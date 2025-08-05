Problèmes d’angoisse ou de blocages ? Orientez l’escalier selon le Vastu pour retrouver stabilité et succès

Et si la prospérité de votre foyer se jouait… à quelques marches près ? Eh oui, selon le Vastu Shastra, cette science ancestrale indienne de l’architecture, l’escalier de votre maison n’est pas qu’un simple élément déco ou pratique. Il pourrait littéralement impacter votre énergie, vos émotions et même vos finances. Rien que ça !

Pourquoi la direction de l’escalier change toute la vibe de la maison

D’après le Vastu Shastra, on vit tous au milieu d’un immense flux d’énergie cosmique, qu’on appelle le Prana. Cette énergie doit absolument circuler harmonieusement dans la maison pour qu’on garde la paix intérieure, un bon moral, et un petit grain de chance niveau pro et argent.

Et devinez quoi ? L’escalier est un canal hyper puissant pour cette énergie. S’il est mal placé ou mal conçu, boum, le Prana est bloqué. Résultat : émotions dans le rouge, gros stress, galères financières. En gros, c’est comme si vous viviez dans un épisode permanent de Les Marseillais vs Le Reste du Monde… mais en version moins fun.

L’escalier intérieur : où le mettre pour que ça passe crème

Si votre escalier est à l’intérieur de la maison, voici les règles d’or à suivre selon le Vastu :

Le must : le placer au Sud ou au Sud-Ouest . C’est le combo gagnant pour garder votre énergie en mode zen .

ou au . C’est le combo gagnant pour garder votre énergie en . À éviter à tout prix : le centre exact de la maison, connu sous le nom de Brahmasthan et surtout, le Nord-Est . Ce sont des zones très délicates en Vastu, et un escalier mal placé là peut sérieusement dérégler votre équilibre .

de la maison, connu sous le nom de et surtout, le . Ce sont des zones très délicates en Vastu, et un escalier mal placé là peut sérieusement . Attention aussi à ne pas faire de pièce sous les escaliers. Évitez à fond la salle de bains , la cuisine , la chambre ou une pièce de prière sous les marches. Selon la tradition, ça fout le bazar mental et spirituel .

de pièce sous les escaliers. Évitez à fond la , la , la ou une pièce de sous les marches. Selon la tradition, ça fout le et . Et côté couleurs ? Les teintes claires, neutres, voire naturelles sont top pour chiller en toute sérénité. Beige, crème, terre cuite… c’est pépite. Mais exit les tons trop sombres comme le noir ou le rouge profond qui plomberaient complètement l’ambiance.

L’escalier extérieur : un détail qui peut booster vos bonnes vibes

Votre escalier est dehors ? Pas de panique, Vastu a aussi son petit guide de survie énergétique pour ça.

Les meilleures directions à viser :

Sud-Ouest : le king des placements. Il invite la stabilité , vous donne un sentiment de contrôle , et aide à poser des bases solides .

: le king des placements. Il invite la , vous donne un , et aide à poser des . Sud : parfait pour les maisons à plusieurs étages . Il favorise l’ équilibre et donne de la force .

: parfait pour les . Il favorise l’ et donne de la . Ouest : good vibes en vue. Cette direction est associée à la progression, au mouvement et à l’évolution (un peu comme les candidats de Star Academy qui passent de “pas trop sûrs d’eux” à headliners en tournée).

Quelques tips en plus pour un design qui cartonne énergétiquement :

Optez toujours pour un nombre impair de marches : 9, 11 ou 15 par exemple. Pour les chiffres pairs, c’est no way en Vastu.

de marches : 9, 11 ou 15 par exemple. Pour les chiffres pairs, c’est en Vastu. Oubliez les escaliers en colimaçon , aussi jolis soient-ils. Préférez des formes claires et structurées : droites, en L ou en U. Concrètement, plus c’est stable visuellement, plus c’est sécurisé énergétiquement .

, aussi jolis soient-ils. Préférez des formes : droites, en L ou en U. Concrètement, plus c’est stable visuellement, plus c’est . Enfin, pour les matériaux : tout ce qui est naturel a la cote. Bois, pierre ou marbre, c’est le trio gagnant pour construire des escaliers aux énergies au top.

Quand bien placé, l’escalier devient un vrai tremplin vers l’équilibre

En bref, que vous soyez en train de rénover ou de bâtir votre dream house, ne négligez pas vos escaliers. Mal positionnés, ils peuvent vous attirer les dramas d’un prime de télé-réalité. Mais bien pensés, ils peuvent carrément servir de passerelle vers une vie plus sereine, plus alignée et, qui sait, plus riche aussi. Voilà de quoi monter les marches de la réussite… avec style et bon karma !

