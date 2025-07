Le Zodiaque en bouleversement ? Découvrez quels signes dominent juillet 2025

Le mois de juillet 2025 déboule avec une énergie cosmique puissante, de celles qui remuent les cœurs et les agendas. Entre aventures émotionnelles et grands réalignements intérieurs, les signes du zodiaque vont devoir bouger, évoluer et prendre les bonnes décisions. Et spoiler alert : certains vont kiffer, d’autres un peu moins…

Le Soleil brille, mais pas que sur la plage

Comme chaque année, le Soleil fait sa petite transition de Cancer à Lion autour du 22 juillet, mais cette fois, il ne vient pas seul. Ce passage souligne à la fois les besoins de cocooning et de reconnaissance.

Tu ressens un tiraillement entre vouloir tout contrôler à la maison (merci le Cancer) et cette envie soudaine d’être une star (coucou le Lion). Ajoute à ça une Vénus qui s’invite en Gémeaux : love interactions et crushs légers seront au rendez-vous, mais gare aux papillons qui ne tiennent pas la distance.

Mars change aussi de vibes et s’installe en Vierge. Résultat : on passe à l’action, mais de façon méga carrée. Dis bye-bye aux élans chaotiques, ici c’est propreté, méthode et efficacité.

Du côté des planètes lourdes, Saturne et Rahu (le nœud nord lunaire, pour les puristes) continuent leur travail de fond : ça teste ton self-control et ta patience comme dans une finale de Koh-Lanta, sans riz ni feu.

Des dates à noter dans ton astro-agenda

Juillet est aussi un mois chargé en événements spirituels, surtout dans le calendrier hindou. Si tu es d’humeur à chiller avec une appli de méditation ou à faire un petit bain de gong, c’est le bon timing :

6 juillet : Devshayani Ekadashi, pause spirituelle bien méritée

10 juillet : Guru Purnima, idéal pour honorer tes mentors ou binge-watcher un docu inspirant

tes mentors ou binge-watcher un docu inspirant 11 juillet : début du mois de Shravana, gros vibes mystiques

27 juillet : Hariyali Teej, fête de l’amour et de la nature ( parfait pour un pique-nique cosy )

) 29 juillet : Nag Panchami, célébration des forces mystérieuses aka les serpents – chacun son délire

Bélier : Ambition + émotions = combo explosif

Pour toi, c’est un mois ultra dynamique. Tu as la dalle (niveau projets hein), mais Saturne vient te freiner un peu. T’en fais pas, c’est pour te forcer à peaufiner tes plans au lieu de tout cramer d’un coup. Petit tip : sors t’aérer l’esprit, une rando ou une sieste dans l’herbe fait des miracles.

Taureau : Douce évolution, comme tu les aimes

Tu kiffes les changements fluides, et ça tombe bien. La vibe est à la progression tranquille côté pro et finances. Tu peux aussi compter sur ton squad (frères, sœurs, potes proches) pour te booster façon crew des Apprentis Aventuriers. Si tu dois signer un contrat, c’est le bon moment : à toi les clashs gagnants.

Gémeaux : Mental en feu, cœur en vrac ?

Trop de sollicitations, trop d’idées, t’en perds ton latin (ou ton mot de passe Netflix). Heureusement, Vénus booste ton charme et ta tchatche, tu fais le show sans forcer. Juste, essaie de ne pas zapper tes responsabilités dans l’euphorie. Et si tu veux te reconnecter à toi-même, rentre planifier et fais un tri dans tes priorités.

Cancer : Petit moment cocon obligatoire

Le Soleil est chez toi une partie du mois, alors profite de cette lumière pour te reconnecter à toi-même. C’est le moment idéal pour te plonger dans ta bulle, faire du journaling ou un bain musical. Si tu te sens à fleur de peau, c’est normal : ton cœur mou retrouve un nouvel équilibre.

Lion : Recharge avant de rugir

Tu prépares ton grand retour (coaché par Mercure comme dans Star Academy), mais pas tout de suite. Ce mois-ci, priorité au recentrage. Tu n’es pas obligé de briller non-stop. Fais-toi des rituels simples : bougie, playlist feel-good et petit kiff perso du jour. Ta saison arrive, prépare-toi à rugir.

Vierge : Organisation level dieu/déesse

Entre Mars dans ton signe et ton amour naturel pour l’agenda bien calé, tu vas plier tous tes to-do comme une pro. On te voit déjà trier tes mails, ranger ta chambre et revoir toute la stratégie de ton taf. Tu shines sans bruit, mais t’es redoutablement efficace. Les résultats arrivent, même s’ils ne font pas encore le buzz.

Balance : Social queen (ou king), attention à la casse

Tu brilles en société et tu le sais. Ton aura est magnétique, tu attires les bonnes vibes et les bons contacts. N’hésite pas à t’afficher (sur Insta ou IRL), mais évite les commérages au bureau ou les dramas de groupe. Garde ta classe légendaire, à la Chiara dans Love Island.

Scorpion : Plongée intérieure et transformation

Ce mois-ci, tu fais le grand nettoyage émotionnel. Tu veux couper les liens toxiques, comprendre tes schémas et sortir plus fort·e, façon phœnix. On adore. Tu peux écrire, méditer ou répéter un petit mantra (ou deux). Une fois l’orage passé, t’es prêt·e à balayer tout ce qui ne te correspond plus.

Sagittaire : L’aventure version growth mindset

Tu rêves de voyage, de nouveaux horizons, ou de reprendre les études ? Go ! L’univers booste ta soif d’apprendre et ton besoin de sens. T’as la vibe du guide spirituel cool qu’on veut tous suivre. Juste, fais gaffe à ne pas t’éparpiller et finir avec 4 billets d’avion, 3 MOOCs incomplets et zéro plan concret.

Capricorne : Silence, ça pousse… en toi

Ce mois-ci, pas de rush. Tu prends le temps de réfléchir, tu t’écoutes, tu reconnectes avec la sagesse de ceux qui t’ont précédé. C’est profond, parfois intense, mais ça te fait grandir. Garde une petite routine journal/plaid/thé à portée de main pour traverser ça tranquille. Et crois-moi, le résultat sera pépite.

Verseau : Flashs intuitifs et idées de génie

Ton cerveau fait des étincelles et ton instinct est on fire. Tu captes ce que les autres ne voient pas, et ça peut faire la diff’ niveau pro. Si tu bosses dans un domaine créa ou innovant, fonce. Mais n’oublie pas la diplomatie : balancer tes vérités cash ne te fera pas que des fans.

Poissons : Sensibilité de compétition

T’as déjà un cœur XXL, mais là, c’est carrément un océan. Ta douceur fait du bien autour de toi, et ça te revient puissance mille. Attention juste à ne pas t’oublier dans l’histoire. Crée des moments de recentrage et mets des limites quand c’est nécessaire. Tu peux lire un roman d’amour ou relancer ton projet artistique : ça passe crème.