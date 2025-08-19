Difficulté à tourner la page ? Voici comment la Reine de Bâtons et la Mort aident à se libérer

Nouvelle saison, nouvelle vibe ! La Vierge prend enfin ses quartiers et lance une période intense marquée par les éclipses. Autant dire que l’univers a des projets bien concrets pour nous… Et avec deux arcanes super puissants cette semaine — la Reine de Bâtons et la Mort — on est invités à briller fort et à lâcher tout ce qui pèse. Bref, c’est le moment de muer façon papillon cosmique.

Feu sacré et grandes vérités : l’énergie de la Reine de Bâtons

La Reine de Bâtons débarque avec sa flamme intérieure bien allumée ! Avec elle, pas question de rester dans l’ombre : on est prêts à prendre la parole, à défendre nos valeurs et à dire stop aux injustices. Un peu comme Cindy dans la dernière saison des Cinquante, qui n’avait pas peur de s’imposer, quitte à faire trembler la villa — ça clashe sévère, mais c’était pour défendre les vrais !

La Reine de Bâtons nous rappelle notre force, notre courage, notre loyauté. Elle est passée par des moments ultra sombres mais elle en est ressortie carrément badass. C’est cette version de nous qu’on appelle cette semaine : celle qui ne se laisse pas faire, qui agit avec conviction, mais qui apprend aussi à mettre de la douceur dans le feu.

Et c’est tout le défi : ouvrir notre cœur autant que notre bouche. Oui, disons les choses, mais disons-les avec bienveillance. Cette période peut piquer côté relationnel (merci Mercure rétro en Vierge), donc :

Prenons le temps de respirer avant de répondre

avant de répondre Utilisons notre passion à bon escient, pas pour dominer

à bon escient, pas pour dominer Restons ouverts, même face à ceux qui pensent différemment

Notre pouvoir est immense, mais il est encore plus fort quand il est utilisé avec sagesse. Let’s shine, mais sans cramer tout le monde au passage.

La Mort : lâcher prise pour renaître

Okay, on respire, car la deuxième carte peut paniquer un peu : la Mort. Mais pas de panique, hein — ici on parle de transformation, pas de terreur. La carte vient nous dire exactement ce que le cosmos nous souffle : quelque chose dans notre vie est prêt à partir, et c’est normal.

La Mort nous libère de ce qui est trop lourd. Une amitié en pointillés, une habitude qui freine ton glow-up, ou un job qui t’épuise — il est temps de dire stop. Et même si on flippe un peu, même si on pleure un coup, le soulagement derrière peut être magique.

Ce changement peut être :

Ultra perturbant (genre changement de cap complet)

(genre changement de cap complet) Ultra libérateur (ça y est, on respire enfin)

(ça y est, on respire enfin) Ou un mix des deux (les montagnes russes de l’âme, tout simplement)

Avec la Mort, on nous pousse à faire peau neuve. À faire de la place pour mieux accueillir la suite. Et spoiler alert : l’univers ne nous lâchera pas.

Petit rituel à tester si tu veux marquer le coup :

Écris ce que tu veux laisser derrière toi (bye-bye la flemme, bonjour les grands projets)

(bye-bye la flemme, bonjour les grands projets) Brûle ou enterre ce papier en conscience

Ou dis simplement à voix haute : « Je relâche ce qui ne me sert plus »

C’est simple, mais tellement efficace. Et surtout, c’est symbolique. Comme dans Love Island quand une candidate choisit enfin de suivre son cœur et de sortir du triangle amoureux — c’est une rupture, mais c’est pépite.

Les deux cartes ensemble nous rappellent qu’on peut être puissants tout en restant tendres, et qu’on peut faire de la place à du neuf en laissant partir l’ancien.

Mon mantra pour cette semaine de chaud-froid : Mon énergie rayonne de chaleur et de force. J’embrasse le processus de transformation dans ma vie.