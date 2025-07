Août 2025 : les meilleures dates pour tout lancer

Préparez votre agenda et sortez les paillettes cosmiques : août 2025 s’annonce comme le mois parfait pour donner vie à vos envies les plus ambitieuses. Entre lancements pro, achats stratégiques et moments symboliques pour bébé, certaines dates sont tout simplement en or selon l’astrologie védique. Et non, ce n’est pas (que) du karma !

Des moments clés pour tout commencer du bon pied

Dans la culture védique, tout est une question de timing. Et non, on ne parle pas ici d’un date réussi dans Love Island, mais de Shubh Muhurats, ces créneaux cosmiquement validés qui boostent vos projets. Pourquoi c’est important ? Parce que débuter quoi que ce soit au bon moment, ça maximise vos chances de succès, bonheur et prospérité. Qui dit mieux ?

Achats de véhicules : visez les bonnes dates, et ça roule tout seul

Si vous avez flashé sur un SUV dernier cri ou un deux-roues électrique à la sauce LFI (Luxe, Fun, Intuition), foncez : seize jours sont considérés comme ultra favorables pour un achat de véhicule. Parmi les pépites :

Le 1er août, de 05h43 à 03h40 le 2 août, sous l’énergie de Swati. Pratique si vous aimez anticiper .

. Le 10 août, de 05h48 à 12h09 – Dhanishtha en guest star. Une matinée sous le signe de la fluidité.

de la fluidité. Et le 29 août, de 05h58 à 11h38 – Swati encore, pour ceux qui veulent finir le mois en beauté.

Et si vous avez un doute, rappelez-vous qu’un bon muhurat peut booster votre sécurité sur la route mais aussi faire que votre voiture tombe un peu (beaucoup) moins en panne.

À voir Ton signe va kiffer (ou galérer) avec Mars en Vierge

Acheter un bien immobilier : quelques jours pour sauter le pas

On ne va pas se mentir, signer pour un appartement ou une maison, c’est pas comme choisir entre deux prétendants dans Les Princes de l’Amour. Surtout qu’en août 2025, seulement six dates sont propices à l’achat immobilier : les 1, 7, 14, 21, 22 et 29 août. Nos coups de cœur :

Le 7 août, entre 05h10 et 14h01, sous Purva Ashadha. Clarté et vision long terme au rendez-vous.

au rendez-vous. Le 14 août, entre 05h13 et 09h06, avec Revati en soutien. Timing parfait pour un nouveau départ.

pour un nouveau départ. Le 29 août, entre 11h38 et 05h18 le 30 août – ambiance Vishakha : ça passe crème.

Un seul conseil : posez votre stylo au bon moment et laissez l’univers faire le reste.

Mariages et emménagements : un petit break s’impose

Mauvaise pioche pour celles et ceux qui espéraient dire « oui » ou déménager dans leur nid d’amour en août. Le Chaturmas est en place – une période où la tradition védique déconseille les événements marquants comme les mariages ou les Griha Pravesh (emménagements). En gros, même si vous avez trouvé votre « perfect match », ce n’est pas le moment pour les festivités. Attendez septembre, ça vaut le coup.

Envie d’entreprendre ? Voici vos lucky spots

Les projets pros, c’est aussi une mini aventure, genre Koh Lanta mais version start-up et sans moustiques. Pour bien démarrer, cap sur un des six Shubh Muhurats suivants : 6, 7, 11, 15, 24 ou 30 août. Nos préférés pour tout casser dans le game :

À voir Tarot du jour : ralentis, respire, reconnecte

Le 6 août, de 16h19 à 18h23 – sous l’influence de Mula : la base est solide .

. Le 15 août (fête nationale ET Krishna Janmashtami), de 15h44 à 17h48 – Ashwini, qui donne une énergie de feu .

. Et le 30 août, de 06h29 à 14h45 – Vishakha sort les grands moyens pour votre projet.

Oui, même Beyoncé aurait réfléchi à deux fois avant de lancer Ivy Park sans vérifier ses planètes.

Cerise sur le gâteau : la Namkaran

Si un petit baby star arrive bientôt dans votre vie, la Namkaran (cérémonie de nom) est un moment clé. Et là encore, août vous gâte avec huit jours ultra bénéfiques : 3, 7, 10, 13, 17, 22, 26, 27 et 31 août.

À ne pas manquer :

Le 3 août, entre 06h35 et 09h12 (le 4) – Anuradha pour un prénom à vibes douces mais puissantes .

. Le 22 août, entre 12h00 et 12h08 – Pushya s’invite en express .

. Le 31 août, de 06h01 à 17h27, retour d’Anuradha pour clôturer le mois en tendresse.

Psst : on dit qu’un prénom donné au bon moment influence la destinée… rien que ça, oui.

Les planètes bougent : à surveiller pour peaufiner votre stratégie

Les transits planétaires aussi y ajoutent leur grain de sel en août :

Le 17 août, le Soleil entre en Lion – ambiance bling et leadership naturel . Si vous avez des projets visibles ou médiatiques, c’est pépite.

et . Si vous avez des ou médiatiques, c’est pépite. Le 21 août, Vénus glisse en Cancer – mode cocooning et love slow . Parfait pour la vie de couple ou redécorer chez soi .

– et . Parfait pour la vie de couple ou . Le 30 août, Mercure file en Lion – tchatche assurée, idéal pour négocier ou pitcher comme une queen.

Phases lunaires et événements sacrés : les petites touches qui comptent

Deux dates lunaires à garder en tête :

La pleine lune du 9 août

La nouvelle lune du 23 août

Et niveau festif, on n’oublie pas :

Raksha Bandhan (9 août), pour renforcer les liens familiaux

(9 août), pour Krishna Janmashtami (15 août), pour spiritualiser un peu votre planning

(15 août), pour Ganesha Chaturthi (27 août), best moment pour se débarrasser des obstacles et poser ses intentions

Bref, ouvrez vos chakras et vos calendriers : août 2025 est le mois parfait.