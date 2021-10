Astuce beauté : comment choisir ses produits de maquillage ?

Le maquillage est un facteur qui participe au rayonnement d’une femme. Pour réaliser un meilleur maquillage, vous avez besoin de nombreux accessoires. L’attraction que suscite votre maquillage dépend de la qualité des instruments utilisés. Quels sont les critères pour bien sélectionner ses produits de maquillage ?

Tenir compte du type et de la couleur de sa peau

Le grand rôle du maquillage est d’aider votre peau à se mettre en valeur. Pour cela, la peau reste le principal élément auquel il faut se référer afin de choisir de meilleurs produits de maquillage. Si vous possédez une peau sèche, vous devez choisir des produits crème capables de vous hydrater sur une longue durée.

En revanche, si votre peau est grasse et vous procure une brillance dans la journée, les produits à texture ou mortifiants sont adaptés. Pour ce qui concerne la couleur du maquillage, les colorations voyantes et plus irisées sont bien adaptées aux peaux foncées. Pour les peaux plus claires, évitez d’utiliser les couleurs foncées.

Le type de poudre choisir

Il existe deux principaux types de poudres : la poudre libre et la poudre teintée. La poudre libre convient plus aux peaux grasses. En plus d’être matifiante, cette poudre cible correctement votre teint. Parmi les poudres libres, il existe certaines matières qui sont universelles. Celles-ci sont compatibles avec tout type de teint. C’est pourquoi elles sont qualifiées de poudres de haute définition.

Pour la poudre compacte, elle peut être appliquée sur les peaux sèches. Elle a l’avantage de mieux couvrir votre teint et de lui apporter une brillance. Par contre, le résultat final est moins naturel. Les peaux réactives peuvent utiliser la poudre minérale hypoallergénique, mais elles doivent éviter une poudre comédogène.

Au-delà de votre teint, vous devez garder une bonne mine. D’où, il est primordial d’adopter un bronzer idéal. Pour entretenir votre teint, orientez-vous vers un bronzer dans une coloration brune avec un ton orangé subtil.

Les produits de vos sourcils

Pour densifier vos sourcils et leurs redonner une bonne finesse, il est conseillé d’utiliser la poudre à sourcils. Tenez-vous tranquille, elle est appliquée comme un crayon à sourcils. Il n’existe donc aucune complexité pour en faire un bon usage. Pour les débutantes, privilégiez une texture poudre. Cependant, avant l’application de la poudre, prenez le soin de brosser correctement les sourcils. Une légère épilation au préalable serait encore meilleure. Ces dispositions permettent de donner la meilleure forme à vos sourcils.

L’utilisation d’une poudre à sourcils comble facilement les trous et les inégalités perceptibles. Elle redonne du volume à vos sourcils et les rend attrayants. Par ailleurs, vous devez choisir une poudre dont la couleur se marie avec celle des sourcils.

Le fard à paupières

Le fard à paupières est un produit de maquillage qui donne de la profondeur à votre regard. Le choix de ce produit tient compte de vos yeux. Si vous avez les yeux bleus, les couleurs rosées et cuivrées seront compatibles. Les teintes comme l’abricot, le marron ou encore le bleu adhèrent parfaitement. Sauf que dans le cas de la couleur bleue, vous yeux donneront un résultat gris. Une finition qui n’est pas séduisante. C’est pourquoi il est conseillé de s’abstenir de l’utilisation de la couleur bleue.