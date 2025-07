Blessures, révélations, guérison : prépare-toi au passage de Chiron en Bélier

Chiron rétrograde du 30 juillet 2025 au 2 janvier 2026, et on peut déjà te dire une chose : cette vibe ne sera pas là pour te laisser tranquille, mais pour t’aider à voir clair en toi. S’il y a bien une période où tu vas aller fouiller dans les coulisses de ton histoire perso, c’est celle-ci. Et bonne nouvelle, c’est loin d’être une descente aux enfers.

Le « blessé guérisseur » entre en scène

Chiron, c’est un peu le prof chelou mais génial de l’astro. Dans les coulisses zodiacales, il nous parle de ce qui fait mal, mais surtout de ce qu’on peut faire avec ces blessures.

Son mythe ? Celui d’un centaure rejeté dès sa naissance, gravement blessé ensuite et pourtant devenu un sage, un mentor, un soigneur lumineux. En gros, il transforme la souffrance en puissance. Genre Phoenix de X-Men, version thérapeute.

Et quand Chiron rétrograde, c’est comme si ce maestro nous offrait un rendez-vous intime avec nous-mêmes, pour repenser nos bobos d’âme, remettre du sens sur les blessures qu’on pensait enterrées, mais qui s’agitent toujours sous la surface. C’est un peu comme revisiter les embrouilles de la Star Academy pour mieux comprendre pourquoi ça a éclaté entre deux candidats.

Chiron en mode rétro : introspection, puissance et vérité

Cette année encore, Chiron passera environ six mois à rétrograder (comme d’hab) dans le signe du Bélier. Et là, attention, on ne parle plus de blessures banales style « j’ai raté mon entretien », mais bien de celles qui touchent à l’identité profonde. Tu sais, ces trucs qui te font douter de ta valeur, qui bloquent ton « moi » authentique.

Avec Chiron en Bélier, on est sur une vibe « j’apprends à m’aimer même quand je doute ». C’est la guérison par le courage, par le fait d’oser exister tel qu’on est vraiment, avec nos cassures et nos fêlures. Pas question de devenir l’astro-influenceur tout droit sorti d’Instagram avec une vie sans accroc. Ici c’est brut, mais vrai, comme une punchline inattendue dans Les Cinquante.

Ressentir plutôt que fuir

Le truc avec cette rétro, c’est qu’elle t’invite à t’asseoir avec ce qui pique. C’est pas confortable, mais c’est pépite pour avancer. Tu pourras sentir une sorte de vague émotionnelle, des souvenirs qui remontent, ou même avoir envie de faire la paix avec des parties de toi que t’as toujours mises de côté. Et au lieu d’aller noyer ça dans une soirée trop bruyante (ça arrive, on ne juge pas), tu pourrais justement prendre ce temps pour écouter ce que ta douleur cherche à te dire.

Fun fact astro : Chiron orbite entre Saturne et Uranus, un peu comme une passerelle entre les réalités concrètes et les grands sauts intuitifs. C’est ce qu’on appelle le « Pont Arc-en-ciel » (oui, comme un nom de team improbable dans Koh Lanta).

Il te pousse à reconnecter la sagesse de l’expérience avec les élans du cœur. Et dans l’astro égyptienne, on l’associe carrément à Anubis, le dieu qui guide les âmes perdues. Le mood est sombre et doux à la fois, mais toujours profond.

Quelques idées pour accompagner la traversée

Pour que cette période rétro ne ressemble pas à un épisode à l’eau de rose d’une téléréalité, voici quelques trucs à tester :

Choisis une blessure qui t’a marqué·e et note cinq leçons que tu en as tirées. Même la plus petite prise de conscience compte.

qui t’a marqué·e et note cinq leçons que tu en as tirées. Même la plus petite prise de conscience compte. Quand tu sens le clash arriver, essaie d’avoir de la compassion pour l’autre , puis pour toi (ouais ouais, dans cet ordre). Observe ce que ça change.

, puis pour toi (ouais ouais, dans cet ordre). Observe ce que ça change. Replonge dans une peine passée et demande-toi ce qu’elle t’a ouvert comme porte. Même une micro-victoire, c’est déjà un power move .

et demande-toi ce qu’elle t’a ouvert comme porte. Même une micro-victoire, c’est déjà un . Tiens un petit journal avec ces questions introspectives : Si ma douleur pouvait parler, elle me dirait… Quand je pense à ce que j’ai vécu, je ressens de la gratitude pour… Je suis plus fort·e aujourd’hui parce que…

:

Chiron ne veut pas que tu sois parfait·e. Il veut que tu sois vrai·e. C’est grâce à ça qu’on peut ensuite être soutenant pour les autres, à la façon de ceux qui ont traversé la tempête et savent en parler sans filtre. Tu ne guéris pas « pour être guéri », tu guéris pour transformer. Et spoiler alert : c’est là que réside ta puissance.