Amour en crise ou créativité en berne ? Le transit de Vénus en Lion 2025 réveille votre feu intérieur

Prépare-toi, septembre 2025 débarque avec une ambiance sensuelle et un brin théâtrale grâce au transit de Vénus en Lion. Ce duo glamour secoue notre vie amoureuse, notre créativité et notre rapport au luxe. Certains signes vont briller, d’autres devront composer avec leur ego. Spoiler : c’est flamboyant, mais pas sans drama.

Vénus en Lion, ça donne quoi exactement ?

Vénus, c’est la planète de l’amour, du style, du plaisir et de l’harmonie. Et quand elle s’invite dans le signe royal du Lion, elle veut que tu vives ton histoire comme un film romantique… version blockbuster. Ce transit booste la confiance, le besoin de s’exprimer avec panache et donne envie de paillettes même au quotidien. Côté ambiance, on n’est pas loin d’un épisode de Secret Story en pleine guerre de clans et de love story croisée : intense, mais addictif.

Si tu es artiste, influenceur, créateur ou boss de ton game, tu risques de cartonner. Mais attention au revers de la médaille : les egos gonflés comme ceux de certains anciens candidats des Marseillais, les caprices émotionnels ou encore les dépenses inconsidérées pour briller sur Insta pourraient faire des étincelles.

C’est le moment idéal pour te reconnecter à ce qui te passionne vraiment… et peut-être craquer pour un crush façon coup de foudre.

À noter dans ton agenda : le transit se produit le 15 septembre 2025 à 00h23 (heure indienne), donc pile pour la rentrée, histoire de démarrer l’automne le cœur en feu (ou en embrouille).

Bélier : Show sur scène et en amour

Avec Vénus dans ta 5e maison, ton instinct créatif explose. Tu te sens inspiré, que tu sois artiste dans l’âme ou juste champion du flirt. Ce transit, c’est pépite pour créer, séduire ou passer du bon temps avec les enfants (si t’en as). Les célibataires pourraient bien croiser un crush aussi intense qu’une finale de Koh Lanta. Côté finances, une envie d’investissement risqué pourrait pointer… mais on respire et on vérifie deux fois avant de cliquer.

Taureau : Cocooning à gogo et vibes rassurantes

Vénus te donne envie de confort, de jolis coussins et d’une routine amoureuse safe. Tu dépenses un peu plus que d’habitude pour te créer un espace cosy, mais franchement, ça passe crème. Profite de cette vibe pour chouchouter tes proches, surtout ta mère — ou la figure maternelle dans ta vie. Côté cœur, tu cherches la stabilité plus que l’aventure, avec un besoin prononcé de tendresse et de loyauté.

Gémeaux : Le flirt, ton sport préféré

Avec Vénus dans ta maison de la communication, même ton DM devient une œuvre d’art romantique. C’est simple : tu charmes tout le monde, surtout si tu es dans des métiers liés aux médias, à l’écriture ou à la vente. Un petit projet perso peut rapporter gros, surtout si tu y ajoutes ta touche trendy. Côté love, textos enjôleurs, déplacements romantiques et petites déclarations : tu joues sur du velours.

Cancer : Tout pour les love dinners et les jolis mots

Ta parole devient douce comme une chanson de Kendji. Vénus te file un talent d’orateur ou de chanteur histoire de briller sans forcer. Tes revenus grimpent, mais gare aux achats plaisir qui s’enchaînent trop vite. En amour, c’est le moment des repas aux chandelles, des confidences en famille et des câlins qui réchauffent. Bref, une vibe ultra cocon qu’on adore.

Lion : Ça brille, mais attention à ne pas aveugler

Vénus te touche direct au cœur : ta maison de l’identité. Tu rayonnes, ton charisme est décuplé façon candidate volcanique de Love Island. Tu veux plaire, et ça marche. C’est le bon moment pour t’auto-promouvoir et oser des projets perso qui te mettent en valeur. Question love, tu attires comme jamais, mais watch out, ton ego pourrait faire des siennes et provoquer un mini clash. Douceur, c’est le mot.

Vierge : Entre mystère et renaissance

Tu n’es pas toujours à l’aise dans la flamboyance, mais ce transit t’offre l’occasion de guérir certaines blessures du passé. Tu pourrais aussi vivre une histoire secrète ou partir à la découverte d’une spiritualité nouvelle. Côté finances, petit warning : attention aux achats « parce que j’en ai besoin », surtout s’ils concernent des objets de luxe. Si tu bosses à l’international ou dans un domaine d’aide, ça pourrait te propulser loin.

Balance : Vénus fait briller tes réseaux

Entre deux stories et un post bien calibré, tu peux faire de vraies belles rencontres. Une amitié qui vire au crush ? C’est carrément dans l’air. Tu gagnes en popularité, que ce soit IRL ou online, et ta créativité en groupe explose. Si tu veux lancer un projet ou un business en mode collab, fonce ! L’argent pourrait venir d’une communauté ou d’un réseau bienveillant.

Scorpion : Star du bureau, mais le flirt reste pro please

