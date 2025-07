Nouvelle Lune du 24 juillet : stop au bruit, place à soi

La Nouvelle Lune du 24 juillet 2025 en Lion arrive comme un grand coup de soleil dans notre vie. Elle nous invite à appuyer sur pause, à faire le tri dans notre quotidien et à revenir à l’essentiel. L’ambiance ? Moins de drama, plus de soi. Pas trop tôt, non ?

La lionne rugit : confiance et authenticité au programme

Avec cette Nouvelle Lune dans le signe du Lion, on est appelé à reconnecter avec ce feu intérieur un peu trop étouffé par les “il faut que” et les “qu’est-ce qu’on va penser”. Le Lion, c’est le boss de l’authenticité et du charisme. Du coup, cette lunaison, c’est THE moment pour arrêter de faire semblant, de vouloir plaire à tout le monde et revenir à ce qui nous donne vraiment envie de rugir de plaisir.

C’est un bon virage pour checker où on en est de notre estime de soi. Un peu comme si on faisait un casting à la Star Academy mais version spiritualité : est-ce qu’on joue toujours notre rôle principal, ou on a filé notre texte à quelqu’un d’autre ? Spoiler alert : il est temps de reprendre la scène.

Pluton et Éris : les fauteurs de trouble qui nous bousculent

Mais attention, tout n’est pas rose sous cette Nouvelle Lune. Des invités un peu plus sombres débarquent à la fête : Pluton et Éris. Pluton en Verseau, en mode grosse opposition avec la Lune, vient mettre sur la table ce qui coince à l’intérieur : les doutes, les luttes de pouvoir, ce besoin un peu relou de tout contrôler, même le remplissage du lave-vaisselle (oui, on voit tout).

Éris, elle, c’est la queen du chaos. Elle soulève nos vieilles casseroles en mode « tiens, si tu allais jeter un œil là-dessous ? » Résultat : irritabilité, frustration, et des envies de crier sur tout ce qui bouge (même notre plante verte n’est pas à l’abri).

Mais tout ça, c’est pour mieux nous pousser à regarder notre besoin de tout gérer, tout maîtriser. Et si on arrêtait de vouloir tout contrôler comme si on était le chef de prod de Love Island ? Plus on desserre les doigts, plus on reprend notre liberté.

Simplicité et lâcher prise : c’est pépite

Au milieu de ce remue-ménage intérieur, une vraie pépite se cache : celle de la transformation. En choisissant la simplicité, en arrêtant de courir après l’approbation ou la perfection, on se donne une chance de redevenir nous en version plus vraie, plus alignée et surtout… plus chill.

On peut choisir de simplifier un aspect de notre quotidien :

Notre routine matinale (pas obligés de faire yoga, journaling, spiruline et miracle morning tous les jours hein)

Ou juste notre discours intérieur qui nous saoule plus qu’il nous booste

Parfois, la plus grande révolution, c’est d’en faire moins. Et là, dans ce “moins”, une évidence apparaît : la paix. Et franchement, ça passe crème.

L’intuition comme boussole (merci Neptune)

Heureusement, Neptune vient nous souffler un peu de magie. Cette planète, hyper connectée à nos rêves et à notre intuition, fait kiffer cette Nouvelle Lune. Elle nous chuchote qu’on est pas obligé·e·s de tout capter avec notre tête.

On peut aussi écouter notre cœur, notre feeling, nos élans créatifs. C’est le moment parfait pour poser des intentions qui viennent de l’intérieur, pas de la pression sociale. Genre, est-ce que cette relation, ce job, ce rythme de vie correspond encore à ce que je suis vraiment ? Ou est-ce un vieux rôle qu’on s’acharne à jouer alors qu’on a plus l’âge pour Secret Story ?

Un rituel spécial arrive très bientôt pour accompagner cette lunaison féline. En attendant, faites-vous ce petit kiff : respirez, écoutez votre feu intérieur, et demandez-vous “qu’est-ce que je garderais si je prenais tout ce que je fais et que je simplifiais à l’extrême ?” Spoiler : il reste souvent l’essentiel. Et ça, c’est royal.