Tarot du jour : ralentis, respire, reconnecte

Cette semaine, deux cartes puissantes nous accompagnent : l’Impératrice et le Chevalier de Deniers. Un duo qui nous parle d’amour de soi, de patience et d’ancrage. C’est le moment de prendre soin de nous, de ralentir et de poser des bases solides pour un avenir plus serein. Ready pour une pause bien méritée ?

S’aimer pour de vrai (et pas juste en story Insta)

L’énergie de l’Impératrice débarque en mode love bomb, mais version bienveillante. Elle nous invite carrément à nous aimer comme on aimerait un enfant : avec patience, douceur et sans conditions. Pas juste se dire “je m’aime” devant le miroir avec un filtre beauté, mais vraiment se nourrir de l’intérieur.

Elle nous pousse à créer plus de stabilité autour de nous, à construire un environnement safe où l’on peut respirer, se lâcher et exprimer notre créativité. Genre, une vibe à la Ambre de Secret Story 2024 après sa petite victoire de la semaine – zen, focus et en pleine glow-up intérieur.

Et si tu veux vraiment capter le message de cette carte, pose-toi deux minutes et demande-toi : qu’est-ce que je peux faire, là maintenant, pour prendre soin de moi ? Peut-être dire non à une soirée qui ne te tente pas, peut-être éteindre ton tel un soir pour binge ta série feel-good préférée, ou simplement dormir une heure de plus. Bref, des petits gestes qui changent tout.

Parce qu’au final, c’est cette base pleine de love et de constance qui nous permet d’avancer sans se cramer les ailes. Et tu vas voir, quand t’es bien dans tes baskets émotionnelles, t’attires que du bon…

Prendre une pause, genre vraiment

Le mood de la semaine, c’est aussi celui du Chevalier de Deniers. Et lui, il est pas pressé. D’ailleurs, c’est le seul du tarot dont le cheval ne bouge même pas ! L’ambiance ? Calme, contemplation et retour aux choses simples.

Le message est clair : on lève le pied. C’est pas maintenant qu’on lance dix projets à la fois ou qu’on prend des décisions impulsives. C’est plutôt le moment de s’ancrer, de souffler un bon coup et de reconnecter avec la nature. Même si t’es en pleine ville, une petite balade en parc ou un café en terrasse au soleil, ça passe crème.

On vit trop souvent à cent à l’heure, entre les rushs au boulot, les dramas du groupe WhatsApp et les rebondissements de Love Island. Résultat, on s’épuise. Le Chevalier de Deniers dit stop à tout ça. Il veut qu’on chérisse le moment présent, qu’on savoure les petites choses plutôt que de courir après mille objectifs.

Alors cette semaine, n’hésite pas à :

Te déconnecter un soir (sans flipper du FOMO)

un soir (sans flipper du FOMO) Prendre un temps seul(e) , au calme, pour respirer

, au calme, pour Remettre à demain ce qui peut attendre

ce qui peut attendre Tenir un petit carnet de gratitude (ou au moins y penser sous la douche)

Ce sont ces moments de pause qui te donnent la force de repartir de plus belle sans épuiser ton mojo.

On te laisse avec cette phrase à garder dans un coin de ta tête (ou à noter sur le frigo) : Chaque jour, je deviens plus aimant envers moi-même en ralentissant et en pratiquant la gratitude. Ça fait du bien, non ?

Et souviens-toi, l’énergie de cette semaine est comme une bonne routine skin care : douce, régulière et pleine d’amour.