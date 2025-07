Amour, boulot, clashs : les 3 signes à surveiller cette semaine

Cette première semaine de juillet 2025 démarre sur les chapeaux de roue côté astro. Entre Mars survolté, Vénus en mode drama queen et Saturne rétrograde qui nous invite à faire le point sur nos relations, l’ambiance est électrique. Mais avec un peu d’ancrage et beaucoup de lucidité, cette période peut carrément être transformative. Voici ce que les astres réservent à chaque signe.

Bélier : Mars vous booste mais restez zen

Votre planète, Mars, est en feu ! Vous avez envie d’envoyer du lourd côté pro, et honnêtement, ça peut carrément payer. Votre motivation est contagieuse, votre présence imposante, et on écoute ce que vous avez à dire.

Mais attention, tout excès d’impatience ou de colère pourrait tout faire capoter. Si vous vous sentez agité, respirez un bon coup avant d’ouvrir la bouche. Canalisez cette énergie en posant des actions claires, pas en fonçant dans le tas. Autrement dit, soyez stratège, pas sauvageon (coucou Greg Yega dans les Marseillais vs RDM, saison 6).

Taureau : L’amour en mode papillons, mais gardez la tête froide

Vénus, toute excitée, booste votre sex-appeal et pourrait bien faire battre des cœurs. Une conversation mignonne par-ci, un petit crush inattendu par-là… et hop, vous planez. Mais spoiler alert : avec ces énergies un peu floues, ce n’est pas le moment de partir en cacahuète sentimentale.

Côté boulot, des opportunités surgissent de nulle part, surtout si vous avez bossé dur récemment. Gérez tout ça avec doigté, surtout dans les situations floues.

Gémeaux : solo, c’est pépite

Cette semaine, mieux vaut jouer solo que vouloir tout gérer à plusieurs. Vos petites antennes sont sensibles, et les tensions autour de vous peuvent vite vous épuiser. Entre les transits lunaires et Saturne qui vous teste, optez pour la discrétion et l’efficacité. Pas besoin de faire des vagues : un peu d’auto-discipline et vous passerez au travers des remous sans trop d’éraflures. Diplomatie, silence stratégique et repli productif sont vos meilleurs alliés.

Cancer : nouvelles vibes pro et charme au top

Votre parole a du poids en ce moment. Que ce soit en réunion, face à votre crush ou dans les DM pro, votre pouvoir de persuasion est redoutable. C’est le moment idéal pour proposer un projet, demander une faveur ou signer un contrat. Attention, Saturne veut que ce soit du solide, donc pas de promesses en l’air. Les connexions émotionnelles peuvent aussi évoluer de manière surprenante : ouvrez l’œil sans perdre l’équilibre.

Lion : le roi du charisme, mais posez-vous quand même

Votre charisme naturel flambe encore plus que d’habitude, c’est le moment de prendre la lumière sans hésiter. Que ce soit au taf ou sur Insta, vous rayonnez. Utilisez cette bonne vibe pour affirmer vos idées — oui, même les plus audacieuses — mais attention à ne pas crâner. Mars vous donne une énergie folle, mais si vous partez trop confiant, le retour de bâton pourrait piquer. Organisez-vous et structurez vos ambitions : vos idées méritent d’être bien présentées.

Vierge : ultra-efficace, attention au craquage

Les astres vous donnent une place en or pour montrer ce que vous valez. Vous êtes focus, motivé(e), et franchement, vous gérez votre boulot comme une reine (ou un roi). C’est le moment de briller sans forcer, et de récolter les fruits de votre patience. Par contre, ne négligez pas votre temps de repos. Trop vouloir bien faire peut vite tourner à l’overdose. Le secret ? Travailler bien, travailler mieux, mais pas jusqu’à 22h tous les soirs.

Balance : tout le monde vous kiffe… sauf quand vous en faites trop

Vous êtes dans une vibe ultra-charmante, votre entourage est à l’écoute, et votre popularité grimpe doucement mais sûrement. Que vous défendiez un projet ou partagiez votre vision, on vous suit (un peu comme Cindy dans Love Island 2024, qui a retourné la villa en deux punchlines). Mais pour que ça continue à matcher, évitez d’en faire des caisses. L’exagération est tentante quand on sent qu’on plaît — mais l’équilibre, ça vous connaît, non ?

Scorpion : action, réconciliation et focus mental

Mars vous rend carrément irrésistible, et votre aura magnétique se ressent à des kilomètres. C’est le moment ou jamais de régler ce malentendu un peu relou ou de remettre les pendules à l’heure dans une relation qui rame. Profitez de cette énergie pour dire ce que vous ressentez… mais intelligemment. Un mot mal placé et ça clashe sévère. Soyez clair, précis, et gardez votre sang-froid : c’est là que vous ferez la différence.

Sagittaire : Jupiter vous fait rayonner, à condition de rester droit dans vos bottes

Cette semaine, vous avez une force d’attraction de folie et des idées plein la tête. Soyez juste sûr de ne pas vous éparpiller. Votre challenge ? Aligner votre enthousiasme avec vos intentions profondes. Restez fidèle à ce qui vous fait vibrer — pas à ce que les autres attendent de vous. Gardez un cap cohérent, et tout suivra comme par magie.

Capricorne : ralentissez… mais pas trop

Vous détestez perdre du temps, mais cette semaine, tout ne va pas à la vitesse dont vous rêvez. Saturne rétrograde met les bouchées doubles question leçons de vie. Prenez ça non pas comme une punition mais comme un rappel cosmique : corriger ce qui cloche, c’est pas une perte de temps, c’est un investissement pour la suite. Votre secret ? Identifier ce qui doit changer et avancer méthodiquement. Zen, et ça passe crème.