si tu veux t’élever spirituellement, c’est pile le moment. Cette période est vue comme ultra propice pour la Sadhana (pratique spirituelle), les chants de mantras et même la lecture du Durga Saptashati (le best-seller sacré des accros au spirituel).

Le must ? Faire tout ça en toute discrétion. Comme dans Love Island, les meilleures stratégies sont parfois celles qu’on ne voit pas.

La légende derrière tout ça

Petit flashback mythologique : une femme en souffrance à cause d’un mari toxique demande de l’aide au sage Shrungi. Il lui conseille de prier pendant l’Ashadha Gupt Navratri, et boum – grâce à sa dévotion, Durga l’écoute et transforme sa vie. Moralité : la foi et la constance, ça paye (même dans la galère).

Les bienfaits à la clé

Tu veux du concret ? Voici ce que ce Navratri peut t’apporter, si t’es assidu(e) :

Activation de ton intuition (yaaaas la petite voix intérieure)

de ton intuition (yaaaas la intérieure) Manifestation des énergies spirituelles (aka la fameuse vibe zen )

(aka la fameuse ) Nettoyage du karma (bye les casseroles du passé)

du karma (bye les du passé) Réalisation de tes désirs (à condition qu’ils soient sincères )

(à condition qu’ils soient ) Protection contre les mauvaises ondes

contre les Suppression des blocages de la vie (le ghosting inclus ? Peut-être)

des blocages de la vie (le ghosting inclus ? Peut-être) Pluie de bénédictions, joie et paix intérieure

Les rituels à suivre (et spoiler alert : c’est plutôt joli)

Voici les incontournables du rituel Ashadha Gupt Navratri :

Réveil à l’aurore et purification du coin prière avec de l’eau sacrée (Gangajal)

à l’aurore et du coin prière avec de l’eau sacrée (Gangajal) Installation de Durga sur un tissu rouge posé sur un support en bois (le détail stylé)

sur un tissu rouge posé sur un (le détail stylé) Préparation du Kalash avec eau, noix de coco roulée dans du tissu rouge et feuilles d’Ashoka

avec eau, noix de coco roulée dans du tissu rouge et Offrandes : encens, fleurs et douceurs sucrées (miam)

: encens, fleurs et (miam) Récitation de mantras , lecture du Durga Chalisa et Aarti

, lecture du et Coussin spirituel : assieds-toi sur un tapis en laine ou en Kusa

: assieds-toi sur un tapis en laine ou en Petit geste karma friendly : nourris des vaches avec du chapati ou du jaggery

Ce qu’il faut ABSOLUMENT éviter

On rigole pas avec l’énergie divine, donc voici ta checklist anti faux pas :

Non à la viande, à l’alcool et aux objets en cuir

à la viande, à l’alcool et aux Pas de sieste l’après-midi (snif, mais c’est pour la bonne cause )

(snif, mais c’est pour la ) Self-control level max : pas d’ énervement ni de jalousie

level max : pas d’ ni de Garde ta pratique secrète , t’es pas obligé de poster chaque mantra en story

, t’es pas obligé de poster chaque en story Le jeûne, c’est optionnel pour les enfants, femmes enceintes, seniors ou malades

Ashadha Gupt Navratri, c’est un peu le “retrait detox spirituel” de l’année. Une occasion en or de te recentrer, d’obtenir des bénédictions stylées façon Sailor Moon divine, et