Amour ou carrière en août 2025 ? Voici ce que révèle votre tirage tarot

Le mois d’août 2025 s’annonce ultra vibrant sous le signe du Lion : risqué mais gratifiant, ce moment charnière invite à des choix costauds en amour comme au taf. Le tarot révèle un mois centré sur les relations, le leadership affirmé et les collaborations puissantes, autant en perso qu’en pro. On t’explique tout signe par signe !

Bélier : objectif succès et love bienfaisant

Avec le Chevalier d’Épée, le Roi de Deniers et le Deux de Coupes, août t’incite à foncer vers tes objectifs perso ou pros, mais avec un plan béton en tête. Ton ambition grimpe en flèche, surtout côté finances. Petit bonus : une relation solide (romantique ou pro) pourrait vraiment devenir très épanouissante.

Astuce : Garde un cristal de quartz clair sur toi pour booster ta lucidité.

Taureau : décision urgente demandée

Même tirage que le Bélier en démarrage, mais avec en plus le Sept de Deniers et le Deux d’Épées. Tu dois à la fois oser et rester patient sur les projets à long terme. Côté cœur ou partenariat, évite les tergiversations : le flou ne t’aide pas à y voir clair.

Astuce : Respire profondément pendant 10 minutes par jour, en mode méditatif, pour te recentrer.

Gémeaux : romantisme x1000 et vibes créatives

Deux fois le Page de Coupes (incroyable, non ?), plus un Deux de Coupes : tu revis émotionnellement, et ça se sent ! Les relations sont fluides, mais fais gaffe aux distractions. Reste focus si tu veux que ça passe crème autant en love qu’en création.

Astuce : Bouge ton corps tous les jours, même un petit tour du quartier, ça t’ancre.

Cancer : charisme de queen et vérités révélées

Tu sors la Queen de Bâtons, le Deux de Bâtons et l’As d’Épées : ce mois, tu prends la tête des opérations. Projets, décisions, leadership affirmé : vas-y à fond. En bonus, une conversation clé pourrait enfin débloquer une situation importante.

Astuce : Mets un cristal de quartz clair sous forme de pyramide près de ton bureau, ça booste ta concentration.

Lion : entre liens familiaux et combats discrets

Ton tirage est intense : Dix de Deniers, Huit de Coupes et Cinq de Bâtons. Tu surfes sur des histoires familiales ou de projets de vie profonds. Tu sens qu’un changement émotionnel est nécessaire. Et s’il y a des tensions, gère ça en mode diplomate averti.

Astuce : Répète l’affirmation : “Je transforme les conflits en opportunités de croissance collective”.

Vierge : prudente mais pas paralysée

Quatre de Deniers, Reine d’Épées et Chevalier d’Épées : gros focus sur les finances et les décisions délicates. Tu veux tout contrôler parfaitement, mais attention à la surprotection excessive. Dis les choses clairement, mais évite les réactions impulsives.

Astuce : Écris tous les jours un petit paragraphe sur ce que ton cœur veut VS ce que ta tête recommande.

Balance : taf, tension et gestion de soi

Avec le Huit de Deniers, la Reine de Deniers et le Cinq de Bâtons, ton mois tourne autour du travail et de prendre soin de toi. Tu travailles dur, mais quelques frictions professionnelles pourraient apparaître. L’important ? Reste diplomate et centré·e.

Astuce : Place une citrine ou quartz clair sous une pyramide de cuivre pour rester aligné·e.

Scorpion : efficace et indépendant·e

Ton jeu est full deniers : Neuf, Reine et Quatre. Tout est en place pour récolter tes efforts. Tu te sens autonome financièrement, mais attention à ne pas devenir trop rigide. L’adaptabilité est aussi une force, surtout en relations.

Astuce : Crée un bol de prospérité avec du riz, des pièces et des feuilles de laurier. Oui, même à la Mamie.

Sagittaire : vigilance absolue

Avec le Chevalier d’Épée, le Sept d’Épées et le Jugement, tu sens qu’il faut poser des limites. Mais attention, tout n’est pas ce qu’il semble : possible manipulation ou auto-sabotage. Un peu d’introspection t’aidera à transformer ça en pouvoir personnel.

Astuce : Fumigation time ! Utilise du palo santo ou de la sauge pour purifier ton espace.

Capricorne : transition majeure mais… pas sans prise de tête

Le Monde, le Diable, le Pendu : fin d’un cycle, transformation profonde en vue. Tu dois lâcher ce qui t’obsède ou t’épuise. Prends une pause bienvenue, ralentis, et fais confiance au timing.

Astuce : Digital detox : coupe ton tel au moins une journée par semaine.

Verseau : ça secoue, mais c’est pour mieux renaître

Jugement, Lune, Tour : grande secousse émotionnelle. Révélations, intuitionalité, changements soudains : c’est le chaos bénéfique qui te permet de t’aligner à ta vérité.

Astuce : Répète l’affirmation : “Je lâche ce qui ne me sert plus et j’accueille ma transformation”.

Poissons : victoire perso, mais prudence quand même

Neuf de Deniers, Neuf de Bâtons et As d’Épées. Tu récoltes les fruits de ton travail, tout en restant sur tes gardes. Un éclair de lucidité précieuse t’aide à faire des choix alignés avec toi.

Astuce : Allume une bougie blanche chaque semaine et médite face au nord-est. Oui, la direction a son importance.

Ce mois d’août, c’est clairement un mélange de feu intérieur et de clarté mentale. Entre décisions à prendre, émotions à gérer et alliances à renforcer, c’est le moment ou jamais d’être ton propre leader… avec un peu de magie tarot, of course.