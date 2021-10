Astuce beauté : Comment utiliser l’huile de ricin pour épaissir les sourcils !

Les sourcils sont le premier miroir du visage. En effet, ils rehaussent la beauté du visage. Mieux, plus ils sont épais, plus vous avez un plus beau visage. Certains ont naturellement des sourcils épais, bien dessinés et d’autres non.

Pas de panique si vous êtes dans le second cas. Il existe un moyen simple pour arriver à avoir des sourcils épais. Il s’agit de l’utilisation de l’huile de ricin. Comment l’appliquer ? Quels sont ses bienfaits sur les sourcils ?

Comment appliquer l’huile de ricin sur les sourcils ?

Pour appliquer de l’huile de ricin sur les sourcils, il suffit de vous munir d’une tige de mascara nettoyé et propre. Imbibez votre tige d’huile de ricin et brossez vos sourcils très délicatement. N’en mettez pas trop car l’huile de ricin a une texture visqueuse. Ensuite, avec vos doigts massez vos sourcils en faisant de petits mouvements circulaires afin de bien répartir l’huile sur la surface de cos sourcils.

Si vous n’avez pas de tige de mascara, vous pouvez utiliser un coton tige et procéder de la même façon que la tige de mascara.

Si vous n’avez ni coton tige, ni tige de mascara, vous pouvez tout simplement procéder à l’application de l’huile sur vos sourcils avec vos doigts. Il suffit de prendre une noisette d’huile sur vos doigts et masser vos sourcils.

Quels sont les bienfaits de l’huile de ricin sur les sourcils ?

L’huile de ricin fait partie des astuces de grand-mère qui permettent de faire pousser, donner du volume aux sourcils. L’huile de ricin à appliquer sur les sourcils doit faire l’objet d’un choix judicieux. Elle doit être bio et pressée à froid. Elle doit être pure et ne doit pas être mélangée à d’autres huiles pour ne pas créer des allergies. Pour vous assurer d’avoir de l’huile de qualité, il suffit de passer une fine couche sur votre bras. Si au bout de 24 heures vous ne ressentez rien alors cette huile est sans danger.

Quels sont les autres bienfaits de l’huile de ricin ?

En dehors des sourcils, sur la peau, les ongles et les cheveux, l’huile de ricin est bénéfique.

Les bienfaits de l’huile de ricin sur la peau

L’huile de ricin permet de traiter l’eczéma et les brûlures sur la peau sèche de façon ponctuelle. Elle permet également de stimuler la production du collagène dans la peau.

Les bienfaits de l’huile de ricin pour les ongles

L’huile de ricin permet de faire pousser les ongles de manière vertigineuse et adoucit également les cuticules. Il suffit de passer et masser les cuticules le soir au coucher et les ongles très souvent avec cette huile.

Les bienfaits de l’huile de ricin pour les cheveux

L’huile de ricin permet de renforcer les cheveux en fortifiant la kératine. Elle permet également de lutter contre les irritations et les pellicules du cuir chevelu qui pourraient ralentir la pousse des cheveux. L’huile de ricin appliquée sur les longueurs et sur le cuir chevelu permet de donner brillance et force aux cheveux