Astuce beauté : Cette erreur commise par tout le monde lors du nettoyage du visage !

Au petit réveil le matin, on se précipite tous sous la douche ou dans la salle de bain pour nettoyer notre visage. C’est un acte quotidien qui nous semble banal. Pourtant, c’est un processus qui produit un effet positif sur notre visage. Cependant, ce processus doit se déroule dans des meilleures conditions. Sachez que lors de nettoyage de visage, il existe de ces petites erreurs que nous commettons sans s’en rend compte. Elles sont de plusieurs ordres.

Nettoyage de son visage sous la douche

Nettoyer son visage sous la douche est un comportement qui fait partie des habitudes que nous développons tous. Avant de se rendre au boulot le matin, il est important de prendre une douche. Cette habitude procure un double avantage à votre corps. D’abord, c’est une recommandation pour la bonne hygiène. Ensuite, cette hydratation permet à la peau de bien résister aux rayons solaires auxquels vous serez exposé pendant la journée.

Cependant, au cours de cette douche matinale, on en profite également pour nettoyer son visage. Ce qui parait avantageux, puisque cela vous permet de gagner un peu plus de temps. Mais, pour le confort de votre visage, cette idée n’est pas la bonne. En effet, le matin, le robinet libère toujours de l’eau chaude. En utilisant cette eau pour nettoyer votre visage, vous exposez ainsi votre épiderme. Sous l’effet de la chaleur, l’épiderme s’assèche laissant transparaitre vos pores.

Un mauvais démaquillage

Dans la journée, les cellules épidermiques jouent un rôle important dans la protection de notre peau. À travers un mécanisme propre à elles, ces cellules protègent la peau contre l’agression des facteurs externes. Cependant, la présence de maquillage sur le visage limite l’efficacité des cellules. Le maquillage favorise plutôt l’accumulation des microbes, de la pollution, de la transpiration et de la poussière sur le visage. Pendant la journée, ces différents facteurs étouffent la peau. Celle-ci profite de la nuit pour se régénérer et respirer.

Cependant, lorsque le démaquillage n’est pas fait dans des conditions optimales, la peau ne s’oxygène pas. Ce qui provoque le lendemain l’apparition des imperfections sur le visage. Afin d’éviter cette situation, vous devez utiliser une formule adaptée pour vous démaquiller. La meilleure astuce est de privilégier un double nettoyage. Le premier nettoyage permet d’enlever le maquillage en utilisant un corps gras. Ensuite, vous laver le visage en utilisant un nettoyant qui convient au type de peau que vous possédez.

Utilisation de la serviette du corps sur le visage

C’est une habitude qui s’observe presque dans tous les ménages. Pour plusieurs personnes, une serviette est destinée à essuyer toutes les parties du corps. Ainsi, la même serviette utilisée pour le corps peut servir à nettoyer le visage. Un comportement qui va d’abord à l’encontre de la bonne hygiène.

Sachez qu’il est très facile pour les bactéries et les résidus du soin pour le corps d’incorporer votre serviette. Cela s’accumule à chaque usage. Ainsi, ces microbes peuvent facilement se transférer sur votre visage et déclencher à court terme l’apparition des boutons, des taches et d’autres imperfections.