Astrologie ou astronomie : voici comment bien faire la différence

Vous adorez zieuter votre horoscope tous les matins mais vous êtes aussi fasciné par les éclipses, les trous noirs et les galaxies qui brillent à des années-lumière ? Alors vous avez sûrement déjà confondu astrologie et astronomie. Pas de panique, ce n’est pas grave. Mais pour faire la différence une bonne fois pour toutes, suivez-moi, je vous explique.

Deux disciplines très différentes, un même ciel

Astrologie ou astronomie, dans les deux cas on parle d’étoiles, de planètes et de ciel étoilé. Mais à part ça ? Les deux n’ont rien à voir. L’astronomie, c’est une science physique : elle mesure, calcule, observe avec des télescopes de fou. L’astrologie, c’est une science spirituelle, symbolique, qui étudie les influences des planètes sur nos émotions, nos relations, notre destin. Un peu comme quand Mercure rétrograde et que votre ex revient en pleine lune.

En gros, l’astronomie regarde les étoiles pour comprendre le cosmos, l’astrologie regarde les étoiles pour comprendre les humains. Et croyez-moi, parfois, ce n’est pas plus simple de décrypter un thème astral que de comprendre pourquoi il y a un carré entre Saturne et Uranus (coucou Love Island, vous connaissez le drama).

L’astronomie : la reine des sciences exactes

L’astronomie, c’est du béton scientifique. À la base, on parle de l’étude de tout ce qui est au-delà de notre planète : les galaxies à des millions d’années-lumière, les trous noirs géants, l’explosion des étoiles, les planètes qui orbitent loin de notre système solaire. Les astronomes bossent avec des équations, des données, des satellites et des lois physiques, pas avec des énergies astrales.

À voir Nouvelle Lune du 24 juillet : stop au bruit, place à soi

Ils peuvent vous expliquer comment une comète se forme, de quoi est fait un anneau de Saturne ou encore pourquoi la lumière d’une étoile met 500 ans à nous arriver, mais ils ne vous diront pas si c’est le bon moment pour couper les ponts avec votre crush toxique (ça, c’est plutôt l’affaire d’un astrologue… ou de votre meilleure pote).

Quand Thomas Pesquet s’envole dans l’espace, c’est grâce à l’astronomie. Quand votre astrologue vous dit que c’est une super période pour lâcher prise grâce à la pleine lune en Poissons, c’est de l’astrologie.

L’astrologie : l’art de lire l’âme dans les étoiles

L’astrologie, c’est un peu votre carte du ciel version développement personnel. Elle part du principe que la position des planètes au moment de votre naissance révèle des infos cruciales sur vous : votre tempérament, vos élans amoureux, vos blocages, vos forces. Chaque signe, chaque maison, chaque planète raconte quelque chose de votre parcours de vie.

Contrairement à ce que certains pensent, l’astrologie ne dit pas “ce qui va se passer” mais “ce qui a de grandes chances de se passer” et surtout “comment le vivre au mieux”. Le but ? Mieux vous connaître, naviguer plus en conscience et faire des choix alignés avec qui vous êtes. Un peu comme filtrer les rendez-vous Bumble en fonction de votre signe lunaire (avouez, on l’a tous fait).

À voir Août 2025 : les meilleures dates pour tout lancer

Et comme dans Les Cinquante, où chaque stratégie dépend du meilleur alignement possible entre les alliances, les vibes et les éliminations surprises, l’astrologie vous aide à repérer les meilleurs moments pour agir, aimer, changer ou kiffer.

À l’origine, un mélange des genres

Si on confond encore si souvent astronomie et astrologie, c’est parce qu’à la base, c’était la même chose. Oui oui. Dans l’Antiquité, on regardait le ciel à la fois pour comprendre ses lois physiques et pour y lire des signes. Les anciens Babyloniens, Égyptiens, Grecs et Indiens utilisaient les mouvements des astres à la fois pour prévoir les éclipses et interpréter la destinée des rois.

Avec l’arrivée des sciences modernes, fin du game : l’astronomie est devenue une discipline basée sur des preuves scientifiques, alors que l’astrologie a pris la voie de l’intuition et de la symbolique. Aujourd’hui, elles partagent un même terrain d’étude, mais leur fonction n’est pas la même. Et ce n’est pas parce que l’astrologie n’est pas vérifiable mathématiquement qu’elle n’est pas pertinente.

Comme toute bonne candidate de téléréalité qui cherche l’amour dans 10 émissions différentes, elle cherche juste la cohérence intérieure. Elle n’a pas besoin de prouver ce qu’elle ressent, elle veut juste que ça fasse sens.

Pourquoi l’astrologie a toujours sa place aujourd’hui

Parce qu’on adore chercher des réponses à nos questions existentielles, l’astrologie reste ultra populaire, surtout chez les Gen Z et les Millennials. Elle apporte des outils trop précieux pour être mis au placard. Parmi ses pépites :

Vous aider à mieux vous comprendre (genre pourquoi vous avez toujours du mal avec les personnes contrôlantes, merci votre lune en Verseau )

(genre pourquoi vous avez toujours du mal avec les personnes contrôlantes, merci votre ) Anticiper les vibes émotionnelles du moment (bonjour la nouvelle lune qui donne envie de tout recommencer )

du moment (bonjour la qui donne envie de ) Trouver le bon timing pour lancer un projet ou clore une relation

pour lancer un projet ou clore une relation Suivre son évolution perso et poser des intentions conscientes

et poser des Apaiser l’anxiété en redonnant du sens à ce qu’on vit

Franchement, lire son thème astral, c’est un peu comme découvrir les coulisses de sa propre série Netflix. Et spoiler alert : même sans preuves scientifiques, ça peut vous aider à bouger dans la bonne direction.