Astuce alimentation : voici les meilleures astuces pour avoir une bonne digestion !

Vous souffrez de ballonnement après avoir mangé ? Avez-vous une sensation de satiété après avoir pris quelques bouchés de votre repas ? Cela est dû à une indigestion. Il existe de petites astuces qui n’ont l’air de rien du tout qui pourront vous permettre de bien digérer vos repas. Ainsi, vous évitez beaucoup de maladies dues à l’indigestion. Voici pour vous ces astuces que vous pouvez mettre en pratique.

Bien mastiquer les aliments

Bien mastiquer les aliments chaque fois que vous mangez. Que ce soit un fruit, des céréales, des légumes et tout autre aliment, ils doivent faire l’objet d’une bonne mastication pour ne pas créer des problèmes de digestion.

Pour ce faire, vous devez prendre le temps de mastiquer et de bien le faire 15 à 30 fois vos aliments avant de les avaler. Bien entendu, pour les personnes qui n’ont pas cette habitude, ce serait difficile, mais si vous tenez à votre santé, vous pouvez y arriver avec de la détermination.

Éviter de manger des aliments hybrides

Les aliments hybrides sont ceux qui sont les aliments qui ont été transformés et sont devenus blancs. Il s’agit du sucre et du blé notamment. Si vous devez prendre du sucre, privilégiez le sucre complet par exemple. Il est encore meilleur et digeste que le sucre blanc.

En ce qui concerne le blé, du blé complet est aussi meilleur que le blé raffiné.

La digestion de ces aliments hybrides cause des problèmes, car, les bactéries dans l’organisme n’arrivent pas à les synthétiser.

Manger bio

Pensez à manger bio. La majorité de ce que nous mangeons aujourd’hui est bourrée de pesticides. Dans l’organisme, ils ne sont pas transformés par les bactéries présentes puisqu’elles ne sont pas programmées pour jouer ce rôle.

Prenons le cas des aliments qui contiennent des pesticides et riche en gluten. Dans l’organisme, si les bactéries n’arrivent pas à les transformer, l’organisme s’en charge lui-même. Et pour ce faire, il passe par la fermentation. La fermentation crée des gaz, qui créent des ballonnements qui sont douloureux et qui créent aussi des gaz.

Essayer et adopter un sevrage du sucre

Vous voulez rééquilibrer votre organisme pour lui permettre de retrouver un bon rythme de digestion ? Commencez par vous sevrer de sucre peu à peu puis complètement. Essayez par exemple de faire cette cure pendant 7 à 10 jours et vous remarquerez la différence.

Vous devez tout exclure, que ce soit les fruits, ou les aliments avec du sucre lent. N’ayez pas peur, votre organisme trouvera une autre solution. Elle ira puiser dans les réserves de votre organisme. Pour ne pas ressentir ce manque, vous pouvez prendre des protéines, des légumes, des produits laitiers également.

Apprendre à bien associer les aliments

Bien associer les aliments permet de bien digérer. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre dans une même assiette des pâtes, des légumineuses et finir par prendre un fruit qui est non seulement acide, mais qui est également un sucre rapide. C’est un cocktail Molotov qui n’aura qu’un effet négatif sur votre digestion.