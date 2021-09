Astuce beauté : découvrez la meilleure manière d’appliquer le fond de teint pour avoir une peau éclatante !

Le fond de teint, on l’applique de différentes manières sur le visage. Que ce soit avec les doigts, une éponge à maquillage, avec un fluide irisé, un pinceau ou une crème hydratante, le choix est varié et donne souvent le même résultat si bien appliqué.

Cependant, une nouvelle manière d’appliquer le fond de teint sur le visage fait maintenant fureur. De quoi s’agit-il ?

Le spray fixateur : le produit phare dans cette technique de beauté

Cette nouvelle astuce beauté nous vient d’une Tiktokeuse @mily_chan qui nous montre sa technique de maquillage pour un effet naturel et surtout qui lui permet de ne pas faire couler son maquillage. Comment ça se passe donc ?

Le spray fixateur pour tout le monde s’utilise après avoir posé le maquillage. Il sert à fixer le maquillage pour qu’il puisse tenir tout au long de la journée. Cependant, la Tiktokeuse l’utilise ici avant de se mettre à appliquer son maquillage.

Après avoir déposé son primer sur le visage, elle fait ensuite un mélange de plusieurs fonds de teint avec un peu d’eau et le fixateur de teint. La raison d’un tel mélange est de mieux faire accrocher les pigments du fond de teint sur la peau et surtout pour qu’il ne coule pas au cours de la journée.

Pour appliquer le mélange sur son visage, elle se sert d’un beauty blender pour venir tapoter en fine couche la matière sur son visage. Le correcteur de cernes est aussi appliqué en fine couche. Elle ajoute donc de la poudre libre en fine couche également sur les endroits à illuminer comme le menton, le front et les paupières inférieures.

Après avoir fini son maquillage, elle applique à nouveau son spray fixateur et fait sécher avec un petit ventilateur. Normalement, avec toutes ces couches, son visage devrait être chargé. Et pourtant elle est belle avec une peau nette et sans filtres.

Pourquoi appliquer la poudre libre en petite quantité et comment avoir un teint plus lumineux ?

La poudre libre doit être appliquée uniquement sur les zones qui ont tendance à briller. Son application doit être faite en fine couche et en petite quantité. Vous aurez ainsi une peau plus brillante et lumineuse.

Et pour ce qui est des produits, elle conseille d’utiliser des produits ayant une texture crémeuse pour ne pas créer un effet plâtre sur le visage après l’application de votre maquillage.

Qui est l’instigatrice de cette nouvelle manière de mettre son fond de teint ?

L’instigatrice de cette nouvelle technique nous vient de la Tiktokeuse @milly_chan qui a plus de 12 millions de mentions « j’aime » et plus de 174 000 followers sur sa chaîne. Elle fait des publications de toute sorte et met aussi souvent des tutos make up qui sont assez instructifs et intéressants.

Cette nouvelle technique, pourquoi ne pas l’essayer et voir si sa théorie est la bonne. Si le fait de mettre autant de couches ne vous gêne pas, alors essayez. Vous aurez sûrement un rendu pareil que pour elle.