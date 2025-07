Tarot de juillet : tenez le coup, l’amour et les rires arrivent

Cette semaine du 21 au 27 juillet 2025 nous souffle un doux vent de transformation. Avec les cartes du Neuf de Bâtons et du Trois de Coupes, on entre dans la dernière ligne droite d’un parcours intense, tout en ouvrant la porte à des moments joyeux et précieux avec nos proches. Spoiler : émotion et fête au programme.

Une fin de cycle qui sent la victoire (même si on flippe un peu)

Le Neuf de Bâtons, c’est un peu comme si on arrivait au dernier épisode d’un Koh-Lanta : on est épuisés, un peu cabossés, mais le totem n’est plus très loin. Que ce soit un projet artistique, une relation ou un défi pro’, on touche à sa conclusion. Et forcément, ça remue. On se demande si on a assez donné, si ça va vraiment en valoir la peine, ou ce qui va bien pouvoir arriver après. Spoiler : tout va bien se passer.

Cette carte nous invite à nous reconnecter à notre force intérieure. Pas la force brute, non. Celle qu’on puise dans nos doutes, nos failles et notre sincérité. C’est notre dernier petit coup de collier avant de voir tout ce travail porter ses fruits. En mode : je suis fatigué(e), mais je sais pourquoi je me suis lancé(e), et je vais au bout. Le Neuf de Bâtons, c’est cette énergie de persévérance solide qui dit : tu mérites d’y arriver, lâche pas maintenant.

Et pour ceux qui redoutent la suite ? Respirez. La fin d’un cycle, c’est aussi l’occasion de faire de la place pour du nouveau. Comme Anaïs dans Love Island qui a enfin zappé son ex toxique et s’ouvre à un nouvel amour (oui, c’était grand temps).

Place à la fête et aux gens qu’on aime

Une fois ce cap émotionnel franchi, le Trois de Coupes débarque dans notre vie comme une invitation à l’apéro géant. C’est la carte de la célébration, de la joie d’être ensemble et du lâcher-prise sincère. Alors que le monde peut parfois tourner complètement chelou dehors, cette carte nous rappelle qu’entouré(e) des bonnes personnes, tout paraît plus doux.

Ce n’est pas forcément une grande fiesta à Ibiza, hein (quoique…). C’est peut-être juste un dîner avec ses BFF, une journée chill avec sa famille ou un fou rire partagé entre deux réunions. Ces instants nourrissent notre cœur et nous reboostent comme jamais.

Quelques idées pour faire monter la vibe cette semaine :

Organisez un petit apéro pour fêter vos victoires , même les plus mini

, même les plus mini Prenez le temps d’envoyer un message tout doux à quelqu’un que vous aimez

à quelqu’un que vous aimez Offrez-vous un moment cocon avec vos amis sans parler boulot ou drama

avec vos amis sans parler boulot ou drama Soyez dans la gratitude, même si tout n’est pas parfait

On dit souvent que c’est ensemble qu’on est plus fort, bah le Trois de Coupes valide à 100 %. Parce qu’on ne célèbre pas une victoire tout(e) seul(e), et que les petites joies quotidiennes sont encore plus savoureuses à plusieurs.

Le mood à adopter : « J’avance avec force, célébrant chaque étape avec les personnes que j’aime« , comme le mantra de la semaine. Bon timing pour sortir votre plus beau sourire, ça passe crème.