Horoscope semaine du 14 juillet : entre introspection, glow-up et bonnes surprises

Cette semaine du 14 au 20 juillet 2025 s’annonce douce mais puissante côté astro. Saturne prépare son rétrograde et nous pousse à faire le tri, à l’intérieur autant qu’à l’extérieur. En mode introspection et detox émotionnelle, on avance doucement mais sûrement. Et avec Vénus en mode love & good vibes, il pourrait bien y avoir des belles surprises au programme.

Bélier : attention au flou artistique (dans ta tête)

Mars te booste dans la maison de la créativité, ce qui veut dire : projets, envies d’agir et d’exister… mais aussi nuits agitées et jolie fatigue mentale. Résultat ? Une semaine où ton énergie part un peu dans tous les sens. Spoiler : le drama, c’est non. Résiste à la tentation de la confrontation inutile, même si t’es à deux doigts de dégainer un petit clash en réunion.

Saturne planqué dans ta 12e maison te pousse à réfléchir sur le sens de ce que tu fais (oui oui, l’univers te donne une checklist vie pro + développement personnel). Si tu travailles avec l’étranger ou sur des projets un peu spirituels, ça peut vraiment matcher. En gros, reste discret·e, bosse en solo et fais confiance à ton instinct. Comme dans Koh Lanta, parfois mieux vaut garder sa stratégie pour soi…

Taureau : le mood est chill… et carrément gagnant

Tu régules tes émotions comme un·e pro et tu communiques crème. Merci qui ? Merci Vénus et Mercure, qui filtrent tes vibes et rendent chaque échange plus fluide. Côté job, c’est le moment de te montrer : entretiens, négo, ou partager tes idées, ça passe niquel. Surtout si tu bosses dans la com, l’art ou tout ce qui demande un minimum de créativité et d’élégance.

Les collaborations sont ta meilleure carte cette semaine, donc fonce sur les projets d’équipe. Et en bonus, ton environnement pro semble plutôt doux, ce qui va clairement faire pousser ta carrière en mode plante verte au soleil.

Gémeaux : belle semaine pour les affaires de cœur et les dossiers bien ficelés

Tu touches à un équilibre pro/perso digne d’un montage de Love Island : fun, mais solide. Bonne nouvelle, l’amour, la thune et les projets marchent main dans la main. Juste un petit twist mercurien à prendre en compte : Mercure étant combust, ne laisse aucun flou dans tes messages ou tes mails. Relecture obligatoire avant d’appuyer sur “envoyer”.

Tu pourrais briller dans des domaines liés à la tech, aux médias ou à la parole (coucou les TikToks explicatifs et les newsletters stylées). Et comme Saturne surveille tout ça depuis le haut, t’as du soutien en mode chef d’équipe ou mentor. Signe que tu avances dans la bonne direction.

Cancer : small win + big ambitions

Le Soleil débarque dans ta maison solaire perso et BAM, te voilà au sommet. Tu gagnes en prestance, en charisme, et même en audace. Dans tous les trucs un peu publics ou institutionnels (genre politique, école ou gros projets admin), t’as une carte à jouer.

Tu pourrais même avoir envie de te faire plaisir avec tes premiers gains (ou un p’tit bonus sympa). Midweek, prépare-toi : une décision spontanée pourrait bien t’ouvrir les bonnes portes. Comme Ambre dans Les Cinquante, qui savait que la bonne stratégie c’était d’attendre le bon moment. C’est ton moment, Cancer.

Lion : prépare ton glow-up (intérieur, mais classe)

La semaine t’encourage à te concentrer plutôt que de briller à tout prix. Ta force ? Ta stratégie. Parce que le Soleil dans ta 11e maison te donne toutes les cartes pour planifier, anticiper et soigner ta team spirit. Oui, les trucs en backstage, c’est plus efficace que tu le penses.

Ton intuition est en mode grande prêtresse, donc écoute-la. Vénus aussi fait grimper ton capital sympathie côté pro. En résumé, ça déroule pépère, tant que tu restes aligné·e avec toi-même. Changement discret, efficacité maximale.

Vierge : gros love du côté carrière

Jupiter squatte ta 10e maison et ça, c’est comme si ton boss t’invitait à déjeuner pour te féliciter. Tu pourrais recevoir du soutien de personnes poneys dorés : influentes, inspirantes et exactement ce dont tu avais besoin. Même si tu doutes un peu au début (merci Mercure cramé), la clarté revient si tu restes bien organisé·e.

Milieu de semaine, un mentor ou un conseil inattendu peut faire toute la différence. C’est pas le moment d’improviser, c’est le moment de structurer. Va savoir, le plan que tu poses maintenant, ce sera peut-être ta future maxi réussite.

Balance : shine bright like a… logique star

T’as l’élégance pro d’une star sortant de la Star Academy. Tu rayonnes, tu poses tes idées sans forcer, et tu résous les conflits comme si t’avais été formé·e en médiation zen. C’est clairement la bonne période pour faire passer tes projets ou oser des suggestions que t’avais gardées pour “un jour”.

Grâce à Mercure et Vénus, la vibe est plutôt chill et diplomate. Ta meilleure stratégie ? L’équilibre. Plus tu restes fidèle à une méthode posée et tendre, plus les gens te remarqueront, et pas juste pour ton joli tailleur.

Scorpion : boss mode activé (avec juste ce qu’il faut d’égo)

Ton efficacité est redoutable cette semaine, et si tu bosses dans le droit, la médecine ou tout ce qui demande une grosse dose de précision, tu vas cartonner. Mars t’envoie une super dose d’huile de coude, mais attention : ton égo pourrait faire du bruit. Désaccord visible en salle de pause ? Pas sûr que ce soit le bon move.

Ton mot d’ordre : raisonne et agence bien les choses. Jupiter insiste sur la paperasse, les contrats, l’ordre. En bref, carré et discipliné, mais sans le côté relou du prof d’EPS.