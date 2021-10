Astuce beauté : Agrandir son regard avec la nouvelle tendance make-up le eye-lighter !

Si le maquillage minimaliste est de plus en plus en vogue, on se concentre davantage sur les yeux pour illuminer le visage. Les professionnels du make-up ont donc mis au point la méthode de l’eye-lighter qui consiste à appliquer des pigments nacrés, irisés et satinés, de textures différentes et propices à la lumière, sur des parties précises de votre paupière pour agrandir votre regard en créant ainsi une illusion d’étirement.

L’eye-lighter tendance

Généralement utilisé pour illuminer le teint et, accentuer certains traits du visage pour camoufler les plus disgracieux, l’eye-lighter vient sublimer vos yeux. Il s’agit d’un fard à paupière possédant une texture particulière, qui viendra accentuer le regard et la couleur des yeux. Il se porte de différentes manières avec différents agencements de couleurs et de textures, selon l’effet recherché.

L’eye-lighter glossy associé à un trait d’eyeliner noir vous donne du glamour et de la classe. L’eye-lighter peut également se porter avec de la couleur, avec du violet ou de vert par exemple. Vous pouvez également adopter une couleur claire pour rester dans un maquillage nature ou encore du noir pour un effet smooky eyes redoutable.

Les tendances beauté se succèdent et on a énormément de choix. Cette tendance permet en toute simplicité de se faire son propre lifting des yeux sans passer par la case bistouri. De nombreuses astuces naturelles vous permettent en effet de réaliser des mises en beauté renversant digne des plus belles figures de la mode et inspirés des défilés automne-hiver 2021. Si ces astuces ont été réalisées par des professionnels du maquillage ils demeurent tout de même à la porter des amateurs qui désirent illuminer leur regard.

L’eye-lighter pour un regard transformé

Appliquer de l’eye-lighter n’est pas du tout compliqué. Il suffit en effet d’en estomper sur vos paupières comme un fard. Il doit être visible et nécessite donc que vous vous y prenez à plusieurs reprises pour réaliser le contraste parfait. En l’appliquant vous devez accentuer les coins externes jusqu’aux sourcils. Un eye-lighter liquide vous permettra d’avoir un effet glowy fluide et rapide à réaliser. Vous pouvez donc choisir cette option si vous n’avez pas encore une maitrise parfaite de l’exercice. Le but ne l’oubliez pas, c’est de capter la lumière et de la réfléchir et, que vous choisissiez un produit aux pigments intenses, perlés, nacrés ou avec des tons glacés.

Pour celles qui ont de tout petits yeux, nous vous recommandons d’associer votre eye-lighter avec d’autres éléments. Vous pouvez par exemple rajouter un trait d’eye-liner ou des faux cils pour davantage ouvrir et étirer le regard. Le rouge à lèvres peut également servir à créer un effet de contraste parfait pour faire ressortir vos yeux. Quant à celles qui possèdent des yeux étirés ou en amandes, nous vous recommandons d’utiliser votre eye-lighter seul sans aucune autre fioriture. Pour commencer, faites glisser le crayon sur la paupière mobile, de l’intérieur vers l’extérieur de l’œil. Puis estompez au doigt ou à l’aide d’un pinceau à paupières. Le résultat sera naturel et incroyable.