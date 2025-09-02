Semaine difficile ? Tarot et éclipse révèlent comment transformer vos blessures en force

Coucou mes petits astres en baskets ! Cette semaine marque un tournant avec l’arrivée du mois de septembre et surtout une éclipse lunaire ultra puissante en Poissons prévue pour le 7. Autant vous dire que les émotions vont swinguer et que votre intuition risque de frôler les sommets. Les cartes tirées nous parlent d’authenticité, de leçons du passé et d’un savant mélange entre sagesse et lâcher-prise. Prêt.e.s à plonger dans les énergies cosmiques ? On y va !

L’énergie badass de la Reine d’Épées

Ce n’est pas tous les jours qu’on croise la Reine d’Épées, et croyez-moi, sa vibe est pépite. C’est une vraie guerrière du quotidien, une meuf (ou un mood) qui a pris cher mais qui s’en est sortie avec une clarté mentale à faire pâlir Noholito pendant l’un de ses speechs introspectifs. Elle a déchiré son armure de protection, balancé ses petits mensonges d’apparat à la poubelle et décidé que la vulnérabilité, c’était carrément stylé.

Cette semaine, on capte son énergie sans filtre. On parle vrai, on enlève nos masques (au sens figuré hein, pas les soins du dimanche soir), et on se montre tels qu’on est : imparfaits, touchants, incroyablement humains. La Reine d’Épées nous souffle de ne plus avoir peur de nommer ce qu’on ressent, quitte à créer des malaises… parce que parfois, ça fait plus de bien qu’un filtre Insta bien placé.

Avec l’éclipse lunaire en Poissons en toile de fond, c’est le moment de se reconnecter à son cœur, de faire tomber les barrières qu’on s’est construites après trop de dating fails ou de dramas façon Les Cinquante. Bref, soyons francs, soyons libres, et soyons doux avec nous-mêmes.

Le Prince de Deniers ou l’art d’avancer avec tout ton barda

Petit mood de la semaine : tu veux avancer, mais t’as l’impression de tirer une valise de souvenirs émotionnels comme si tu participais à Pékin Express, version intérieure. C’est normal, tu vibres sur la fréquence du Prince de Deniers.

Ce gars-là, il est ultra patient. Il réfléchit longtemps avant d’agir, mais pas parce qu’il doute de lui. Juste parce qu’il sait que chaque pas compte. Il se trimballe des rochers symboliques – ses anciennes blessures, ses échecs, ses erreurs d’amour ou d’amitié – et il les accepte. Ils le ralentissent parfois, mais ils lui prouvent aussi à quel point il est solide.

Là où ça clashe sévère, c’est quand le Prince se laisse bouffer par la peur d’échouer une nouvelle fois ou par l’auto-critique façon boucle épuisante. Du genre « j’aurais dû dire ça », « pourquoi j’ai pas osé ? »… Stop ! L’idée, c’est de trouver le bon rythme, pas de devenir une tortue émotionnelle figée.

Alors cette semaine, si tu te sens à la traîne, rappelle-toi que tu avances quand même. Même lentement, tu traces ton chemin. Le passé ne doit pas te paralyser, mais t’enseigner.

Une semaine pour combiner force, lucidité et tendresse

Entre la clarté frontale de la Reine d’Épées et la lenteur réfléchie du Prince de Deniers, tu tiens un combo de feu. T’es honnête sans être dure, tu progresses sans te flageller. C’est exactement le moment d’apprendre à aimer toutes tes facettes, même les plus fragiles.

L’éclipse va te secouer un peu, c’est sûr, mais si tu joues le jeu de la transformation, ça peut aussi te foutre un sacré coup de boost spirituel. Comme après une confession en pleine cérémonie dans Koh Lanta : t’es rincé.e, mais t’as gagné en clarté et en respect pour toi-même.

Rappelle-toi que :

Tu peux être vulnérable ET fort.e .

. Tu as le droit d’aller à ton rythme .

. C’est ok de traîner un peu de passé, tant que tu n’en fais pas une excuse pour ne plus bouger.

Mantra de la semaine : La vulnérabilité est ma force, et les obstacles sont mes enseignants.