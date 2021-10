Astuce beauté : Ces nouvelles tendances beauté qui pourraient bien faire la différence cet automne !

L’arrivée de la nouvelle saison d’automne implique la découverte de nouveaux styles déjà en vogue sur les réseaux sociaux. Les looks des célébrités sur le tapis rouge et les défilés de la récente Fashion Week en sont entre autres les sources d’inspiration. Que ce soit des coupes de cheveux ou des astuces maquillages, nous vous informons de ces nouveautés en matière de mode et de beauté.

La frange XXL

Ce sera sans doute la super star des coupes de cheveux cette saison pour innover en termes de modèles capillaires. Elle pourra même certainement réussir à détrôner la mini-frange qui sera sûrement mise de côté par plus d’un. Il est vrai qu’avoir des cheveux jusqu’aux sourcils, ce n’est pas idéal pour des besoins de vue optimale, surtout pour celles dont les cheveux poussent vite.

Mais il n’y a pas d’inquiétudes à se faire à ce sujet puisqu’un petit passage rapide chez votre coiffeuse suffira pour tout bien réajuster. Si vous n’aimez pas la frange droite, vous pourrez opter pour la frange asymétrique qui s’adapte à tous types de visage. Et pour celles qui ont un petit front et un visage ovale, la frange rideau sera la mieux adaptée.

Le lipstick en couleur chocolat

Cet automne, le lipstick nude gagne de plus en plus d’intensité et surfe sur la vibe des années 90, tout en s’inspirant des tonalités de chocolat. Avec un parfum irrésistible et les nuances nude chaudes, vous en épaterez plus d’un. En version matte ou au fini extra glossy, le maquillage des lèvres au lipstick chocolat s’inspire des chocolats chauds qu’on a envie de siroter cet hiver.

L’eyeliner indiscret

Les yeux constituent des éléments au centre de l’attention en ce qui concerne les make-up. Et l’eyeliner est devenu aujourd’hui un outil incontournable pour les maquillages. Il est de plus en plus expérimental, et cette saison, il ne s’agira pas du trait noir traditionnel.

Les couleurs indiscrètes comme le rouge, le violet, le bleu seront les couleurs en vogue. Il est également important de mentionner que l’eyeliner ne se porte plus uniquement sur la paupière supérieure, mais aussi sur la partie inférieure. On appelle ça le cat eye inversé.

Les capillaires au roux cuivré

Gigi Hadid et Kristen Stewart ont prouvé que le roux cuivré sera l’une des couleurs capillaires de l’année. Cet automne, on laissera de côté les couleurs froides comme le blond polaire ou le brun indigo, pour choisir des nuances beaucoup plus chaudes et romantiques. Le rouge feu, le blond cuivré ou le roux naturel seront donc à l’honneur.

La coupe boule

Vous avez sûrement constaté que le style vintage est ultra tendance sur de nos jours sur les vêtements, accessoires et même sur les cheveux cette saison. La coupe boule sera donc particulièrement adaptée aux morphologies fines, car cela donne un peu plus de volume sur le haut du corps. Mais si vous décidez d’opter pour cette coupe boule, il faudra vous armer d’un sèche-cheveux et d’une brosse ronde pour son bon entretien.