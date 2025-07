Saturne rétrograde : le grand nettoyage perso commence le 14 juillet

Saturne entame sa rétrogradation à partir du 13 juillet 2025, un grand tournant cosmique – et ça ne rigole pas. Pour la première fois depuis 28 ans, la planète du karma repasse en arrière dans le signe du Bélier, et croyez-moi, ça va secouer autant que le prime d’ouverture de Secret Story. Entre remises en question et déclics intérieurs, attendez-vous à un programme bien chargé.

Saturne rétrograde en mode Bélier : affrontez vos responsabilités

Du 13 juillet au 1er septembre 2025, Saturne fait un petit moonwalk dans le signe du Bélier. Et là, attention, c’est le moment où on se retrouve face à soi-même façon clash en salle des tenants dans Les Cinquante.

Pendant cette phase, on commence à comprendre que nos envies de tout contrôler, d’imposer notre volonté ou de foncer tête baissée sans réfléchir (coucou les décisions prises sur un coup de tête en mai dernier) nous retombent dessus. Si vous avez lancé des projets en mode freestyle ou ghosté vos responsabilités perso ou pro, spoiler alert : Saturne revient vous les rappeler gentiment… ou pas.

On est aussi pas mal bousculé sur le plan de la confiance en soi. Vous vous demandez si vous êtes vraiment à votre place, si votre ego ne vous a pas un peu flouté la vision ? C’est pile le moment de faire le tri et de remettre de la cohérence entre vos ambitions et votre comportement.

À voir Canicule en salon de coiffure : comment éviter l’explosion de vos produits sensibles

Bref, cette vibe rétrograde, c’est l’heure de se poser les vraies questions :

Est-ce que je me comporte en adulte dans mes engagements ?

Est-ce que je sais poser mes limites sans exploser mon entourage ?

Est-ce que mon besoin de contrôle cache une peur de l’échec ?

Retour à la case Poissons : l’heure du grand nettoyage spirituel

À partir du 1er septembre, Saturne fait marche arrière toute et replonge dans les Poissons, où il sera jusqu’au 27 novembre 2025. Et là, changement de décor : on passe d’une vibe warrior à une ambiance beaucoup plus introspective, façon bilan de fin de saison dans Love Island.

Finies les impulsions, on entre dans le royaume du flou artistique. Cette période veut vous apprendre à poser des limites sans fermer votre cœur. Spoiler : c’est pas si simple. Certains ressentiront une baisse de créativité, d’autres une vraie prise de conscience spirituelle. Mais pour tous, il y a une évidence : le moment est venu de clôturer un cycle de 2,5 ans.

Saturne vous demande ici :

À voir Où regarder Megan 2.0 en streaming ?

Ai-je su traduire mon intuition en actes concrets ?

Ai-je trop donné aux autres sans écouter mes besoins ?

Est-ce que j’accepte que lumière et ombre coexistent en moi ?

On fait le ménage dans nos illusions, on remet les pieds sur terre et on accepte de dire au revoir à certaines relations, certains projets ou croyances. C’est intense, mais c’est pépite pour repartir sur des bases plus saines.

À quoi s’attendre d’ici fin 2025 ? Récap cosmique pour ne rien louper

Bon, si t’es du genre à rater les épisodes clés (coucou ceux qui ont zappé le retour d’Emilie dans Secret Story 2025), voici les dates qui comptent pendant cette période de rétrogradation :

13 juillet 2025 : Saturne rétrograde en Bélier, ça commence fort.

1er septembre 2025 : Saturne revient dans les Poissons, ambiance émotionnelle à fond.

27 novembre 2025 : rétrogradation terminée, ouf !

14/15 février 2026 : Saturne revient pour de bon en Bélier jusqu’en avril 2028.

Cette régression de Saturne, c’est L’ÉPREUVE FINALE (oui, j’ai mis des majuscules mentales) d’un long chapitre commencé en mars 2023. Et si vous avez bien bossé votre karma, fait preuve de maturité et accepté vos zones d’ombre, vous en ressortirez prêt·e pour le grand reset de 2026.

Petite checklist bien utile pour traverser la période :

Assumez vos choix de ces derniers mois, même les plus bancals

Pardonnez-vous sincèrement, même si ça fait mal à l’égo

Ancrez vos valeurs spirituelles dans du concret

Mettez fin à ce qui n’a plus lieu d’être, même si ça pique

Ralentissez, respirez, et apprenez à dire non

Et n’oubliez pas : Saturne n’est jamais là pour vous plomber, mais pour vous faire grandir. Alors respirez un bon coup, rangez votre mauvaise foi dans un tiroir, et ouvrez-vous à la version 2.0 de vous-même. Parce que oui, vous êtes clairement prêt·e pour la suite.