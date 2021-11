Astuce beauté : comment pouvez-vous enlever vous-même le tartre dentaire ?

Le tartre a-t-il jauni vos dents ? Reconnaissez que ce n’est pas trop beau à voir. Il y a des astuces que vous pouvez réaliser chez vous de façon naturelle pour blanchir vos dents. Quels sont ces astuces ? Nous vous disons tout.

Eliminez le tartre avec des écorces d’oranges

Surprenant de lire une telle chose n’est-ce pas ? Et pourtant c’est vrai. En effet, les écorces d’orange permettent d’enlever le tartre. Pour ce faire, il vous suffit de peler une orange et prendre le côté blanc de l’orange que vous allez frotter sur vos gencives et vos dents. En effet, la peau d’orange contient du limonène qui est très efficace pour faire blanchir les dents.

Vous pouvez rendre la peau de l’orange en pâte pour l’utiliser. Pour ce faire, il vous suffit mélanger avec un peu d’eau des morceaux écrasés de l’intérieur de la peau de l’orange. Vous aurez ainsi une pâte que vous pouvez ensuite appliquer sur votre brosse à dents. Les propriétés antimicrobiennes et la vitamine C contenus dans la pelure d’orange vous permettront de faire dissoudre les dépôts de plaque dentaire et de tartre.

Eliminez le tartre avec du vinaigre blanc

Le vinaigre blanc peut vous aider à vous débarrasser du tartre. Pour ce faire, vous devez mélanger dans un verre d’eau chaude salée du vinaigre blanc. Pour plus de précision, il vous suffit de verser dans de l’eau chaude du sel. Laissez-le dissoudre complètement et ajoutez le vinaigre blanc.

Pour faciliter l’élimination du tartre qui s’est formé entre les gencives et les dents, faites un gargarisme avec la solution une fois par jour. La nature acétique du vinaigre blanc empêche les infections apparaître et tue également les bactéries indésirables.

Eliminez le tartre avec du bicarbonate de soude

Pour débarrasser vos dents du tartre, pensez à utiliser le bicarbonate de soude. Il est très efficace contre la plaque dentaire et redonne de la blancheur à vos dents. Pour ce faire, vous n’avez plus qu’à mettre du bicarbonate de soude sur votre brosse à dents préalablement humidifiée.

Lavez bien vos dents ainsi que vos gencives et laissez agir pendant 15 minutes avant de vous rincer la bouche. Le bicarbonate de soude permet de neutraliser les acides nocifs qui sont contenus dans les boissons et les aliments. Il tue les bactéries et vous permet naturellement d’avoir des dents blanches.

Eliminez le tartre avec du persil

Pour éliminer le tartre avec le persil, il vous suffit de prendre 300 ml d’eau et une dizaine de feuilles de persil. Portez à ébullition l’eau et faites hacher les feuilles de persil. Mettez-les dans l’eau chaude et laissez infuser jusqu’à ce que l’eau tiédisse. Dès que c’est bon, prenez l’eau et faites-en un bain de bouche. Brossez-vous ensuite les dents normalement. Ce bain de bouche doit être effectué autant de fois que vous vous brossez les dents.

Eliminez le tartre avec de la levure chimique

Faites dissoudre de la levure chimique dans de l’eau et brossez-vous les dents avec ce mélange. La levure chimique va faire ramollir le tartre et vous donner des dents blanches rapidement.