Astuce beauté : cuir chevelu sensible, cheveux gras ou secs, voici quelques recettes de shampoings solides faits maison !

Voulez-vous préparer vous-même vos propres shampoings avec des éléments naturels ? Il faudra tenir de la qualité de vos cheveux. En plus, pour l’écologie, il faut le préparer solide. Voici des astuces pour réussir la préparation.

Shampoing solide pour les cuirs chevelus sensibles à la lavande et à l’amande

Pour réussir ce shampoing, il faut respecter les étapes et le dosage des ingrédients.

Les ingrédients

1,5 cuillère à soupe de lait d’avoine ;

1à gouttes d’huile essentielle de lavande ;

1,5 cuillère à soupe d’eau ;

3 cuillères à soupe de tensioactif SCI ;

1 cuillère à café d’huile d’amande douce.

Comment procéder ?

Dans un bol, mélangez l’eau et le tensioactif SCI. Portez le mélange au bain-marie et remuez jusqu’à ce que vous obteniez une pâte collante et homogène. Ajoutez l’huile essentielle de lavande et l’huile d’amande douce. Versez la préparation dans une moule, mettez dans un congélateur et laissez-le pour 30 minutes avant de passer au démoulage.

Sortez-le puis laissez sécher à l’air libre pendant 24 voire 48 heures avant de l’utiliser. Il va apporter réconfort et calme au cuir chevelu. Il va également soulager des irritations et des démangeaisons.

Shampoing solide pour cheveux gras au tea tree et au citron

Le dosage des ingrédients pour ce shampoing ainsi que la procédure de préparation doivent être respecter.

Les ingrédients

3 cuillères à soupe de tensioactif SCI ;

1 cuillère à café d’argile verte ;

10 gouttes d’huile essentielle de tea tree ;

10 gouttes d’huile essentielle de citron ;

1,5 cuillère à soupe d’eau.

Comment procéder ?

Dans un bol, faites chauffer au bain-marie le mélange d’eau et le tensioactif SCI. Mélangez bien sans vous arrêter, le temps que se forme une pâte homogène et collante. Ajoutez ensuite les huiles essentielles et l’argile verte. Remuez bien. Transvasez le mélange dans une moule et mettez-le dans le congélateur pendant 30 minutes le temps que ça durcisse et avant de passer au démoulage.

Sortez-le dès que le temps imparti s’écoule et laissez le shampoing sécher pendant 24 voire 48 heures avant de l’utiliser. Il permet de dégraisser, détoxifier, rafraîchir et purifier le cuir chevelu. Il rééquilibre la production de sébum et donne des cheveux légers et brillants.

Shampoing solide pour cheveux secs à l’ylang-ylang et au coco

Les cheveux secs ont besoin d’hydratation et d’être nourrit. Voici la recette de ce shampoing.

Les ingrédients

1,5 cuillère à soupe de lait de coco ;

5 gouttes d’huile essentielle d’Ylang-Ylang ;

3 cuillères à soupe de tensioactif SCI ;

1 cuillère à café d’huile végétale de coco.

Comment procéder ?

Dans un bol, versez le lait de coco et le tensioactif SCI que vous faites chauffer au bain-marie. Ne cessez pas de remuer jusqu’à obtenir une pâte homogène et collante. Ajoutez ensuite l’huile essentielle d’Ylang-Ylang et l’huile végétale de coco et remuez. Versez le mélange dans une moule et placez-le dans le congélateur pour 30 minutes le temps que ça se solidifie. Ensuite, démoulez.

Laissez le shampoing solide sécher encore pendant 24 voire 48 heures avant de passer à son utilisation. Ce shampoing solide se conserve pendant 6 mois. Il nourrit et hydrate les cheveux secs depuis les racines jusqu’aux pointes. Il apporte également de la brillance aux cheveux.