Manque d’alignement cette semaine ? Voici ce que dit le tarot pour retrouver clarté et abondance

Cette semaine, les astres et les cartes ont clairement décidé de nous donner un petit coup de pouce bien mérité. Si tu as eu l’impression de courir dans tous les sens ces derniers temps, respire un bon coup : l’heure est venue de faire le point, de retrouver ton focus et d’attirer l’abondance (merci l’univers). Spoiler alert : il y a de la richesse intérieure dans l’air.

Le Dix de Deniers : quand tout ce que tu cherches est déjà là

Le Dix de Deniers, aussi appelé « Richesse » — rien que ça — vient nous rappeler que ce qu’on cherche avec acharnement se trouve parfois juste sous notre nez. Cette carte marque la fin d’un cycle, mais surtout le moment de faire péter le champagne (ou le thé glacé, si t’es plus soft) pour honorer ce qu’on a déjà accompli. Parce que oui, t’es plus riche que tu le crois.

Ici, on ne parle pas seulement d’argent, hein. On parle d’un trésor version émotionnel : des amis qui te boostent quand t’es K.O., une passion qui t’anime, ou ce moment magique où tu mates ton émission préférée en pyjama pilou. Rien que ça, c’est pépite.

Cette carte t’invite à ralentir, à te reconnecter à l’essentiel et à kiffer les petits plaisirs simples. Genre un pique-nique spontané, une soirée Netflix Love Island (injectée en intraveineuse, bien sûr), ou un sourire échangé dans le métro. Profite de tout ce que la vie t’offre déjà et tu verras, ça attire encore plus de good vibes.

Le Trois de Deniers : alignement, ambition et collab qui fait des étincelles

Deuxième carte de la semaine : le Trois de Deniers, aka la boss attitude. Ici, on arrête de partir dans tous les sens et on remet un peu d’ordre dans sa to-do. Si t’avais l’impression d’être en mode brouillon depuis quelques semaines, c’est le moment de passer en version définitive. Objectif : remettre ton ambition sur les rails et travailler ton plan d’action, comme une queen organisée.

Cette carte renforce aussi un truc super important : t’as pas à tout faire solo. Demander un coup de main, c’est pas un échec, c’est un super pouvoir. Que ce soit ton BFF, ta daronne ou un collègue cool, l’énergie de la semaine te pousse à t’entourer des bonnes personnes. Genre, un peu comme dans Secret Story quand les alliances stratégiques font toute la diff. Solo c’est bien, en équipe, ça passe crème.

Le Trois de Deniers t’encourage aussi à faire un petit check-up de ce qui te bloque. Une peur planquée, un doute qui grignote — c’est le moment de le dégommer. Travailler sur ton mindset va t’aider à construire ce que tu veux vraiment : stabilité, reconnaissances, succès… bref, ta best life.

La vibe de la semaine : gratitude + action = magie pure

Si tu veux capturer toute l’énergie de cette semaine, retiens ça : on commence par kiffer ce qu’on a, puis on se met à bosser en équipe sur ce qu’on veut atteindre. C’est le parfait équilibre entre chill et ambition (oui oui, c’est possible). Rappelle-toi que t’as déjà toutes les clés en toi pour réussir.

À garder sous la main :

Célèbre tes petites victoires : elles valent de l’or.

: elles valent de l’or. Liste tout ce que tu possèdes déjà et qui te rend riche intérieurement.

déjà et qui te rend riche intérieurement. Précise tes objectifs : on laisse la confusion à la porte.

: on laisse la confusion à la porte. Demande de l’aide , fais équipe, crée du lien.

, fais équipe, crée du lien. Travaille sur tes blocages : le doute, c’est has-been.

Mantra de la semaine : À travers la gratitude, j’attire davantage ce que j’aime. Je peux tout accomplir grâce au travail acharné et au soutien de ma communauté.

Franchement, avec ça, t’es armé pour briller comme jamais.