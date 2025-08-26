Changement difficile à vivre ? Ce tirage tarot vous guide vers l’équilibre et la résilience

Cette semaine, les astres (et surtout les cartes) nous soufflent un doux vent de changement… même si on ne va pas se mentir, le confort, c’est souvent plus tentant. Entre un besoin de transformer sa vie et une envie de se planquer sous la couette en attendant que ça passe, les deux cartes tirées cette semaine nous secouent un peu mais toujours avec bienveillance. Spoiler : on va parler transformation, limites, et même échecs — mais ne panique pas, ça sent plus la métamorphose version Secret Story 10 que le drame total.

Changement en vue : on surfe la vague

La carte des Deux de Deniers — ou plutôt Two of Disks dans le tarot de Crowley Thoth — ouvre le bal avec un message clair : le changement, c’est maintenant. Pas forcément spectaculaire à la Les Cinquante, mais assez pour bousculer ton petit monde. Cette carte te rappelle que comme le serpent qui forme un symbole infini, tout est cyclique. Rien n’est figé. On évolue en permanence, parfois sans s’en rendre compte.

Plutôt que de résister ou flipper dès qu’un imprévu pointe le bout de son nez, le tarot t’invite à adopter la zen attitude : accepter pour mieux avancer. Un peu comme si tu disais au chaos : « Bienvenue, mais j’impose mes conditions. »

Et en parlant de conditions, cette carte insiste sur l’importance de maintenir l’équilibre — big up aux gémeaux qui vivent un genre de chaos structuré en permanence. Oui, les transitions sont souvent fatigantes, voire complexes, surtout en famille. Du coup, on pense à :

À voir Pas sûr des rituels de Ganesh Chaturthi 2025 ? Voici la date, le puja et les conseils clés

Poser ses limites quand tonton Michel appelle pour la troisième fois en 24h

quand tonton Michel appelle pour la troisième fois en 24h Couper les ponts provisoirement avec les dramas qui nous vident l’énergie

provisoirement avec les qui nous vident l’énergie Se reconnecter à son corps : bon repas, dodo réparateur, petites respirations en mode Love Island, tu vois l’ambiance ?

Il y a aussi ce rappel doux mais ferme : tu as le droit de dire non. Non à une sortie, non à une conversation reloue, non à tout ce qui gratte l’esprit. Parce que c’est justement dans ces moments flous qu’on peut s’ancrer et grandir — comme un papillon qui sort de sa chrysalide, mais version 2025.

L’échec, c’est stylé aussi (sérieusement)

La deuxième carte, le Sept de Deniers, aussi appelé « Failure », pourrait te faire froncer les sourcils. C’est pas super glam à première vue. Mais avant de hurler au karma pourri, respire : cette carte ne te prédit pas une semaine de loose. Elle veut simplement te parler du courage que demande le fait… d’oser.

Parce qu’essayer, c’est déjà prendre le risque de rater. Et franchement ? C’est hyper courageux. Que tu te sois planté·e dans une relation, un projet pro, ou un goal perso (genre reprendre le sport pour la 12ème fois cette année), cette carte te fait un petit câlin cosmique en te murmurant : « Tu apprends, et t’es pas seul·e. »

Interrogation magique à se poser cette semaine :

À voir Stress et confusion intérieure en août ? Ce rituel de Nouvelle Lune en Vierge vous recentre

Qu’est-ce que cet échec m’apprend ?

? Comment je peux être plus doux·ce avec moi-même quand les choses ne vont pas comme prévu ?

quand les choses ne vont pas comme prévu ? Comment je peux préparer la suite avec plus de bienveillance et de lucidité ?

Visuellement, cette carte est archi poétique : sept pièces disposées comme des yeux dans une ambiance mystérieuse, entourés de plumes bleutées, façon visage de chouette. Et la chouette, c’est quoi ? La sagesse, pardi. Parce qu’on ne devient pas sage avec des victoires faciles. C’est dans la difficulté qu’on trouve notre vraie force, un peu comme Loana dans Loft Story qui renaît à sa façon chaque année.

Cette semaine, le mantra qui sauve la mise (et adoucit les coups durs) :

« J’accueille le changement et je prends soin de moi dans ce processus. J’accepte les risques et les échecs qui font partie du succès. »

Tu l’as compris, cette semaine on tourne une page et on s’ouvre à l’inattendu — stylé, pas stylé, ça dépend du point de vue. Mais dans tous les cas, t’as les cartes pour en faire du beau et du grand.