Astuce beauté : comment se faire de belles fesses sans chirurgie esthétique de reconstruction ?

Vous vous sentez complexé par la forme de vos fesses ? Vous comptez les remodeler en passant par la chirurgie de reconstruction ? Vous n’avez pas besoin d’aller à cet extrême. Si en plus de tout ceci, vous avez déjà essayé des régimes, du sport et vous n’avez toujours pas eu gain de cause, essayez nos astuces pour avoir un bon résultat.

Portez des talons hauts pour faire rebondir vos fesses

Toutes les filles connaissent cette astuce. Pas vous ? Les talons hauts ont non seulement pour avantage de vous faire gagner quelques centimètres, mais elles vous permettent également de lifter votre silhouette et vous donnent un effet push-up.

Portez des vêtements bien ajustés.

Vous avez sûrement été confronté à ce moment là où vous vous dites devant une robe de taille 38 que vous pourrez la porter en perdant quelques centimètres alors que vous portez du 40. Au final, vous vous retrouvez avec des vêtements qui vous serrent et vous boudinent. Résultat, votre garde-robe est remplie de vêtements que vous ne pouvez pas porter.

Si vous voulez éviter ces genres de désagréments, pensez à acheter et à porter des vêtements de votre taille.

Portez des sous-vêtements qui mettront en valeur vos fesses

Vous n’oseriez certainement pas mettre un soutien-gorge un peu trop détendu ou trop lâche. Vous pensez toujours à mettre en valeur votre poitrine, pourquoi ne pas faire de même pour vos fesses ?

Pour ce faire, faites le tri dans votre tiroir, mettez de côté les sous-vêtements qui coupent vos fesses en deux, ceux ayant des petits nœuds ou des modèles fantaisistes. Ces genres de sous-vêtements sont bons à porter dans l’intimité, mais pas sous un pantalon ou un jean.

Optez pour les shortys qui pourront épouser vos formes sans avoir à les compresser. Optez pour les découpes laser et les matières lycra. On ne les soupçonne pas, cependant ce sont de bons sous-vêtements.

En hiver, en pleine fraîcheur, vous pouvez porter des shortys push-up ou des culottes faux culs qui vont vous faire des fesses rebondies. Ou si vous avez assez de formes, vous pouvez opter pour des collants amincissants ou des gaines qui redressent et liftent les rondeurs.

Sachez choisir la matière de vos vêtements

Sue vous soyez rondes ou que vous soyez plates, les vêtements fabriqués avec des matières molles dont le lin qui se froisse très vite ou du coton trop fin, vous devez absolument les éviter, car vos fesses finiront par y flotter.

Si vous avez des fesses rebondies, préférez des matières qui ont de la tenue ou des matières qui pourront envelopper vos fesses et leur donner du volume si vous avez des fesses plates.

Préférez porter des vêtements de coupe taille haute

Si vous voulez mettre en valeur vos fesses, pensez à porter des jupes ou des pantalons taille haute. Les vêtements de cette coupe allongent le bas du corps et font paraître vos fesses plus rondes. Portez également des ceintures pour rééquilibrer votre silhouette si vous n’avez pas beaucoup de fesses.