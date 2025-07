Astrologie védique : ce que votre thème astral dit de votre carrière et de l’amour

Envie d’un coup de pouce pour comprendre où vous allez dans la vie ou pourquoi vous ramez en amour ou au boulot ? J’ai une bonne nouvelle : votre thème astral pourrait bien vous filer les clés du mystère. L’astrologie védique décode votre personnalité, vos aspirations et même votre futur. On fait le point.

Comment les planètes influencent votre évolution perso

En astrologie védique (oui, c’est profond et ça remonte loin), les planètes ne font pas que briller dans le ciel : elles ont un vrai rôle à jouer dans vos hauts, vos bas et tout ce qui se passe entre les deux. En gros, tout part de votre karma accumulé et de la façon dont les planètes sont placées dans votre Kundli (votre carte du ciel perso). C’est ça qui influence les vibes de votre vie actuelle. Et spoiler : plus c’est bien aligné, plus ça passe crème.

Côté carrière : les astres ont leur mot à dire

Si vous vous demandez pourquoi certains sont nés pour briller en open space alors que vous galérez à trouver votre voie, penchez-vous sur vos planètes. Chacune a sa petite spécialité pro :

Mercure booste la communication, l’intelligence et les affaires. Si elle est bien placée, c’est jackpot pour les métiers d’écriture , de marketing ou d’entrepreneuriat.

booste la communication, l’intelligence et les affaires. Si elle est bien placée, c’est jackpot pour les , de marketing ou d’entrepreneuriat. La Lune , elle, caresse l’imagination et les émotions. Idéale pour les profils sensibles ou créatifs : corps de psy, écrivains poétiques ou boss de la mer.

, elle, caresse l’imagination et les émotions. Idéale pour les ou créatifs : corps de psy, écrivains poétiques ou boss de la mer. Le Soleil , c’est le daron du leadership . Si ses rayons tombent sur les bonnes maisons, vous avez le flair et la prestance pour commander (bonjour CEO vibes).

, c’est le daron du . Si ses rayons tombent sur les bonnes maisons, vous avez le et la pour commander (bonjour CEO vibes). Et Rahu ? Cette planète d’ombre fait grimper les grands désirs : idéal pour percer dans la politique, le ciné ou même s’installer à l’étranger (coucou les Marseillais à Dubaï).

Love et évolution grâce au mariage

Vous pensiez que l’amour ne dépendait que de Tinder ? Raté. Le duo Jupiter-Vénus dans votre thème natal peut changer la donne et vous aider à upgrader votre version de vous-même.

Vénus , c’est la queen de l’ amour , du charme et du confort. Si elle est bien en place, vous attirez un partenaire équilibré et attentionné. Bref, ça match solide sur le long terme.

, c’est la queen de l’ , du charme et du confort. Si elle est bien en place, vous attirez un et attentionné. Bref, ça sur le long terme. Jupiter, ou Guru pour les intimes, incarne la sagesse et l’abondance. Un Guru bien en forme dans votre carte ? Attendez-vous à avoir un partenaire loyal qui vous pousse vers la meilleure version de vous-même. Carrément pépite.

Spiritualité : quand Saturne, Mars et Ketu s’en mêlent

Pas besoin d’aller faire une retraite dans un ashram pour évoluer spirituellement. Trois planètes peuvent déjà enclencher votre glow-up intérieur :

Saturne , la rigoureuse, vous pousse vers la discipline et le renoncement. Quand elle s’allie à la Lune , ou qu’elles échangent leurs signes, attention, vous glissez doucement vers un lifestyle plus spirituel (genre limite guru sur une colline).

, la rigoureuse, vous pousse vers la discipline et le renoncement. Quand elle s’allie à la , ou qu’elles échangent leurs signes, attention, vous glissez doucement vers un (genre limite guru sur une colline). Mars active l’énergie de base qui aide à suivre le chemin du Brahmacharya (célibat spirituel, soyons sérieux deux secondes). Résultat : alignement des chakras , montée d’énergie, zen attitude activée.

active l’énergie de base qui aide à suivre le chemin du (célibat spirituel, soyons sérieux deux secondes). Résultat : , montée d’énergie, zen attitude activée. Enfin Ketu, ley boss du détachement, fait décoller votre connexion mystique. En duo avec Jupiter, elle peut ouvrir la voie vers l’éveil spirituel. Oui oui, comme un moine 3.0.

Si votre thème astral vous montre des faiblesses (genre Vénus qui dort ou Mercure en burn-out), sachez que des remèdes existent pour les réveiller. Grâce à l’astrologie védique, vous pouvez aligner vos énergies et évoluer comme jamais. Vous n’aurez peut-être pas la vie amoureuse de Nikola Lozina ou le succès pro d’Alix Desmoineaux du jour au lendemain, mais franchement, c’est déjà un bon début.