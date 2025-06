Différence d’âge en couple : ce que l’astrologie révèle sur l’écart idéal

Et si les astres avaient leur mot à dire sur la différence d’âge parfaite pour un couple marié ? Entre compatibilité céleste et maturité émotionnelle, l’astrologie peut nous souffler quelques indices sur l’écart idéal pour que l’amour dure… ou au moins pour éviter les clashs à la Jessica et Kevin dans Les Cinquante.

Quand le ciel s’en mêle : astro et mariage

En astrologie, c’est la 7e maison du thème natal qui régit le mariage et les relations sérieuses. Et spoiler : tout ne repose pas seulement sur votre signe solaire. Les planètes campées dans cette maison ou qui l’influencent peuvent en dire long sur la nature de votre futur(e) chéri(e), y compris sur la différence d’âge entre vous deux.

Certaines planètes kiffent les relations égalitaires, d’autres préfèrent les vibes mentor/élève. Bref, si tu rêves d’un couple à la Blake Lively et Ryan Reynolds ou d’un twist façon Demi Moore et Ashton Kutcher, ton kundli détient peut-être les clés !

Vénus, Saturne, Mars… Les planètes donnent le ton

Vénus, aka la queen de l’amour , aime garder les choses équilibrées. Elle atteint sa maturité vers 25 ans, et bien placée en 7e maison , elle favorise souvent une relation dans laquelle les deux partenaires ont le même âge . Très #relationshipgoals !

, aime garder les choses équilibrées. Elle atteint sa maturité vers 25 ans, et bien placée en , elle favorise souvent une relation dans laquelle les deux . Très ! Saturne, c’est le daron de l’astro : il bosse en mode sérieux et responsabilités. Si elle squatte tranquilou la 7e maison, elle annonce souvent un mariage avec quelqu’un de plus âgé . Oui, c’est la vibe Bernard Tapie (ou presque).

: il bosse en mode sérieux et responsabilités. Si elle squatte tranquilou la 7e maison, elle annonce souvent un mariage avec . Oui, c’est la vibe (ou presque). Jupiter, sage et posé , imagine volontiers une union avec un partenaire plus âgé . Répète après moi : « Je veux quelqu’un qui m’élève (et paie les factures) ! »

, imagine volontiers une union avec un . Répète après moi : « Je veux quelqu’un qui (et paie les factures) ! » Mars, l’ énergie brute , atteint sa maturité vers 28 ans. Quand elle est bien placée, elle annonce potentiellement un conjoint plus jeune … voire un petit côté toy boy façon Les Marseillais à Cancun.

, atteint sa maturité vers 28 ans. Quand elle est bien placée, elle annonce potentiellement un … voire un petit côté façon Les Marseillais à Cancun. Rahu, planète chelou du désir et de l’attraction, rend les années vingt ultra explosives : tu peux totalement craquer pour quelqu’un de plus vieux ou plus jeune à ce moment-là, sans trop te poser de questions.

L’écart d’âge parfait ? Chaque planète a son opinion

En mode général, voilà ce que les positions planétaires peuvent indiquer comme écart d’âge « idéal » :

Soleil et Lune : 1 à 2 ans

Mars, Jupiter et Rahu : 2 à 3 ans

Vénus : même âge (on adore)

(on adore) Mercure : 0 à 1 an (voire collé-serré)

(voire collé-serré) Saturne : 4 à 5 ans (hello les sugar daddies)

(hello les sugar daddies) Ketu : 3 à 4 ans

Team toy boy ou team mentor : les configurations qui en disent long

Si tu rêves d’un chéri plus jeune pour pimenter tes journées Netflix and chill, certaines combinaisons astro sont plutôt prometteuses :

Pour les femmes : la conjonction Lune-Mercure (quand Mercure est devant Mars en degrés), c’est jackpot vers un chéri plus jeune et frais comme un smoothie fraise.

: la conjonction (quand Mercure est devant Mars en degrés), c’est jackpot vers un et fraise. Soleil collé à Mercure en 7e maison ? Attends-toi à quelqu’un de mature mais qui a gardé son âme d’enfant . Genre candidat de Secret Story très stratège, mais qui pleure pour son chat .

en 7e maison ? Attends-toi à mais qui a gardé son . Genre candidat de Secret Story très stratège, mais qui . Pour les hommes : une Vénus-Mercure avec Mercure devant ? Coucou la petite copine plus jeune, pleine d’énergie, comme dans Love Island quand ils ramènent les nouvelles bombes à la villa.

Quand les astres préfèrent les vibes matures (traduction : plus âgées)

Certaines cartes du ciel penchent plutôt vers un conjoint plus âgé, et ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle. Une relation peut être vibey même avec quelques années de plus au compteur.

Si Saturne et Ketu s’invitent dans votre thème astrologique ou tiennent les rênes de la 7e maison , préparez-vous à flasher sur une personne plus mature . Peut-être pas du style Alexandre Astier, mais presque.

s’invitent dans votre thème astrologique ou tiennent les , préparez-vous à flasher sur une . Peut-être pas du style Alexandre Astier, mais presque. Pour les femmes , une conjonction Saturne-Vénus très serrée sur le thème natal annonce inévitablement un partenaire plus âgé . Welcome aux histoires sérieuses , avec VS ou pulls en cachemire au programme.

, une conjonction très serrée sur le thème natal annonce inévitablement un . Welcome aux , avec VS ou pulls en cachemire au programme. Une assoc’ Mars-Saturne ou Ketu-Mars dans un thème féminin ? Ça annonce un homme plus âgé, potentiellement expérimenté et protecteur… ou juste très tchatcheur à la Julien Tanti.

L’univers a-t-il vraiment la réponse ultime ?

Bon, soyons clairs : même si l’astro peut dévoiler des tendances, rien ne remplace un bon feeling. Ces configurations s’appellent des « sutras » et peuvent être influencées par plein d’autres facteurs. Pour un décryptage personnalisé, une petite visite chez un astrologue sérieux (et stylé) vaut le détour.

Mais au final, les piliers d’un bon mariage, c’est pas une conjonction précise ou une opposition capricieuse, hein. C’est l’amour, la loyauté, la sincérité, la tendresse et un zeste de responsabilité. Le reste ? Ce n’est que du bonus cosmique.

