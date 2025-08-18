Connexion faible au divin ? L’alignement Soleil-Regulus ouvre vos chakras supérieurs

Chaque année, autour du 21 au 23 août, un phénomène astrologique ultra-puissant se produit : le Soleil s’aligne avec Regulus, une étoile royale aussi spectaculaire que rare. Pour les fans d’énergies magiques, de signes et de connexions cosmiques, c’est the moment à ne pas rater. Et spoiler alert : ça pourrait bien booster votre intuition et vos projets.

Regulus, l’étoile superstar des anciens

Appelée le Cœur du Lion (rien que ça), Regulus est l’une des quatre étoiles royales que les anciens astrologues vénéraient comme des gardiennes sacrées du ciel. Elle veille depuis toujours sur la porte cosmique du nord, connue pour activer nos chakras supérieurs — la zone vibe et intuition, tu vois le délire ?

Quand le Soleil entre en conjonction avec elle, tout notre système énergétique se synchronise pour mieux capter les messages de notre Soi supérieur. Genre comme si on passait en mode Wifi cosmique premium. C’est donc le moment parfait pour méditer, ressentir et connecter à quelque chose de plus grand que nos petits tracas du quotidien.

Une vibe céleste à capter sans modération

En pleine activation de Regulus, ta meilleure move ? Prendre un moment pour toi et poser une intention. Visualise cette précision : une lumière descend par ton chakra couronne (au sommet de ta tête), elle remplit ton cœur, se diffuse dans tout ton corps et allume une sensation de paix, de clarté et de puissance calme. Oui, comme une séance de spa céleste.

À voir Manque d’alignement cette semaine ? Voici ce que dit le tarot pour retrouver clarté et abondance

Et ce n’est pas fini : Regulus ne fait pas que dans la spiritualité. Elle est aussi méga connectée à la réussite, à la richesse et à ce petit truc royal que certaines personnes dégagent sans forcer. Entre nous, c’est pépite pour booster tes ambitions pro ou perso.

Un moment royal pour passer à l’action

Envie de lancer ton business, sortir un projet, signer un contrat, ou simplement oser ce qui te fait vibrer depuis des mois ? Ce passage du Soleil avec Regulus, c’est le feu vert cosmique. Si tu fais les choses avec sincérité, cœur et une énergie pure, Regulus t’aide à manifester tes meilleurs rêves.

Petit tip pour les astro-geeks : si tu es né.e entre le 21 et le 23 août ou si tu as des planètes vers 0 degré de la Vierge, tu as une affinité spéciale avec cette star céleste. Leadership, aura magnétique et vision percutante, tout ça c’est dans tes cordes naturelles. Comme une mini Beyoncé de l’univers quantique.

À voir Semaine agitée ? Voici comment chaque signe peut garder l’équilibre intérieur

Quand le ciel fait les gros titres

À travers les âges, Regulus était carrément connue comme l’étoile des rois et reines, et son alignement avec le Soleil annonçait parfois de gros chamboulements au sommet. Donc si tu entends parler d’un gros scoop côté monarchies ou d’une figure d’autorité qui défraye la chronique, sache que le timing n’est pas un hasard. Team Secret Story ou backstage de Couronnes & Protocoles, on est dedans.

Petits rituels célestes pour amplifier l’énergie de Regulus

Tu veux capter au max cette énergie royale ? Voici quelques idées qui matchent trop bien avec ce passage solaire hyper puissant :

Fais-toi un petit massage crânien avec des huiles essentielles, en mode « je canalise toute la lumière ».

avec des huiles essentielles, en mode « je canalise toute la lumière ». Pratique une méditation bien connectée pour éveiller tes chakras supérieurs.

pour éveiller tes chakras supérieurs. Coupe-toi les cheveux (si si, même juste les pointes), surtout autour de la tête, ça aide à fluidifier les énergies .

(si si, même juste les pointes), surtout autour de la tête, ça aide à . Note trois choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude dans ta journée.

pour lesquelles tu ressens de la gratitude dans ta journée. Implique-toi dans des activités où tu te sens puissamment vivant.e et abondant.e .

où tu te sens puissamment vivant.e et . Nourris ta flamme intérieure : musique, peinture, sport, écriture… à toi de choisir.

: musique, peinture, sport, écriture… à toi de choisir. Utilise des cristaux liés au chakra couronne comme l’améthyste pour amplifier l’effet.

comme l’améthyste pour amplifier l’effet. Prends 5 minutes pour purifier ton chakra couronne, par la respiration ou un soin énergétique.

Plus tu t’alignes à Regulus, plus tu shine. C’est le moment de te rappeler que toi aussi, t’as un petit bout de royauté cosmique en toi.