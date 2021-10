Astuce beauté : Comment utiliser la banane en masque pour réduire les imperfections du visage des peaux matures !

Les fruits n’ont pas une incidence uniquement dans l’organisme. Ils peuvent être utilisés en dehors de l’organisme et peuvent avoir une incidence sur la peau. C’est le cas de la banane qui est un bon allié pour les peaux matures. Vous voulez savoir comment éliminer vos rides avec de la banane ?

View this post on Instagram Une publication partagée par Alice • Green beauty & Co 🌿 (@aliceisnatural)

Masque contre les rides du visage à la banane

Pour ce qui est du masque contre les rides, vous avez plusieurs méthodes pour y arriver :

1ère méthode

Ingrédients

1 cuillère à soupe de yaourt nature

1 cuillère à café d’huile de jojoba

1 banane bien mûre

1 cuillère à café de miel

Préparation

Pour la préparation de ce masque, écrasez la banane dans un bol à l’aide d’une fourchette. Ajoutez le yaourt, l’huile de jojoba et le miel. Mélangez bien et obtenez une pâte homogène. Appliquez votre masque sur votre visage en prenant le soin d’éviter le contour des yeux.

Laissez le masque agir pendant 15 minutes et rincez-vous le visage à l’eau tiède.

Les bienfaits de ce masque sur votre visage sont dus aux propriétés antioxydants du miel. Ils permettent de lutter contre les effets des radicaux libres. L’huile de jojoba, riche en acides gras a des propriétés hydratantes. Elle permettra aux cellules de l’épiderme de retenir l’eau et d’être bien hydratées. Le yaourt viendra resserrer vos pores et légèrement exfolier votre peau. Elle enlèvera donc les cellules mortes.

2e méthode

Cette astuce s’applique le soir sur un visage nettoyé et démaquillé. Il vous suffit de prendre une peau de banane fraîche et passer l’intérieur sur votre visage notamment sur les rides de votre visage. Frottez bien les parties concernées par les rides pendant 3 minutes environ. Laissez poser pendant 10 minutes puis rincez votre visage à l’eau claire. Vous devez renouveler cette opération tous les soirs jusqu’à obtenir satisfaction.

3e méthode

Après avoir consommé votre banane, vous pouvez utiliser la pelure et en faire un masque anti rides.

Ingrédients

Un blanc d’œuf

Une peau de banane bien fraîche

Une cuillère à soupe de miel

Préparation

Vous devez gratter l’intérieur de la peau de votre banane et retirer la partie fibreuse ainsi que la chair. Mettez-les dans un bol et mélangez-les avec le miel et le blanc œuf. Appliquez le mélange sur votre visage. Laissez ce masque sur votre visage pendant 20 minutes et rincez. Faites ce masque une fois par semaine les soirs de préférence. Le blanc d’œuf riche en protéines viendra raffermir votre peau et absorber l’excès de sébum sur de votre visage.

View this post on Instagram Une publication partagée par René et Gigi | Ateliers DIY 🌿 (@rene.et.gigi)

Comment utiliser la peau de la banane pour réduire les cernes ?

Si vous n’avez pas envie de faire un masque, vous pouvez aussi utiliser la peau de la banane pour réduire vos cernes. Il vous suffit de couper une partie de la peau de la banane et la placer sur vos cernes. Vous laissez la peau sur votre visage pendant 30 minutes et vous vous rincez le visage. Une application régulière vous permettra de réduire vos cernes.