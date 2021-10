Astuce beauté : Ces astuces qui pourront agrandir vos yeux et vous donner un regard de biche !

Le regard n’est pas que le miroir de l’âme ; c’est aussi un indice de charme qu’il faille sublimer au peigne fin pour rehausser sa beauté. Cela renvoie à les faire plus beaux et plus larges. Et pour y arriver, de petites compétences en Make-up sont requises : savoir mélanger les pinceaux et jouer avec les nuances pour intensifier les regards. Rien de compliqué, rassurez-vous ! Nous vous filons les clés pour une mise en beauté parfaite en ne misant que sur votre trousse de maquillage.

Agrandir ses yeux avec l’eye-liner

C’est le procédé élémentaire pour redessiner parfaitement son regard et l’agrandir. Il convient mieux aux petits et offre une touche rétro en ce qui concerne les yeux verts ou bruns. Pour y arriver, la règle est simple : il suffit d’appliquer le feutre sur le ras de la paupière mobile ; et finir par une pointe de l’épaisseur de son choix.

Mettre à contribution le crayon bleu ou beige pour élargir son regard

L’application du crayon bleu ou d’une autre couleur est une astuce indépassable quand il s’agit de donner plus de largesse à ses prunelles. Pour refléter un regard sophistiqué et ensorcelant, il faut prendre le soin de l’appliquer sur la muqueuse inférieure de l’œil.

Et si votre prédilection n’est pas la couleur bleue, vous pouvez avoir la possibilité entre un ton beige ou autre, susceptible d’avoir le même effet. L’autre avantage de se maquiller avec un crayon est qu’il permet de masquer les imperfections dues aux rougeurs qui donnent une mauvaise mine.

Faire recours à un anticerne pour ouvrir le regard

Cette astuce est destinée principalement à ceux qui ont des cernes qui rapetissent leur regard. Avec un maquillage sans correcteur, l’impact risque toujours de perdurer. Pour pallier à ce désagrément, il est conseillé de choisir un anticerne avec une demi-teinte plus claire que votre carnation après avoir travaillé le teint. Au cours de l’application, utilisez une éponge pour le maquillage, un pinceau pour tapoter légèrement du coin interne vers l’extérieur des yeux.

Maquiller la moitié externe des yeux pour un regard glamour

Maquiller la moitié externe des yeux, c’est idéal pour une soirée. Et le nécessaire pour y arriver est un crayon khôl ou un crayon aux contours gris. Ensuite, il suffira de passer le crayon sur les ras des cils à partir de la moitié de l’œil pour finir à l’extérieur.

Pour avoir des yeux plus grands, le fard à paupières et la ligne du crayon devront se croiser. Enfin, il est recommandé de ne pas oublier de prendre sa peau avant de poser l’une ou l’autre de ces maquillages.